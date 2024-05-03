https://ria.ru/20240503/ottsy-1943597532.html

В Госдуме объяснили запрет на увольнение отцов-одиночек

В Госдуме объяснили запрет на увольнение отцов-одиночек - РИА Новости, 03.05.2024

В Госдуме объяснили запрет на увольнение отцов-одиночек

Работодатели по закону не имеют права увольнять отцов-одиночек с детьми до 16 лет, сообщил РИА Новости депутат Госдумы Алексей Говырин ("Единая Россия"). РИА Новости, 03.05.2024

2024-05-03T03:19

2024-05-03T03:19

2024-05-03T03:19

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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Работодатели по закону не имеют права увольнять отцов-одиночек с детьми до 16 лет, сообщил РИА Новости депутат Госдумы Алексей Говырин ("Единая Россия"). "С февраля 2024 года вступили в силу поправки, согласно которым запрещается увольнять одиноких родителей с детьми до 16 лет, причем неважно – это отец, одиноко воспитывающий ребенка или мать-одиночка", - сказал Говырин. Депутат также отметил, что по закону нельзя уволить женщину на больничном по беременности и родам или в декрете. "Причем уволить любого работника, находящегося на больничном, по инициативе работодателя – нельзя. Это закреплено в ст. 81 Трудового кодекса РФ. Единственное исключение – это когда в роли работодателя выступает ИП, прекративший свою деятельность. Однако такому работодателю все же придется дождаться выздоровления сотрудника", - рассказал он.

https://ria.ru/20240119/lgoty-1728217952.html

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общество, россия, госдума рф, единая россия