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Лидер "Движения 5 звезд" считает ошибкой идею Макрона по Украине - РИА Новости, 03.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
17:15 03.05.2024 (обновлено: 18:04 03.05.2024)
https://ria.ru/20240503/oshibka-1943734933.html
Лидер "Движения 5 звезд" считает ошибкой идею Макрона по Украине
Лидер "Движения 5 звезд" считает ошибкой идею Макрона по Украине - РИА Новости, 03.05.2024
Лидер "Движения 5 звезд" считает ошибкой идею Макрона по Украине
Лидер итальянского "Движения 5 звезд", бывший премьер-министр страны Джузеппе Конте заявил, что считает огромной ошибкой идею президента Франции Эммануэля... РИА Новости, 03.05.2024
2024-05-03T17:15
2024-05-03T18:04
специальная военная операция на украине
в мире
украина
франция
италия
эммануэль макрон
джузеппе конте
движение 5 звезд
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РИМ, 3 мая – РИА Новости. Лидер итальянского "Движения 5 звезд", бывший премьер-министр страны Джузеппе Конте заявил, что считает огромной ошибкой идею президента Франции Эммануэля Макрона о возможности отправки войск на Украину. "У президента Макрона, я работал с ним долгое время, есть недостатки и качества, одно из них - он не лицемерен. По сравнению с нашими лидерами, которые издеваются над нами и не используют язык правды для общественного мнения и граждан, Макрон - и я с ним совершенно не согласен, потому что считаю, что все это огромная ошибка, - он говорит: "Послушайте, если мы выбрали эту военную эскалацию как единственный путь, то теперь мы вынуждены ввести и войска". Войск нет, тогда мы посылаем все, даже ракеты большой дальности", - заявил он в телеэфире канала La7. Ранее Макрон в интервью изданию Economist заявил, что не исключает возможности отправки войск на Украину, если РФ прорвет линии фронта и будет просьба со стороны Украины. По его словам, "многие страны ЕС" согласились с подходом Франции о возможной отправке войск. Лидер крупной оппозиционной силы подчеркнул, что нынешнее правительство Италии идет "в безумном направлении", когда как "Движение" продолжает считать переговоры единственным способом положить конец конфликту на Украине. "Чем больше времени проходит, тем более гангренозной становится неразумная позиция нашего руководства, тем слабее мы, к сожалению, будем в переговорах с Россией", - заключил Конте. От имени оппозиционного общественно-политического "Движения 5 звезд" (Д5З) он в течение длительного времени подвергает резкой критике политику правительства Италии, направленную на военную поддержку Украины, и выступает против новых поставок оружия Киеву, поскольку, по его мнению, это ведет к эскалации конфликта.
https://ria.ru/20240503/vsu-1943724606.html
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в мире, украина, франция, италия, эммануэль макрон, джузеппе конте, движение 5 звезд, евросоюз
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Франция, Италия, Эммануэль Макрон, Джузеппе Конте, Движение 5 звезд, Евросоюз
Лидер "Движения 5 звезд" считает ошибкой идею Макрона по Украине

Лидер "Движения 5 звезд" Конте считает огромной ошибкой идею Макрона по Украине

© РИА Новости / Алексей ВитвицкийБыВший премьер-министр Италии Джузеппе Конте
БыВший премьер-министр Италии Джузеппе Конте - РИА Новости, 1920, 03.05.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
БыВший премьер-министр Италии Джузеппе Конте . Архивное фото
Читать ria.ru в
РИМ, 3 мая – РИА Новости. Лидер итальянского "Движения 5 звезд", бывший премьер-министр страны Джузеппе Конте заявил, что считает огромной ошибкой идею президента Франции Эммануэля Макрона о возможности отправки войск на Украину.
«
"У президента Макрона, я работал с ним долгое время, есть недостатки и качества, одно из них - он не лицемерен. По сравнению с нашими лидерами, которые издеваются над нами и не используют язык правды для общественного мнения и граждан, Макрон - и я с ним совершенно не согласен, потому что считаю, что все это огромная ошибка, - он говорит: "Послушайте, если мы выбрали эту военную эскалацию как единственный путь, то теперь мы вынуждены ввести и войска". Войск нет, тогда мы посылаем все, даже ракеты большой дальности", - заявил он в телеэфире канала La7.
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Ранее Макрон в интервью изданию Economist заявил, что не исключает возможности отправки войск на Украину, если РФ прорвет линии фронта и будет просьба со стороны Украины. По его словам, "многие страны ЕС" согласились с подходом Франции о возможной отправке войск.
Лидер крупной оппозиционной силы подчеркнул, что нынешнее правительство Италии идет "в безумном направлении", когда как "Движение" продолжает считать переговоры единственным способом положить конец конфликту на Украине.
«
"Чем больше времени проходит, тем более гангренозной становится неразумная позиция нашего руководства, тем слабее мы, к сожалению, будем в переговорах с Россией", - заключил Конте.
От имени оппозиционного общественно-политического "Движения 5 звезд" (Д5З) он в течение длительного времени подвергает резкой критике политику правительства Италии, направленную на военную поддержку Украины, и выступает против новых поставок оружия Киеву, поскольку, по его мнению, это ведет к эскалации конфликта.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаФранцияИталияЭммануэль МакронДжузеппе КонтеДвижение 5 звездЕвросоюз
 
 
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