https://ria.ru/20240503/opros-1943716231.html
Опрос показал, что американцы думают о помощи Израилю
Опрос показал, что американцы думают о помощи Израилю - РИА Новости, 03.05.2024
Опрос показал, что американцы думают о помощи Израилю
Почти 40% американцев считают, что США делают слишком много для поддержки Израиля, следует из опроса, проведенного компаниями Langer Research Associates и Ipsos РИА Новости, 03.05.2024
2024-05-03T16:02
2024-05-03T16:02
2024-05-03T16:02
в мире
сша
израиль
вашингтон (штат)
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Почти 40% американцев считают, что США делают слишком много для поддержки Израиля, следует из опроса, проведенного компаниями Langer Research Associates и Ipsos для телеканала ABC News. Согласно результатам опроса, 38% респондентов считают, что США делают слишком много для Израиля, в то время как в январе такого мнения придерживался только 31% опрошенных. В то же время 40% респондентов считают, что США делают для Израиля достаточно, а 20% считают, что Вашингтон мог бы оказывать больше помощи. Кроме того, из опроса следует, что 32% американцев придерживаются мнения, что США делают слишком мало для защиты мирного населения Палестины. За четыре месяца показатель вырос незначительно - в январе такого мнения придерживался 31% опрошенных. Опрос проводился онлайн 25-30 апреля среди 2260 взрослых жителей США. Погрешность составляет два процентных пункта.
https://ria.ru/20240503/konflikt-1915630213.html
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в мире, сша, израиль, вашингтон (штат), обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, США, Израиль, Вашингтон (штат), Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Опрос показал, что американцы думают о помощи Израилю
Опрос: 38% американцев считают, что США делают слишком много для Израиля