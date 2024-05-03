https://ria.ru/20240503/opros-1943716231.html

Опрос показал, что американцы думают о помощи Израилю

Опрос показал, что американцы думают о помощи Израилю - РИА Новости, 03.05.2024

Опрос показал, что американцы думают о помощи Израилю

Почти 40% американцев считают, что США делают слишком много для поддержки Израиля, следует из опроса, проведенного компаниями Langer Research Associates и Ipsos РИА Новости, 03.05.2024

2024-05-03T16:02

2024-05-03T16:02

2024-05-03T16:02

в мире

сша

израиль

вашингтон (штат)

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Почти 40% американцев считают, что США делают слишком много для поддержки Израиля, следует из опроса, проведенного компаниями Langer Research Associates и Ipsos для телеканала ABC News. Согласно результатам опроса, 38% респондентов считают, что США делают слишком много для Израиля, в то время как в январе такого мнения придерживался только 31% опрошенных. В то же время 40% респондентов считают, что США делают для Израиля достаточно, а 20% считают, что Вашингтон мог бы оказывать больше помощи. Кроме того, из опроса следует, что 32% американцев придерживаются мнения, что США делают слишком мало для защиты мирного населения Палестины. За четыре месяца показатель вырос незначительно - в январе такого мнения придерживался 31% опрошенных. Опрос проводился онлайн 25-30 апреля среди 2260 взрослых жителей США. Погрешность составляет два процентных пункта.

https://ria.ru/20240503/konflikt-1915630213.html

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сша

израиль

вашингтон (штат)

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в мире, сша, израиль, вашингтон (штат), обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году