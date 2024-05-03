Рейтинг@Mail.ru
Россияне назвали самый популярный вид транспорта для путешествий - РИА Новости, 03.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
 
11:18 03.05.2024 (обновлено: 11:20 03.05.2024)
https://ria.ru/20240503/opros-1943637743.html
Россияне назвали самый популярный вид транспорта для путешествий
Россияне назвали самый популярный вид транспорта для путешествий - РИА Новости, 03.05.2024
Россияне назвали самый популярный вид транспорта для путешествий
Автомобиль стал самым востребованным видом транспорта для путешествий в РФ, но удовлетворенность россиян инфраструктурой для автотуризма составляет пока 3,55... РИА Новости, 03.05.2024
2024-05-03T11:18
2024-05-03T11:20
туризм
россия
новости - туризм
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0b/1830804802_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_08fa31491252248495234264d07af956.jpg
МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Автомобиль стал самым востребованным видом транспорта для путешествий в РФ, но удовлетворенность россиян инфраструктурой для автотуризма составляет пока 3,55 балла из 5 возможных, следует из данных опроса Координационного центра правительства РФ. Координационный центр провёл регулярный опрос об отношении россиян к внутреннему туризму. В исследовании приняли участие свыше 2 тысяч респондентов. Результаты были опубликованы в пятницу на сайте кабмина. "Самым востребованным видом транспорта для жителей России в путешествиях на отдых в 2024 году стал автомобиль (51%, + 15 п. п. к 2023 году), обогнав поезд (48%, — 6 п. п. к 2023 году) и самолёт (34%, — 7 п. п. к 2023 году)", - говорится в сообщении на сайте. При этом, как отмечают в кабмине, "повышение популярности автотуризма приводит к более высоким требованиям к инфраструктуре для автомобильных путешествий – средняя оценка удовлетворённости по России составляет 3,55 балла из 5 возможных". Ранее правительство утвердило концепцию развития автомобильного туризма в России до 2035 года. Ее основные цели - создание комфортных и безопасных условий для путешествий по автодорогам, а также повышение доступности туристических объектов и качества услуг дорожного сервиса.
https://ria.ru/20240503/saratov-1939456533.html
https://ria.ru/20231115/avtoturizm-1909448914.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0b/1830804802_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_ee477fa70c6996303cd56c3a450b5c87.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, новости - туризм
Туризм, Россия, Новости - Туризм
Россияне назвали самый популярный вид транспорта для путешествий

Опрос: автомобиль стал самым востребованным видом транспорта для путешествий

© Фото : Freepik / prostoolehСемья путешествует на машине
Семья путешествует на машине - РИА Новости, 1920, 03.05.2024
© Фото : Freepik / prostooleh
Семья путешествует на машине. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Автомобиль стал самым востребованным видом транспорта для путешествий в РФ, но удовлетворенность россиян инфраструктурой для автотуризма составляет пока 3,55 балла из 5 возможных, следует из данных опроса Координационного центра правительства РФ.
Координационный центр провёл регулярный опрос об отношении россиян к внутреннему туризму. В исследовании приняли участие свыше 2 тысяч респондентов. Результаты были опубликованы в пятницу на сайте кабмина.
Самолет Boeing 737-800 авиакомпании Победа в международном аэропорту Гагарин в Саратовской области - РИА Новости, 1920, 03.05.2024
Поехали в Саратов! Волга, Гагарин и сила притяжения
08:00
«
"Самым востребованным видом транспорта для жителей России в путешествиях на отдых в 2024 году стал автомобиль (51%, + 15 п. п. к 2023 году), обогнав поезд (48%, — 6 п. п. к 2023 году) и самолёт (34%, — 7 п. п. к 2023 году)", - говорится в сообщении на сайте.
При этом, как отмечают в кабмине, "повышение популярности автотуризма приводит к более высоким требованиям к инфраструктуре для автомобильных путешествий – средняя оценка удовлетворённости по России составляет 3,55 балла из 5 возможных".
Ранее правительство утвердило концепцию развития автомобильного туризма в России до 2035 года. Ее основные цели - создание комфортных и безопасных условий для путешествий по автодорогам, а также повышение доступности туристических объектов и качества услуг дорожного сервиса.
Отдых в Крыму - РИА Новости, 1920, 15.11.2023
Автотуризм в России будут развивать с учетом караванеров
15 ноября 2023, 11:16
 
ТуризмРоссияНовости - Туризм
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала