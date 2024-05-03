https://ria.ru/20240503/opros-1943637743.html

Россияне назвали самый популярный вид транспорта для путешествий

Россияне назвали самый популярный вид транспорта для путешествий - РИА Новости, 03.05.2024

Россияне назвали самый популярный вид транспорта для путешествий

Автомобиль стал самым востребованным видом транспорта для путешествий в РФ, но удовлетворенность россиян инфраструктурой для автотуризма составляет пока 3,55... РИА Новости, 03.05.2024

2024-05-03T11:18

2024-05-03T11:18

2024-05-03T11:20

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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Автомобиль стал самым востребованным видом транспорта для путешествий в РФ, но удовлетворенность россиян инфраструктурой для автотуризма составляет пока 3,55 балла из 5 возможных, следует из данных опроса Координационного центра правительства РФ. Координационный центр провёл регулярный опрос об отношении россиян к внутреннему туризму. В исследовании приняли участие свыше 2 тысяч респондентов. Результаты были опубликованы в пятницу на сайте кабмина. "Самым востребованным видом транспорта для жителей России в путешествиях на отдых в 2024 году стал автомобиль (51%, + 15 п. п. к 2023 году), обогнав поезд (48%, — 6 п. п. к 2023 году) и самолёт (34%, — 7 п. п. к 2023 году)", - говорится в сообщении на сайте. При этом, как отмечают в кабмине, "повышение популярности автотуризма приводит к более высоким требованиям к инфраструктуре для автомобильных путешествий – средняя оценка удовлетворённости по России составляет 3,55 балла из 5 возможных". Ранее правительство утвердило концепцию развития автомобильного туризма в России до 2035 года. Ее основные цели - создание комфортных и безопасных условий для путешествий по автодорогам, а также повышение доступности туристических объектов и качества услуг дорожного сервиса.

https://ria.ru/20240503/saratov-1939456533.html

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