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СМИ: в Ирландии частично оправдали протаранившего ворота посольства России

СМИ: в Ирландии частично оправдали протаранившего ворота посольства России - РИА Новости, 04.05.2024

СМИ: в Ирландии частично оправдали протаранившего ворота посольства России

Водителя, который на грузовике снес ворота посольства России в Ирландии в 2022 году, оправдали по обвинению в опасном вождении, приговор по другому обвинению... РИА Новости, 04.05.2024

2024-05-03T23:30

2024-05-03T23:30

2024-05-04T02:19

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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Водителя, который на грузовике снес ворота посольства России в Ирландии в 2022 году, оправдали по обвинению в опасном вождении, приговор по другому обвинению вынесут позже, сообщает местное издание RTE.Инцидент произошел 7 марта 2022 года. Грузовик с разгона снес ворота посольства России в Дублине. По словам дипломатов, находившиеся рядом сотрудники ирландской полиции никак этому не препятствовали. Водителя грузовика задержали, ему предъявили обвинения. Посольство заявило, что рассматривает данный инцидент как явное и грубое нарушение статьи 22 Венской конвенции о дипломатических сношениях. "Мужчина, который два года назад въехал на грузовике в ворота российского посольства... был оправдан по итогам суда за опасное вождение... Однако присяжные... не смогли вынести вердикт по второму обвинению в преступном причинении ущерба", — говорится в сообщении.Как отмечается, обвиняемый — 51-летний гражданин Ирландии Десмонд Уизли — был единогласно оправдан только по обвинению в опасном вождении. Рассмотрение дела по обвинению в преступном причинении ущерба было отложено до 16 мая, до этого времени Уизли останется под стражей. В ходе судебного разбирательства подрядчик, который ремонтировал ворота, оценил стоимость работ в 13,25 тысячи евро.Ирландского посла в Москве Брайана Макэлдаффа после инцидента вызвали в МИД России, ему выразили решительный протест.

https://ria.ru/20240103/chekhiya-1919616317.html

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