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СМИ: в Ирландии частично оправдали протаранившего ворота посольства России - РИА Новости, 04.05.2024
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23:30 03.05.2024 (обновлено: 02:19 04.05.2024)
https://ria.ru/20240503/opravdanie-1943784378.html
СМИ: в Ирландии частично оправдали протаранившего ворота посольства России
СМИ: в Ирландии частично оправдали протаранившего ворота посольства России - РИА Новости, 04.05.2024
СМИ: в Ирландии частично оправдали протаранившего ворота посольства России
Водителя, который на грузовике снес ворота посольства России в Ирландии в 2022 году, оправдали по обвинению в опасном вождении, приговор по другому обвинению... РИА Новости, 04.05.2024
2024-05-03T23:30
2024-05-04T02:19
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Водителя, который на грузовике снес ворота посольства России в Ирландии в 2022 году, оправдали по обвинению в опасном вождении, приговор по другому обвинению вынесут позже, сообщает местное издание RTE.Инцидент произошел 7 марта 2022 года. Грузовик с разгона снес ворота посольства России в Дублине. По словам дипломатов, находившиеся рядом сотрудники ирландской полиции никак этому не препятствовали. Водителя грузовика задержали, ему предъявили обвинения. Посольство заявило, что рассматривает данный инцидент как явное и грубое нарушение статьи 22 Венской конвенции о дипломатических сношениях. &quot;Мужчина, который два года назад въехал на грузовике в ворота российского посольства... был оправдан по итогам суда за опасное вождение... Однако присяжные... не смогли вынести вердикт по второму обвинению в преступном причинении ущерба&quot;, — говорится в сообщении.Как отмечается, обвиняемый — 51-летний гражданин Ирландии Десмонд Уизли — был единогласно оправдан только по обвинению в опасном вождении. Рассмотрение дела по обвинению в преступном причинении ущерба было отложено до 16 мая, до этого времени Уизли останется под стражей. В ходе судебного разбирательства подрядчик, который ремонтировал ворота, оценил стоимость работ в 13,25 тысячи евро.Ирландского посла в Москве Брайана Макэлдаффа после инцидента вызвали в МИД России, ему выразили решительный протест.
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в мире, россия, ирландия, москва, дублин
В мире, Россия, Ирландия, Москва, Дублин
СМИ: в Ирландии частично оправдали протаранившего ворота посольства России

Протаранившего ворота посольства России в Дублине в 2022 году частично оправдали

CC BY 2.0 / Mic / Полиция в ДублинеПолиция в Дублине, Ирландия
Полиция в Дублине, Ирландия - РИА Новости, 1920, 03.05.2024
CC BY 2.0 / Mic / Полиция в Дублине
Полиция в Дублине, Ирландия. Архивное фото
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Водителя, который на грузовике снес ворота посольства России в Ирландии в 2022 году, оправдали по обвинению в опасном вождении, приговор по другому обвинению вынесут позже, сообщает местное издание RTE.
Инцидент произошел 7 марта 2022 года. Грузовик с разгона снес ворота посольства России в Дублине. По словам дипломатов, находившиеся рядом сотрудники ирландской полиции никак этому не препятствовали. Водителя грузовика задержали, ему предъявили обвинения. Посольство заявило, что рассматривает данный инцидент как явное и грубое нарушение статьи 22 Венской конвенции о дипломатических сношениях.
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«

"Мужчина, который два года назад въехал на грузовике в ворота российского посольства... был оправдан по итогам суда за опасное вождение... Однако присяжные... не смогли вынести вердикт по второму обвинению в преступном причинении ущерба", — говорится в сообщении.

Как отмечается, обвиняемый — 51-летний гражданин Ирландии Десмонд Уизли — был единогласно оправдан только по обвинению в опасном вождении. Рассмотрение дела по обвинению в преступном причинении ущерба было отложено до 16 мая, до этого времени Уизли останется под стражей.
В ходе судебного разбирательства подрядчик, который ремонтировал ворота, оценил стоимость работ в 13,25 тысячи евро.
Ирландского посла в Москве Брайана Макэлдаффа после инцидента вызвали в МИД России, ему выразили решительный протест.
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