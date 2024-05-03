https://ria.ru/20240503/ois-1943607141.html

Некоторые члены ОИС могут подключиться к иску ЮАР против Израиля, пишут СМИ

Некоторые члены ОИС могут подключиться к иску ЮАР против Израиля, пишут СМИ - РИА Новости, 03.05.2024

Некоторые члены ОИС могут подключиться к иску ЮАР против Израиля, пишут СМИ

Ряд членов Организации исламского сотрудничества (ОИС) могут вслед за Турцией подключиться к судебному иску ЮАР против Израиля в Международном суде ООН,... РИА Новости, 03.05.2024

2024-05-03T07:43

2024-05-03T07:43

2024-05-03T07:43

в мире

израиль

юар

турция

хакан фидан

оон

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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АНКАРА, 3 мая – РИА Новости. Ряд членов Организации исламского сотрудничества (ОИС) могут вслед за Турцией подключиться к судебному иску ЮАР против Израиля в Международном суде ООН, сообщила газета Hürriyet со ссылкой на источники. Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил в среду, что Анкара приняла официальное решение подключиться к судебному иску ЮАР против Израиля в Международном суде ООН. "Турция, которая готовится вступить в дело о геноциде Израиля в пользу Палестины после Колумбии и Никарагуа, получит право делать устные и письменные заявления по этому делу. Она сможет представлять суду доказательства, идеи и мнения. Хотя Турция - первая мусульманская страна, вмешавшаяся в это дело, считается, что ее позиция повлияет и на других членов Организации исламского сотрудничества (ОИС). В январе Турция предоставила для рассмотрения дела в Суде в основном визуальные документы", - пишет издание. Издание сообщило, что министерство иностранных дел и министерство юстиции Турции готовят всеобъемлющее досье, Анкара начнет официальный процесс подачи заявки после завершения подготовки. "С другой стороны, страны, выступающие в Гааге на стороне Израиля и Палестины, начали проясняться. Известно, что Германия намерена выступить в поддержку Израиля, а Ирландия планирует вмешаться в дело в Гааге в пользу Палестины. Бельгия, как ожидается, займет нейтральную позицию", - отмечает газета. ЮАР 29 декабря 2023 года подала в Международный суд ООН в Гааге иск против Израиля по конвенции о геноциде из-за ситуации в секторе Газа, призвав суд принять временные меры в отношении израильских властей. В ЮАР указали, что действия Израиля в отношении палестинцев в секторе Газа - это "нарушение обязательств по Конвенции о геноциде". Согласно заявлению африканской страны, "действия и бездействие Израиля... носят характер геноцида, так как они совершаются с конкретным намерением... уничтожить палестинцев в секторе Газа как часть более широкой палестинской национальной, расовой и этнической группы". Международный суд ООН в Гааге 26 января вынес промежуточное решение по иску ЮАР с запросом о временных мерах в отношении Израиля из-за предполагаемого геноцида в сектора Газа. Суд обязал Израиль принять все меры для предотвращения геноцида в секторе Газа, наказывать за призывы к геноциду в отношении палестинцев, обеспечить поступление гуманитарной помощи жителям этого района, а также обеспечить сохранность доказательств, связанных с обвинениями в совершении действий в отношении палестинского народа, описанных в Конвенции о геноциде. При этом суд ООН не стал обязывать Израиль прекратить военную операцию в секторе Газа, о чем просила ЮАР в своем иске. В связи с ухудшением гуманитарной ситуации в секторе Газа суд ООН 28 марта предписал Израилю принять все необходимые меры для обеспечения беспрепятственного поступления гуманитарной помощи, в том числе воды и продовольствия, в Газу, а также обеспечить условия, при которых израильские вооруженные силы не совершали бы действий, нарушающих права палестинцев в секторе. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, погибли более 34 тысяч человек, пострадали свыше 77 тысяч. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, а Израиль готовится к наземной операции в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20240503/gaza-1943595024.html

https://ria.ru/20240502/konflikt-1915630213.html

https://ria.ru/20240501/zakhoroneniya-1943378314.html

https://ria.ru/20240503/ssha-1943590851.html

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в мире, израиль, юар, турция, хакан фидан, оон, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, палестина, сектор газа