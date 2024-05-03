Киев назначил виновных в трагедии в Одессе, заявила советник главы ЛНР
Советник главы ЛНР Сорока: Киев назначил виновными в трагедии в Одессе погибших
© Фото : РИА НовостиАкция памяти погибших десять лет назад в результате трагедии в Одессе у здания бывшего посольства Украины в Москве
© Фото : РИА Новости
Акция памяти погибших десять лет назад в результате трагедии в Одессе у здания бывшего посольства Украины в Москве. Архивное фото
ЛУГАНСК, 3 мая - РИА Новости. Киев назначил виновными в трагедии в Доме профсоюзов в Одессе 2 мая 2014 года самих погибших, заявила РИА Новости советник главы ЛНР и руководитель Межведомственной рабочей группы по розыску захоронений жертв украинской агрессии, идентификации и увековечению памяти Анна Сорока в годовщину одесской трагедии.
В Одессе после государственного переворота на Украине в 2014 году активисты "антимайдана" в знак протеста разбили палаточный лагерь на Куликовом поле. Днем 2 мая в районе Греческой площади начались потасовки между активистами "антимайдана" с одной стороны и футбольными "ультрас" из Харькова и Одессы, а также участниками "евромайдана" - с другой. Палаточный городок был разрушен, после чего сторонники госпереворота и националисты подожгли Дом профсоюзов, в котором укрылись представители "антимайдана". Жертвами трагедии в тот день стали 48 человек, более 250 пострадали.
"Несомненно, события 2 мая 2014 года в Одессе стали для жителей протестного Донбасса своеобразной точкой осознания, точкой невозврата. Люди действительно увидели не только ужас происходящего, по сути своей, массовое убийство в прямом эфире при информационной поддержке государства. Когда в студии, где транслировались кадры с обгоревшими телами, аплодировали и говорили о том, что это действительно определенный подвиг был совершен людьми, недопущены определенные сепаратистские настроения, что необходимо жечь "вату" (сторонников "русской весны" и "антимайдана" - ред.) и так далее. То есть, вот этот момент осознания того, что происходящее, поддерживается на государственном уровне, дало людям понимание вектора, определенного направления, в котором движется страна", - сказала Сорока.
По ее словам, после этих событий не осталось сомневающихся в том, что в XXI веке государство может применять политику террора, геноцида и массовых убийств в отношении собственных граждан.
"Сделано это может быть чужими руками: всевозможных футбольных фанатов, радикалов и всех остальных… Виновные определены (правительством Украины – ред.) сразу. По сути своей, виновными еще в процессе убийства уже были назначены сами погибшие. То есть эта ситуация в целом, она дала понять, что может ждать, в том числе, жителей Донбасса", - сказала Сорока.