https://ria.ru/20240503/odessa-1943610528.html

Киев назначил виновных в трагедии в Одессе, заявила советник главы ЛНР

Киев назначил виновных в трагедии в Одессе, заявила советник главы ЛНР - РИА Новости, 03.05.2024

Киев назначил виновных в трагедии в Одессе, заявила советник главы ЛНР

Киев назначил виновными в трагедии в Доме профсоюзов в Одессе 2 мая 2014 года самих погибших, заявила РИА Новости советник главы ЛНР и руководитель... РИА Новости, 03.05.2024

2024-05-03T08:28

2024-05-03T08:28

2024-05-03T08:28

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ЛУГАНСК, 3 мая - РИА Новости. Киев назначил виновными в трагедии в Доме профсоюзов в Одессе 2 мая 2014 года самих погибших, заявила РИА Новости советник главы ЛНР и руководитель Межведомственной рабочей группы по розыску захоронений жертв украинской агрессии, идентификации и увековечению памяти Анна Сорока в годовщину одесской трагедии. В Одессе после государственного переворота на Украине в 2014 году активисты "антимайдана" в знак протеста разбили палаточный лагерь на Куликовом поле. Днем 2 мая в районе Греческой площади начались потасовки между активистами "антимайдана" с одной стороны и футбольными "ультрас" из Харькова и Одессы, а также участниками "евромайдана" - с другой. Палаточный городок был разрушен, после чего сторонники госпереворота и националисты подожгли Дом профсоюзов, в котором укрылись представители "антимайдана". Жертвами трагедии в тот день стали 48 человек, более 250 пострадали. "Несомненно, события 2 мая 2014 года в Одессе стали для жителей протестного Донбасса своеобразной точкой осознания, точкой невозврата. Люди действительно увидели не только ужас происходящего, по сути своей, массовое убийство в прямом эфире при информационной поддержке государства. Когда в студии, где транслировались кадры с обгоревшими телами, аплодировали и говорили о том, что это действительно определенный подвиг был совершен людьми, недопущены определенные сепаратистские настроения, что необходимо жечь "вату" (сторонников "русской весны" и "антимайдана" - ред.) и так далее. То есть, вот этот момент осознания того, что происходящее, поддерживается на государственном уровне, дало людям понимание вектора, определенного направления, в котором движется страна", - сказала Сорока. По ее словам, после этих событий не осталось сомневающихся в том, что в XXI веке государство может применять политику террора, геноцида и массовых убийств в отношении собственных граждан. "Сделано это может быть чужими руками: всевозможных футбольных фанатов, радикалов и всех остальных… Виновные определены (правительством Украины – ред.) сразу. По сути своей, виновными еще в процессе убийства уже были назначены сами погибшие. То есть эта ситуация в целом, она дала понять, что может ждать, в том числе, жителей Донбасса", - сказала Сорока.

https://ria.ru/20240502/pamyat-1943487454.html

https://ria.ru/20240502/odessa-1943470466.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, одесса, украина, киев, анна сорока