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Киев назначил виновных в трагедии в Одессе, заявила советник главы ЛНР - РИА Новости, 03.05.2024
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08:28 03.05.2024
https://ria.ru/20240503/odessa-1943610528.html
Киев назначил виновных в трагедии в Одессе, заявила советник главы ЛНР
Киев назначил виновных в трагедии в Одессе, заявила советник главы ЛНР - РИА Новости, 03.05.2024
Киев назначил виновных в трагедии в Одессе, заявила советник главы ЛНР
Киев назначил виновными в трагедии в Доме профсоюзов в Одессе 2 мая 2014 года самих погибших, заявила РИА Новости советник главы ЛНР и руководитель... РИА Новости, 03.05.2024
2024-05-03T08:28
2024-05-03T08:28
в мире
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анна сорока
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ЛУГАНСК, 3 мая - РИА Новости. Киев назначил виновными в трагедии в Доме профсоюзов в Одессе 2 мая 2014 года самих погибших, заявила РИА Новости советник главы ЛНР и руководитель Межведомственной рабочей группы по розыску захоронений жертв украинской агрессии, идентификации и увековечению памяти Анна Сорока в годовщину одесской трагедии. В Одессе после государственного переворота на Украине в 2014 году активисты "антимайдана" в знак протеста разбили палаточный лагерь на Куликовом поле. Днем 2 мая в районе Греческой площади начались потасовки между активистами "антимайдана" с одной стороны и футбольными "ультрас" из Харькова и Одессы, а также участниками "евромайдана" - с другой. Палаточный городок был разрушен, после чего сторонники госпереворота и националисты подожгли Дом профсоюзов, в котором укрылись представители "антимайдана". Жертвами трагедии в тот день стали 48 человек, более 250 пострадали. "Несомненно, события 2 мая 2014 года в Одессе стали для жителей протестного Донбасса своеобразной точкой осознания, точкой невозврата. Люди действительно увидели не только ужас происходящего, по сути своей, массовое убийство в прямом эфире при информационной поддержке государства. Когда в студии, где транслировались кадры с обгоревшими телами, аплодировали и говорили о том, что это действительно определенный подвиг был совершен людьми, недопущены определенные сепаратистские настроения, что необходимо жечь "вату" (сторонников "русской весны" и "антимайдана" - ред.) и так далее. То есть, вот этот момент осознания того, что происходящее, поддерживается на государственном уровне, дало людям понимание вектора, определенного направления, в котором движется страна", - сказала Сорока. По ее словам, после этих событий не осталось сомневающихся в том, что в XXI веке государство может применять политику террора, геноцида и массовых убийств в отношении собственных граждан. "Сделано это может быть чужими руками: всевозможных футбольных фанатов, радикалов и всех остальных… Виновные определены (правительством Украины – ред.) сразу. По сути своей, виновными еще в процессе убийства уже были назначены сами погибшие. То есть эта ситуация в целом, она дала понять, что может ждать, в том числе, жителей Донбасса", - сказала Сорока.
https://ria.ru/20240502/pamyat-1943487454.html
https://ria.ru/20240502/odessa-1943470466.html
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в мире, одесса, украина, киев, анна сорока
В мире, Одесса, Украина, Киев, Анна Сорока
Киев назначил виновных в трагедии в Одессе, заявила советник главы ЛНР

Советник главы ЛНР Сорока: Киев назначил виновными в трагедии в Одессе погибших

© Фото : РИА НовостиАкция памяти погибших десять лет назад в результате трагедии в Одессе у здания бывшего посольства Украины в Москве
Акция памяти погибших десять лет назад в результате трагедии в Одессе у здания бывшего посольства Украины в Москве - РИА Новости, 1920, 03.05.2024
© Фото : РИА Новости
Акция памяти погибших десять лет назад в результате трагедии в Одессе у здания бывшего посольства Украины в Москве. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 3 мая - РИА Новости. Киев назначил виновными в трагедии в Доме профсоюзов в Одессе 2 мая 2014 года самих погибших, заявила РИА Новости советник главы ЛНР и руководитель Межведомственной рабочей группы по розыску захоронений жертв украинской агрессии, идентификации и увековечению памяти Анна Сорока в годовщину одесской трагедии.
В Одессе после государственного переворота на Украине в 2014 году активисты "антимайдана" в знак протеста разбили палаточный лагерь на Куликовом поле. Днем 2 мая в районе Греческой площади начались потасовки между активистами "антимайдана" с одной стороны и футбольными "ультрас" из Харькова и Одессы, а также участниками "евромайдана" - с другой. Палаточный городок был разрушен, после чего сторонники госпереворота и националисты подожгли Дом профсоюзов, в котором укрылись представители "антимайдана". Жертвами трагедии в тот день стали 48 человек, более 250 пострадали.
Акция ко Дню памяти по погибшим в одесском Доме профсоюзов в Москве - РИА Новости, 1920, 02.05.2024
В Москве почтили память погибших в Доме профсоюзов в Одессе в 2014 году
Вчера, 14:44
"Несомненно, события 2 мая 2014 года в Одессе стали для жителей протестного Донбасса своеобразной точкой осознания, точкой невозврата. Люди действительно увидели не только ужас происходящего, по сути своей, массовое убийство в прямом эфире при информационной поддержке государства. Когда в студии, где транслировались кадры с обгоревшими телами, аплодировали и говорили о том, что это действительно определенный подвиг был совершен людьми, недопущены определенные сепаратистские настроения, что необходимо жечь "вату" (сторонников "русской весны" и "антимайдана" - ред.) и так далее. То есть, вот этот момент осознания того, что происходящее, поддерживается на государственном уровне, дало людям понимание вектора, определенного направления, в котором движется страна", - сказала Сорока.
По ее словам, после этих событий не осталось сомневающихся в том, что в XXI веке государство может применять политику террора, геноцида и массовых убийств в отношении собственных граждан.
"Сделано это может быть чужими руками: всевозможных футбольных фанатов, радикалов и всех остальных… Виновные определены (правительством Украины – ред.) сразу. По сути своей, виновными еще в процессе убийства уже были назначены сами погибшие. То есть эта ситуация в целом, она дала понять, что может ждать, в том числе, жителей Донбасса", - сказала Сорока.
Горщие палатки активистов Антимайдана на Куликовом поле у Дома профсоюзов в Одессе - РИА Новости, 1920, 02.05.2024
Жертвам в Доме профсоюзов в Одессе отрезали ступни, рассказала выжившая
Вчера, 13:37
 
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