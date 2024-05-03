https://ria.ru/20240503/odessa-1943609829.html

Украинский экс-депутат назвал заказчиков убийства в Одессе

Украинский экс-депутат назвал заказчиков убийства в Одессе - РИА Новости, 03.05.2024

Украинский экс-депутат назвал заказчиков убийства в Одессе

Западные партнеры Киева напрямую причастны к заказу убийства участников "антимайдана" в Одессе 2 мая 2014 года, заявил РИА Новости непосредственный участник... РИА Новости, 03.05.2024

2024-05-03T08:15

2024-05-03T08:15

2024-05-03T08:15

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ЛУГАНСК, 3 мая - РИА Новости. Западные партнеры Киева напрямую причастны к заказу убийства участников "антимайдана" в Одессе 2 мая 2014 года, заявил РИА Новости непосредственный участник событий в Доме профсоюзов в Одессе, на тот момент депутат одесского областного совета шестого созыва Алексей Албу. В Одессе после государственного переворота на Украине в 2014 году активисты "антимайдана" в знак протеста разбили палаточный лагерь на Куликовом поле. Днем 2 мая в районе Греческой площади начались потасовки между активистами "антимайдана" с одной стороны и футбольными "ультрас" из Харькова и Одессы, а также участниками "евромайдана" - с другой. Палаточный городок был разрушен, после чего сторонники госпереворота и националисты подожгли Дом профсоюзов, в котором укрылись представители "антимайдана". Жертвами трагедии в тот день стали 48 человек, более 250 пострадали. "Для тех, кто является настоящим заказчиком данной трагедии, данного массового убийства, данного преступления, очень важно сформировать общественное мнение в западных странах, что украинская власть, она невиновна. На самом деле - это ложь. Украинская власть несет прямую ответственность за это массовое убийство. Ну а заказчики, на мой взгляд, находятся все-таки в некоторых столицах Европейского Союза и за океаном", - сказал Албу. Собеседник агентства выразил уверенность, что виновные понесут заслуженное наказание. "Знаю, что это будет достаточно сложно, потому что одно дело наказать исполнителей, другое дело наказать организаторов, которые однозначно сбегут, когда наши зайдут в Одессу. И еще сложнее будет привлечь к ответственности непосредственных заказчиков, которые, как я уже говорил, не находятся на Украине", - пояснил Албу. По его мнению, наказание возможно, только когда международные институты "выйдут из-под контроля некоторых западных стран и станут действительно международными независимыми организациями". Албу также выразил уверенность, что рано или поздно сможет вернуться в родной город, так как с такой политикой нынешняя украинская власть долго не продержится.

https://ria.ru/20240502/odessa-1943398015.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, одесса, киев, украина