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ВСУ ударили по Токмаку американским снарядом Excalibur

ВСУ ударили по Токмаку американским снарядом Excalibur - РИА Новости, 03.05.2024

ВСУ ударили по Токмаку американским снарядом Excalibur

Украинские боевики нанесли удар по городу Токмак Запорожской области управляемым снарядом M982 Excalibur производства США, в результате обстрела пострадали... РИА Новости, 03.05.2024

2024-05-03T18:25

2024-05-03T18:25

2024-05-03T18:35

специальная военная операция на украине

токмак

россия

украина

вооруженные силы украины

запорожская область

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ДОНЕЦК, 3 мая – РИА Новости. Украинские боевики нанесли удар по городу Токмак Запорожской области управляемым снарядом M982 Excalibur производства США, в результате обстрела пострадали четыре человека, сообщили журналистам в оперативных службах.Ранее глава Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что многоквартирный дом получил повреждения в результате украинского обстрела."Около 13:00 ВСУ нанесли огневое поражение с использованием, предположительно, управляемого артиллерийского снаряда увеличенной дальности с GPS-наведением M982 Excalibur производства США по многоквартирному жилому пятиэтажному дому в Токмаке... Пострадали четыре мирных жителя", – сообщили в оперативных службах.Там добавили, что на месте работают оперативные службы."Пострадавшие госпитализированы, им оказывается помощь. Двое находятся в тяжелом состоянии", – сказали в оперативных службах.

токмак

россия

украина

запорожская область

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токмак, россия, украина, вооруженные силы украины, запорожская область