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ВСУ ударили по Токмаку американским снарядом Excalibur
ВСУ ударили по Токмаку американским снарядом Excalibur - РИА Новости, 03.05.2024
ВСУ ударили по Токмаку американским снарядом Excalibur
Украинские боевики нанесли удар по городу Токмак Запорожской области управляемым снарядом M982 Excalibur производства США, в результате обстрела пострадали... РИА Новости, 03.05.2024
2024-05-03T18:25
2024-05-03T18:25
2024-05-03T18:35
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ДОНЕЦК, 3 мая – РИА Новости. Украинские боевики нанесли удар по городу Токмак Запорожской области управляемым снарядом M982 Excalibur производства США, в результате обстрела пострадали четыре человека, сообщили журналистам в оперативных службах.Ранее глава Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что многоквартирный дом получил повреждения в результате украинского обстрела."Около 13:00 ВСУ нанесли огневое поражение с использованием, предположительно, управляемого артиллерийского снаряда увеличенной дальности с GPS-наведением M982 Excalibur производства США по многоквартирному жилому пятиэтажному дому в Токмаке... Пострадали четыре мирных жителя", – сообщили в оперативных службах.Там добавили, что на месте работают оперативные службы."Пострадавшие госпитализированы, им оказывается помощь. Двое находятся в тяжелом состоянии", – сказали в оперативных службах.
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РИА Новости
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токмак, россия, украина, вооруженные силы украины, запорожская область
Специальная военная операция на Украине, Токмак, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Запорожская область
ВСУ ударили по Токмаку американским снарядом Excalibur
ВСУ нанесли удар по Токмаку снарядом Excalibur, ранены четыре человека