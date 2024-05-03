Около 200 тысяч ярославцев проголосовали за объекты благоустройства
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкВид на Стрелку у впадения в Волгу реки Которосли, Ярославль
Вид на Стрелку у впадения в Волгу реки Которосли, Ярославль. Архивное фото
ЯРОСЛАВЛЬ, 3 мая - РИА Новости. Около 200 тысяч жителей Ярославской области проголосовали за объекты благоустройства, сообщает правительство региона.
Сообщается, что завершилось всероссийское голосование за территории, благоустройство которых будет проведено в следующем году по реализуемому в регионе правительством области федеральному проекту "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда".
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"В Ярославской области свой выбор сделали 198,4 тысячи человек. Это на 60 тысяч больше, чем в прошлом году", - сообщает областное правительство.
Итоги кампании в регионе подвели на оперативном совещании под руководством губернатора Михаила Евраева.
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"Ярославская область вышла в лидеры ЦФО по количеству проголосовавших за новые объекты благоустройства. Жители проявили активность и показали, что им не все равно, как будут выглядеть общественные территории. Все муниципальные районы и городские округа справились с задачей", – сказал Евраев.
Губернатор дал поручение премировать муниципальные администрации за достигнутые результаты.
На совещании говорилось о том, что всего в регионе на голосование было представлено 62 объекта и дизайн-проекта благоустройства. В Ярославле свой выбор сделали почти 87 тысяч человек. С большим отрывом лидером стал Петропавловский парк – 32 тысячи голосов.