https://ria.ru/20240503/obekty-1943780777.html

Около 200 тысяч ярославцев проголосовали за объекты благоустройства

Около 200 тысяч ярославцев проголосовали за объекты благоустройства - РИА Новости, 03.05.2024

Около 200 тысяч ярославцев проголосовали за объекты благоустройства

Около 200 тысяч жителей Ярославской области проголосовали за объекты благоустройства, сообщает правительство региона. РИА Новости, 03.05.2024

2024-05-03T22:53

2024-05-03T22:53

2024-05-03T22:53

ярославская область

ярославская область

ярославль

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ЯРОСЛАВЛЬ, 3 мая - РИА Новости. Около 200 тысяч жителей Ярославской области проголосовали за объекты благоустройства, сообщает правительство региона. Сообщается, что завершилось всероссийское голосование за территории, благоустройство которых будет проведено в следующем году по реализуемому в регионе правительством области федеральному проекту "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда". "В Ярославской области свой выбор сделали 198,4 тысячи человек. Это на 60 тысяч больше, чем в прошлом году", - сообщает областное правительство. Итоги кампании в регионе подвели на оперативном совещании под руководством губернатора Михаила Евраева. "Ярославская область вышла в лидеры ЦФО по количеству проголосовавших за новые объекты благоустройства. Жители проявили активность и показали, что им не все равно, как будут выглядеть общественные территории. Все муниципальные районы и городские округа справились с задачей", – сказал Евраев. Губернатор дал поручение премировать муниципальные администрации за достигнутые результаты. На совещании говорилось о том, что всего в регионе на голосование было представлено 62 объекта и дизайн-проекта благоустройства. В Ярославле свой выбор сделали почти 87 тысяч человек. С большим отрывом лидером стал Петропавловский парк – 32 тысячи голосов.

https://ria.ru/20240425/zhile-1942378715.html

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ярославская область

ярославль

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ярославская область, ярославль