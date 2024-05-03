https://ria.ru/20240503/niger-1943658920.html

В Кремле прокомментировали сообщения о российских военных в Нигере

В Кремле прокомментировали сообщения о российских военных в Нигере - РИА Новости, 03.05.2024

В Кремле прокомментировали сообщения о российских военных в Нигере

Россия развивает отношения со странами Африки во всех областях, в том числе и в оборонной, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя... РИА Новости, 03.05.2024

2024-05-03T12:38

2024-05-03T12:38

2024-05-03T12:38

нигер

сша

дмитрий песков

в мире

россия

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Россия развивает отношения со странами Африки во всех областях, в том числе и в оборонной, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя сообщения про российских военных на базе в Нигере. Ранее в Пентагоне сообщили РИА Новости, что российские силы находятся на территории одной базы в Нигере с американскими военными до вывода США своего контингента из этой африканской страны. "Мы развиваем наши отношения во всех областях, в том числе и в оборонной, с различными африканскими государствами. Они заинтересованы в этом, и мы также заинтересованы. Мы продолжим развивать наши отношения с африканскими государствами", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20240419/tsar-1941083799.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

нигер, сша, дмитрий песков, в мире, россия, вооруженные силы рф