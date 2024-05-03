https://ria.ru/20240503/niger-1943658920.html
В Кремле прокомментировали сообщения о российских военных в Нигере
В Кремле прокомментировали сообщения о российских военных в Нигере - РИА Новости, 03.05.2024
В Кремле прокомментировали сообщения о российских военных в Нигере
Россия развивает отношения со странами Африки во всех областях, в том числе и в оборонной, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя... РИА Новости, 03.05.2024
2024-05-03T12:38
2024-05-03T12:38
2024-05-03T12:38
нигер
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дмитрий песков
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вооруженные силы рф
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Россия развивает отношения со странами Африки во всех областях, в том числе и в оборонной, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя сообщения про российских военных на базе в Нигере. Ранее в Пентагоне сообщили РИА Новости, что российские силы находятся на территории одной базы в Нигере с американскими военными до вывода США своего контингента из этой африканской страны. "Мы развиваем наши отношения во всех областях, в том числе и в оборонной, с различными африканскими государствами. Они заинтересованы в этом, и мы также заинтересованы. Мы продолжим развивать наши отношения с африканскими государствами", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20240419/tsar-1941083799.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нигер, сша, дмитрий песков, в мире, россия, вооруженные силы рф
Нигер, США, Дмитрий Песков, В мире, Россия, Вооруженные силы РФ
В Кремле прокомментировали сообщения о российских военных в Нигере
Песков: Россия развивает отношения с Африкой во всех сферах, включая оборонную