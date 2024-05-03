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В Кремле прокомментировали сообщения о российских военных в Нигере - РИА Новости, 03.05.2024
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12:38 03.05.2024
https://ria.ru/20240503/niger-1943658920.html
В Кремле прокомментировали сообщения о российских военных в Нигере
В Кремле прокомментировали сообщения о российских военных в Нигере - РИА Новости, 03.05.2024
В Кремле прокомментировали сообщения о российских военных в Нигере
Россия развивает отношения со странами Африки во всех областях, в том числе и в оборонной, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя... РИА Новости, 03.05.2024
2024-05-03T12:38
2024-05-03T12:38
нигер
сша
дмитрий песков
в мире
россия
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Россия развивает отношения со странами Африки во всех областях, в том числе и в оборонной, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя сообщения про российских военных на базе в Нигере. Ранее в Пентагоне сообщили РИА Новости, что российские силы находятся на территории одной базы в Нигере с американскими военными до вывода США своего контингента из этой африканской страны. "Мы развиваем наши отношения во всех областях, в том числе и в оборонной, с различными африканскими государствами. Они заинтересованы в этом, и мы также заинтересованы. Мы продолжим развивать наши отношения с африканскими государствами", - сказал Песков журналистам.
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нигер, сша, дмитрий песков, в мире, россия, вооруженные силы рф
Нигер, США, Дмитрий Песков, В мире, Россия, Вооруженные силы РФ
В Кремле прокомментировали сообщения о российских военных в Нигере

Песков: Россия развивает отношения с Африкой во всех сферах, включая оборонную

© РИА НовостиРоссийские флаги подняли в Ниамее, Нигер
Российские флаги подняли в Ниамее, Нигер
© РИА Новости
Российские флаги подняли в Ниамее, Нигер
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Россия развивает отношения со странами Африки во всех областях, в том числе и в оборонной, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя сообщения про российских военных на базе в Нигере.
Ранее в Пентагоне сообщили РИА Новости, что российские силы находятся на территории одной базы в Нигере с американскими военными до вывода США своего контингента из этой африканской страны.
"Мы развиваем наши отношения во всех областях, в том числе и в оборонной, с различными африканскими государствами. Они заинтересованы в этом, и мы также заинтересованы. Мы продолжим развивать наши отношения с африканскими государствами", - сказал Песков журналистам.
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НигерСШАДмитрий ПесковВ миреРоссияВооруженные силы РФ
 
 
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