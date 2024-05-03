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"Три дня". В США раскрыли, что ждет бригады НАТО в случае войны с Россией - РИА Новости, 03.05.2024
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18:57 03.05.2024
https://ria.ru/20240503/nato-1943755545.html
"Три дня". В США раскрыли, что ждет бригады НАТО в случае войны с Россией
"Три дня". В США раскрыли, что ждет бригады НАТО в случае войны с Россией - РИА Новости, 03.05.2024
"Три дня". В США раскрыли, что ждет бригады НАТО в случае войны с Россией
Выживаемость одной бригады НАТО в случае высокоинтенсивного конфликта с Россией составит около трех дней, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в эфире... РИА Новости, 03.05.2024
2024-05-03T18:57
2024-05-03T18:57
в мире
литва
европа
германия
скотт риттер
олаф шольц
ингрида шимоните
нато
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МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Выживаемость одной бригады НАТО в случае высокоинтенсивного конфликта с Россией составит около трех дней, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Dialogue Works."Вы знаете, ожидаемая продолжительность жизни отдельно взятой бригады в конфликте высокой интенсивности в Европе составляет всего три дня. То есть, (если немцы развернут бригаду в Литве — Прим. ред.), они продлят ее существование на три дня", — спрогнозировал эксперт.По его словам, то, что страны НАТО разворачивают свои подразделения у границ России, в том числе и в Прибалтике, не говорит о том, что они готовы к боевым действиям. Как считает Риттер, Германия и вовсе не сможет сформировать в Литве полноценную группировку, создание которой прогнозируется к 2027 году. Ни одно мощное и состоявшееся в военном плане государство не будет собирать отдельную бригаду в течение трех лет, напомнил аналитик."Три года на создание целой бригады! Так может только государство-неудачник. Если бы Германия была серьезной военной державой, она бы уже завтра выделила такое подразделение и отправила в Литву, сказав: "Мы готовы", — отметил бывший разведчик.Риттер добавил, что США в этом плане находятся в лучшем состоянии, чем страны Европы, но американские войска уже рассредоточены в разных точках планеты, и собрать серьезную группировку в Европе в ближайшее время не удастся.Ранее немецкий канцлер Олаф Шольц заявил, что Берлин готов усилить свой контингент в рамках миссии "Расширенного передового присутствия" НАТО в Литве. По словам командующего литовской армией Вальдемараса Рупшиса, для размещения выделяемой Германией бригады, состоящей из 5-6 тысяч военных, необходимо подготовить инфраструктуру. Премьер Литвы Ингрида Шимоните отмечала, что подготовка к приему немецкой бригады займет три года. Как сообщил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас, переброска основных соединений состоится в 2025-2026 годах, а "в 2027 году немецкая бригада в Литве должна достичь полной оперативной готовности".
https://ria.ru/20240503/ssha-1943718262.html
https://ria.ru/20240503/ukraina-1943734746.html
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в мире, литва, европа, германия, скотт риттер, олаф шольц, ингрида шимоните, нато
В мире, Литва, Европа, Германия, Скотт Риттер, Олаф Шольц, Ингрида Шимоните, НАТО
"Три дня". В США раскрыли, что ждет бригады НАТО в случае войны с Россией

Риттер: в случае войны с РФ выживаемость бригад НАТО составит три дня

© Фото : Royal Navy/LPhot Paul HallСолдаты Королевского военно-морского флота Великобритании на учениях Baltops 19 проходящих на территории Литвы и Швеции
Солдаты Королевского военно-морского флота Великобритании на учениях Baltops 19 проходящих на территории Литвы и Швеции - РИА Новости, 1920, 03.05.2024
© Фото : Royal Navy/LPhot Paul Hall
Солдаты Королевского военно-морского флота Великобритании на учениях Baltops 19 проходящих на территории Литвы и Швеции. Архивное фото
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МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Выживаемость одной бригады НАТО в случае высокоинтенсивного конфликта с Россией составит около трех дней, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Dialogue Works.
"Вы знаете, ожидаемая продолжительность жизни отдельно взятой бригады в конфликте высокой интенсивности в Европе составляет всего три дня. То есть, (если немцы развернут бригаду в Литве — Прим. ред.), они продлят ее существование на три дня", — спрогнозировал эксперт.
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По его словам, то, что страны НАТО разворачивают свои подразделения у границ России, в том числе и в Прибалтике, не говорит о том, что они готовы к боевым действиям. Как считает Риттер, Германия и вовсе не сможет сформировать в Литве полноценную группировку, создание которой прогнозируется к 2027 году. Ни одно мощное и состоявшееся в военном плане государство не будет собирать отдельную бригаду в течение трех лет, напомнил аналитик.
"Три года на создание целой бригады! Так может только государство-неудачник. Если бы Германия была серьезной военной державой, она бы уже завтра выделила такое подразделение и отправила в Литву, сказав: "Мы готовы", — отметил бывший разведчик.
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Риттер добавил, что США в этом плане находятся в лучшем состоянии, чем страны Европы, но американские войска уже рассредоточены в разных точках планеты, и собрать серьезную группировку в Европе в ближайшее время не удастся.
Ранее немецкий канцлер Олаф Шольц заявил, что Берлин готов усилить свой контингент в рамках миссии "Расширенного передового присутствия" НАТО в Литве. По словам командующего литовской армией Вальдемараса Рупшиса, для размещения выделяемой Германией бригады, состоящей из 5-6 тысяч военных, необходимо подготовить инфраструктуру. Премьер Литвы Ингрида Шимоните отмечала, что подготовка к приему немецкой бригады займет три года. Как сообщил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас, переброска основных соединений состоится в 2025-2026 годах, а "в 2027 году немецкая бригада в Литве должна достичь полной оперативной готовности".
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