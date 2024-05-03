https://ria.ru/20240503/nalog-1943770835.html
Миронов предложил отменить налог на дачные участки до шести соток
Миронов предложил отменить налог на дачные участки до шести соток - РИА Новости, 03.05.2024
Миронов предложил отменить налог на дачные участки до шести соток
Лидер партии "Справедливая Россия - За Правду" Сергей Миронов предложил правительству отменить земельный налог на дачные и садовые участки площадью до шести... РИА Новости, 03.05.2024
2024-05-03T20:59
2024-05-03T20:59
2024-05-03T20:59
сергей миронов
россия
партия "справедливая россия - за правду"
правительство рф
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/01/1899724382_0:159:3072:1887_1920x0_80_0_0_c5a6221f742c468d9d6fb1de2ae32268.jpg
МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Лидер партии "Справедливая Россия - За Правду" Сергей Миронов предложил правительству отменить земельный налог на дачные и садовые участки площадью до шести соток. "Призываю правительство отменить земельный налог на дачные и садовые участки площадью до шести соток", - написал он в своем Telegram-канале. Депутат напомнил, что на дачных и садовых участках выращивается около 40% всех овощей и фруктов в стране. "Садоводы вносят огромный вклад в продовольственную безопасность! И вместо того, чтобы обкладывать их штрафами за вьюнок и мангалы, государство должно обеспечить им поддержку и помощь", - добавил парламентарий . Также Миронов считает, что муниципалитетам нужно обеспечивать садоводов всей необходимой инфраструктурой: дорогами, теплом, водой, электричеством.
https://ria.ru/20240412/chaplin-1939494653.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/01/1899724382_108:0:2839:2048_1920x0_80_0_0_f4970b5b62ac8934ff7cca19c4d3fdf2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей миронов, россия, партия "справедливая россия - за правду", правительство рф, экономика
Сергей Миронов, Россия, Партия "Справедливая Россия - за правду", Правительство РФ, Экономика
Миронов предложил отменить налог на дачные участки до шести соток
Миронов предложил отменить налог на дачные и садовые участки до шести соток
МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Лидер партии "Справедливая Россия - За Правду" Сергей Миронов предложил правительству отменить земельный налог на дачные и садовые участки площадью до шести соток.
"Призываю правительство отменить земельный налог на дачные и садовые участки площадью до шести соток", - написал он в своем Telegram-канале
.
Депутат напомнил, что на дачных и садовых участках выращивается около 40% всех овощей и фруктов в стране.
"Садоводы вносят огромный вклад в продовольственную безопасность! И вместо того, чтобы обкладывать их штрафами за вьюнок и мангалы, государство должно обеспечить им поддержку и помощь", - добавил парламентарий .
Также Миронов считает, что муниципалитетам нужно обеспечивать садоводов всей необходимой инфраструктурой: дорогами, теплом, водой, электричеством.