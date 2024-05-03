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Миронов предложил отменить налог на дачные участки до шести соток - РИА Новости, 03.05.2024
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20:59 03.05.2024
https://ria.ru/20240503/nalog-1943770835.html
Миронов предложил отменить налог на дачные участки до шести соток
Миронов предложил отменить налог на дачные участки до шести соток - РИА Новости, 03.05.2024
Миронов предложил отменить налог на дачные участки до шести соток
Лидер партии "Справедливая Россия - За Правду" Сергей Миронов предложил правительству отменить земельный налог на дачные и садовые участки площадью до шести... РИА Новости, 03.05.2024
2024-05-03T20:59
2024-05-03T20:59
сергей миронов
россия
партия "справедливая россия - за правду"
правительство рф
экономика
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Лидер партии "Справедливая Россия - За Правду" Сергей Миронов предложил правительству отменить земельный налог на дачные и садовые участки площадью до шести соток. "Призываю правительство отменить земельный налог на дачные и садовые участки площадью до шести соток", - написал он в своем Telegram-канале. Депутат напомнил, что на дачных и садовых участках выращивается около 40% всех овощей и фруктов в стране. "Садоводы вносят огромный вклад в продовольственную безопасность! И вместо того, чтобы обкладывать их штрафами за вьюнок и мангалы, государство должно обеспечить им поддержку и помощь", - добавил парламентарий . Также Миронов считает, что муниципалитетам нужно обеспечивать садоводов всей необходимой инфраструктурой: дорогами, теплом, водой, электричеством.
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сергей миронов, россия, партия "справедливая россия - за правду", правительство рф, экономика
Сергей Миронов, Россия, Партия "Справедливая Россия - за правду", Правительство РФ, Экономика
Миронов предложил отменить налог на дачные участки до шести соток

Миронов предложил отменить налог на дачные и садовые участки до шести соток

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкДачный участок
Дачный участок - РИА Новости, 1920, 03.05.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Дачный участок. Архивное фото
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Лидер партии "Справедливая Россия - За Правду" Сергей Миронов предложил правительству отменить земельный налог на дачные и садовые участки площадью до шести соток.
"Призываю правительство отменить земельный налог на дачные и садовые участки площадью до шести соток", - написал он в своем Telegram-канале.
Депутат напомнил, что на дачных и садовых участках выращивается около 40% всех овощей и фруктов в стране.
"Садоводы вносят огромный вклад в продовольственную безопасность! И вместо того, чтобы обкладывать их штрафами за вьюнок и мангалы, государство должно обеспечить им поддержку и помощь", - добавил парламентарий .
Также Миронов считает, что муниципалитетам нужно обеспечивать садоводов всей необходимой инфраструктурой: дорогами, теплом, водой, электричеством.
Дачные поселки - РИА Новости, 1920, 12.04.2024
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Сергей МироновРоссияПартия "Справедливая Россия - за правду"Правительство РФЭкономика
 
 
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