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Миронов предложил отменить налог на дачные участки до шести соток

Миронов предложил отменить налог на дачные участки до шести соток - РИА Новости, 03.05.2024

Миронов предложил отменить налог на дачные участки до шести соток

Лидер партии "Справедливая Россия - За Правду" Сергей Миронов предложил правительству отменить земельный налог на дачные и садовые участки площадью до шести... РИА Новости, 03.05.2024

2024-05-03T20:59

2024-05-03T20:59

2024-05-03T20:59

сергей миронов

россия

партия "справедливая россия - за правду"

правительство рф

экономика

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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Лидер партии "Справедливая Россия - За Правду" Сергей Миронов предложил правительству отменить земельный налог на дачные и садовые участки площадью до шести соток. "Призываю правительство отменить земельный налог на дачные и садовые участки площадью до шести соток", - написал он в своем Telegram-канале. Депутат напомнил, что на дачных и садовых участках выращивается около 40% всех овощей и фруктов в стране. "Садоводы вносят огромный вклад в продовольственную безопасность! И вместо того, чтобы обкладывать их штрафами за вьюнок и мангалы, государство должно обеспечить им поддержку и помощь", - добавил парламентарий . Также Миронов считает, что муниципалитетам нужно обеспечивать садоводов всей необходимой инфраструктурой: дорогами, теплом, водой, электричеством.

https://ria.ru/20240412/chaplin-1939494653.html

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сергей миронов, россия, партия "справедливая россия - за правду", правительство рф, экономика