https://ria.ru/20240503/nalichnye-1943598482.html
В России впервые с начала года вырос объем наличных в обращении
В России впервые с начала года вырос объем наличных в обращении - РИА Новости, 03.05.2024
В России впервые с начала года вырос объем наличных в обращении
Объем наличных денег в обращении в России в апреле 2024 года вырос на 171,2 миллиарда рублей, рост зафиксирован впервые с начала этого года, следует из данных... РИА Новости, 03.05.2024
2024-05-03T04:07
2024-05-03T04:07
2024-05-03T10:23
экономика
максим осадчий
россия
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МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Объем наличных денег в обращении в России в апреле 2024 года вырос на 171,2 миллиарда рублей, рост зафиксирован впервые с начала этого года, следует из данных Банка России, которые проанализировало РИА Новости. Эксперт связал рост спроса россиян на наличные с майскими праздниками. В предыдущие месяцы этого года объем наличности сокращался. Так, в марте объем средств "под подушкой" снизился на 103 миллиарда рублей, в феврале — на 24,7 миллиарда рублей, в январе — на 540,2 миллиарда рублей, что стало максимальным падением с марта 2022 года. Начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий объяснил апрельскую динамику сезонным явлением, связанным с длинными выходными в мае. "Рост в апреле объясняется повышением спроса на наличные перед майскими праздниками", — отметил эксперт. При этом, по его словам, из-за высокой ключевой ставки годовой рост наличных денег в обращении снизился: на 1 апреля 2024 года он составил 6,1 процента против 12,3 процента годом ранее.
https://ria.ru/20240430/banki-1943090762.html
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экономика, максим осадчий, россия
Экономика, Максим Осадчий, Россия
В России впервые с начала года вырос объем наличных в обращении
В апреле объем наличных в обращении в России вырос на 171,2 миллиарда рублей
МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Объем наличных денег в обращении в России в апреле 2024 года вырос на 171,2 миллиарда рублей, рост зафиксирован впервые с начала этого года, следует из данных Банка России, которые проанализировало РИА Новости. Эксперт связал рост спроса россиян на наличные с майскими праздниками.
В предыдущие месяцы этого года объем наличности сокращался. Так, в марте объем средств "под подушкой" снизился на 103 миллиарда рублей, в феврале — на 24,7 миллиарда рублей, в январе — на 540,2 миллиарда рублей, что стало максимальным падением с марта 2022 года.
Начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий
объяснил апрельскую динамику сезонным явлением, связанным с длинными выходными в мае.
"Рост в апреле объясняется повышением спроса на наличные перед майскими праздниками", — отметил эксперт.
При этом, по его словам, из-за высокой ключевой ставки годовой рост наличных денег в обращении снизился: на 1 апреля 2024 года он составил 6,1 процента против 12,3 процента годом ранее.