https://ria.ru/20240503/nalichnye-1943598482.html

В России впервые с начала года вырос объем наличных в обращении

В России впервые с начала года вырос объем наличных в обращении - РИА Новости, 03.05.2024

В России впервые с начала года вырос объем наличных в обращении

Объем наличных денег в обращении в России в апреле 2024 года вырос на 171,2 миллиарда рублей, рост зафиксирован впервые с начала этого года, следует из данных... РИА Новости, 03.05.2024

2024-05-03T04:07

2024-05-03T04:07

2024-05-03T10:23

экономика

максим осадчий

россия

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МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Объем наличных денег в обращении в России в апреле 2024 года вырос на 171,2 миллиарда рублей, рост зафиксирован впервые с начала этого года, следует из данных Банка России, которые проанализировало РИА Новости. Эксперт связал рост спроса россиян на наличные с майскими праздниками. В предыдущие месяцы этого года объем наличности сокращался. Так, в марте объем средств "под подушкой" снизился на 103 миллиарда рублей, в феврале — на 24,7 миллиарда рублей, в январе — на 540,2 миллиарда рублей, что стало максимальным падением с марта 2022 года. Начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий объяснил апрельскую динамику сезонным явлением, связанным с длинными выходными в мае. "Рост в апреле объясняется повышением спроса на наличные перед майскими праздниками", — отметил эксперт. При этом, по его словам, из-за высокой ключевой ставки годовой рост наличных денег в обращении снизился: на 1 апреля 2024 года он составил 6,1 процента против 12,3 процента годом ранее.

https://ria.ru/20240430/banki-1943090762.html

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экономика, максим осадчий, россия