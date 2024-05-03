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Директор от России заявил о зашкаливающей предвзятости в аналитике МВФ - РИА Новости, 03.05.2024
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08:15 03.05.2024
https://ria.ru/20240503/mvf-1943610009.html
Директор от России заявил о зашкаливающей предвзятости в аналитике МВФ
Директор от России заявил о зашкаливающей предвзятости в аналитике МВФ - РИА Новости, 03.05.2024
Директор от России заявил о зашкаливающей предвзятости в аналитике МВФ
Предвзятость в аналитике Международного валютного фонда (МВФ) существовала всегда, но сейчас ее уровень уже зашкаливает, заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 03.05.2024
2024-05-03T08:15
2024-05-03T08:15
россия
алексей можин
мвф
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ВАШИНГТОН, 3 мая - РИА Новости. Предвзятость в аналитике Международного валютного фонда (МВФ) существовала всегда, но сейчас ее уровень уже зашкаливает, заявил в интервью РИА Новости исполнительный директор от России в МВФ Алексей Можин. "Предвзятость в аналитике фонда существовала всегда, но та степень, которой она достигла сейчас, уже зашкаливает", - сообщил он. По оценке исполнительного директора, видно очень много примеров того, как отдельные негативные события выпячиваются в отношении одних стран и замалчиваются в отношении других. "Также позитивные события для кого-то замалчиваются, а для кого-то выставляются вперед. В документах фонда таких примеров масса", - указал он. К качестве примера Можин привел проблемы высокого государственного долга, когда упор всегда делается на долги в бедных странах и государствах со средним доходом, но это замалчивается в отношении государств с высоким доходом, где эти долги зашкаливают, а что с ними делать - ответа нет.
https://ria.ru/20240503/mvf-1943606829.html
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россия, алексей можин, мвф, в мире
Россия, Алексей Можин, МВФ, В мире
Директор от России заявил о зашкаливающей предвзятости в аналитике МВФ

Директор от России Можин: предвзятость в аналитике МВФ уже зашкаливает

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМужчина у здания Международного валютного фонда в Вашингтоне
Мужчина у здания Международного валютного фонда в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 03.05.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Мужчина у здания Международного валютного фонда в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 3 мая - РИА Новости. Предвзятость в аналитике Международного валютного фонда (МВФ) существовала всегда, но сейчас ее уровень уже зашкаливает, заявил в интервью РИА Новости исполнительный директор от России в МВФ Алексей Можин.
"Предвзятость в аналитике фонда существовала всегда, но та степень, которой она достигла сейчас, уже зашкаливает", - сообщил он.
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По оценке исполнительного директора, видно очень много примеров того, как отдельные негативные события выпячиваются в отношении одних стран и замалчиваются в отношении других.
"Также позитивные события для кого-то замалчиваются, а для кого-то выставляются вперед. В документах фонда таких примеров масса", - указал он.
К качестве примера Можин привел проблемы высокого государственного долга, когда упор всегда делается на долги в бедных странах и государствах со средним доходом, но это замалчивается в отношении государств с высоким доходом, где эти долги зашкаливают, а что с ними делать - ответа нет.
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