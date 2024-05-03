https://ria.ru/20240503/mvf-1943610009.html
Директор от России заявил о зашкаливающей предвзятости в аналитике МВФ
Директор от России заявил о зашкаливающей предвзятости в аналитике МВФ - РИА Новости, 03.05.2024
Директор от России заявил о зашкаливающей предвзятости в аналитике МВФ
Предвзятость в аналитике Международного валютного фонда (МВФ) существовала всегда, но сейчас ее уровень уже зашкаливает, заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 03.05.2024
2024-05-03T08:15
2024-05-03T08:15
2024-05-03T08:15
россия
алексей можин
мвф
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152901/68/1529016862_0:116:3230:1933_1920x0_80_0_0_c0dddefbd5680684c6201bc75d73cb91.jpg
ВАШИНГТОН, 3 мая - РИА Новости. Предвзятость в аналитике Международного валютного фонда (МВФ) существовала всегда, но сейчас ее уровень уже зашкаливает, заявил в интервью РИА Новости исполнительный директор от России в МВФ Алексей Можин. "Предвзятость в аналитике фонда существовала всегда, но та степень, которой она достигла сейчас, уже зашкаливает", - сообщил он. По оценке исполнительного директора, видно очень много примеров того, как отдельные негативные события выпячиваются в отношении одних стран и замалчиваются в отношении других. "Также позитивные события для кого-то замалчиваются, а для кого-то выставляются вперед. В документах фонда таких примеров масса", - указал он. К качестве примера Можин привел проблемы высокого государственного долга, когда упор всегда делается на долги в бедных странах и государствах со средним доходом, но это замалчивается в отношении государств с высоким доходом, где эти долги зашкаливают, а что с ними делать - ответа нет.
https://ria.ru/20240503/mvf-1943606829.html
https://ria.ru/20240502/davlenie-1943456339.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152901/68/1529016862_250:0:2981:2048_1920x0_80_0_0_39052b79de8c7d52306dabfab33bac19.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, алексей можин, мвф, в мире
Россия, Алексей Можин, МВФ, В мире
Директор от России заявил о зашкаливающей предвзятости в аналитике МВФ
Директор от России Можин: предвзятость в аналитике МВФ уже зашкаливает
ВАШИНГТОН, 3 мая - РИА Новости. Предвзятость в аналитике Международного валютного фонда (МВФ) существовала всегда, но сейчас ее уровень уже зашкаливает, заявил в интервью РИА Новости исполнительный директор от России в МВФ Алексей Можин.
"Предвзятость в аналитике фонда существовала всегда, но та степень, которой она достигла сейчас, уже зашкаливает", - сообщил он.
По оценке исполнительного директора, видно очень много примеров того, как отдельные негативные события выпячиваются в отношении одних стран и замалчиваются в отношении других.
"Также позитивные события для кого-то замалчиваются, а для кого-то выставляются вперед. В документах фонда таких примеров масса", - указал он.
К качестве примера Можин привел проблемы высокого государственного долга, когда упор всегда делается на долги в бедных странах и государствах со средним доходом, но это замалчивается в отношении государств с высоким доходом, где эти долги зашкаливают, а что с ними делать - ответа нет.