https://ria.ru/20240503/mvf-1943610009.html

Директор от России заявил о зашкаливающей предвзятости в аналитике МВФ

Директор от России заявил о зашкаливающей предвзятости в аналитике МВФ - РИА Новости, 03.05.2024

Директор от России заявил о зашкаливающей предвзятости в аналитике МВФ

Предвзятость в аналитике Международного валютного фонда (МВФ) существовала всегда, но сейчас ее уровень уже зашкаливает, заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 03.05.2024

2024-05-03T08:15

2024-05-03T08:15

2024-05-03T08:15

россия

алексей можин

мвф

в мире

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ВАШИНГТОН, 3 мая - РИА Новости. Предвзятость в аналитике Международного валютного фонда (МВФ) существовала всегда, но сейчас ее уровень уже зашкаливает, заявил в интервью РИА Новости исполнительный директор от России в МВФ Алексей Можин. "Предвзятость в аналитике фонда существовала всегда, но та степень, которой она достигла сейчас, уже зашкаливает", - сообщил он. По оценке исполнительного директора, видно очень много примеров того, как отдельные негативные события выпячиваются в отношении одних стран и замалчиваются в отношении других. "Также позитивные события для кого-то замалчиваются, а для кого-то выставляются вперед. В документах фонда таких примеров масса", - указал он. К качестве примера Можин привел проблемы высокого государственного долга, когда упор всегда делается на долги в бедных странах и государствах со средним доходом, но это замалчивается в отношении государств с высоким доходом, где эти долги зашкаливают, а что с ними делать - ответа нет.

https://ria.ru/20240503/mvf-1943606829.html

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россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, алексей можин, мвф, в мире