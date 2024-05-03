https://ria.ru/20240503/mvf-1943606829.html

В МВФ заявили о безвыходном положении богатых стран

В МВФ заявили о безвыходном положении богатых стран - РИА Новости, 03.05.2024

В МВФ заявили о безвыходном положении богатых стран

Богатые страны, включая США, оказались в безвыходном положении из-за проблем госдолга, заявил в интервью РИА Новости исполнительный директор от России в... РИА Новости, 03.05.2024

2024-05-03T07:38

2024-05-03T07:38

2024-05-03T07:49

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ВАШИНГТОН, 3 мая - РИА Новости. Богатые страны, включая США, оказались в безвыходном положении из-за проблем госдолга, заявил в интервью РИА Новости исполнительный директор от России в Международном валютном фонде (МВФ) Алексей Можин. "Главный вопрос - что собираются делать с этим госдолгом богатые страны, например США. По моим представлениям, у них положение - безвыходное", - сообщил он. По словам Можина, если в случае с бедными странами долги следует списывать или реструктурировать, то у богатых есть несколько возможностей решения долгового кризиса. "Первое - пойти по прямому пути: достичь первичного профицита бюджета, поддерживать его в течение ряда лет в зависимости от целей по срокам сокращения госдолга. Медленно сокращать госдолг в сочетании с неизбежной рецессией", - объяснил исполнительный директор. Он добавил, что также возможно вырасти из долга за счет роста экономики или обесценить госдолг при помощи инфляции, при этом МВФ в своих оценках исключает для США все указанные возможности. В результате, как объяснил Можин, США остается "ничего не делать и смотреть, как этот долг бесконечно растет", или выбрать "самый отвратительный пятый вариант", который представляет собой одностороннюю реструктуризацию долговых обязательств, при которой это сделают только для иностранных держателей государственных облигаций - центральных банков всех стран мира. "Что будет уже совсем за пределами добра и зла", - заключил он.

https://ria.ru/20240503/mvf-1943601919.html

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сша, россия, алексей можин, мвф, в мире