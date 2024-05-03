https://ria.ru/20240503/mvf-1943601919.html

В МВФ допустили возможность краха мировой валютной системы

В МВФ допустили возможность краха мировой валютной системы - РИА Новости, 03.05.2024

В МВФ допустили возможность краха мировой валютной системы

Возможность краха мировой валютной системы существует, заявил в интервью РИА Новости исполнительный директор от России в Международном валютном фонде (МВФ)... РИА Новости, 03.05.2024

2024-05-03T06:05

2024-05-03T06:05

2024-05-03T07:16

россия

алексей можин

мвф

в мире

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ВАШИНГТОН, 3 мая - РИА Новости. Возможность краха мировой валютной системы существует, заявил в интервью РИА Новости исполнительный директор от России в Международном валютном фонде (МВФ) Алексей Можин. "Существует ли возможность краха мировой валютной системы? Мне кажется, такая возможность существует", - сообщил он. По словам Можина, существующая система держится на доверии к тому, что долларовые активы являются безопасными, однако уже сейчас центральные банки и домохозяйства продают долларовые активы и покупают золото из-за роста недоверия к их безопасности. "Как только это доверие пропадет, наступит хаос в мировой экономике", - предостерег исполнительный директор.

https://ria.ru/20240426/gosdolg-1942269569.html

https://ria.ru/20240502/mozhin-1943394417.html

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россия, алексей можин, мвф, в мире