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В МВФ допустили возможность краха мировой валютной системы - РИА Новости, 03.05.2024
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06:05 03.05.2024 (обновлено: 07:16 03.05.2024)
https://ria.ru/20240503/mvf-1943601919.html
В МВФ допустили возможность краха мировой валютной системы
В МВФ допустили возможность краха мировой валютной системы - РИА Новости, 03.05.2024
В МВФ допустили возможность краха мировой валютной системы
Возможность краха мировой валютной системы существует, заявил в интервью РИА Новости исполнительный директор от России в Международном валютном фонде (МВФ)... РИА Новости, 03.05.2024
2024-05-03T06:05
2024-05-03T07:16
россия
алексей можин
мвф
в мире
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ВАШИНГТОН, 3 мая - РИА Новости. Возможность краха мировой валютной системы существует, заявил в интервью РИА Новости исполнительный директор от России в Международном валютном фонде (МВФ) Алексей Можин. "Существует ли возможность краха мировой валютной системы? Мне кажется, такая возможность существует", - сообщил он. По словам Можина, существующая система держится на доверии к тому, что долларовые активы являются безопасными, однако уже сейчас центральные банки и домохозяйства продают долларовые активы и покупают золото из-за роста недоверия к их безопасности. "Как только это доверие пропадет, наступит хаос в мировой экономике", - предостерег исполнительный директор.
https://ria.ru/20240426/gosdolg-1942269569.html
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россия, алексей можин, мвф, в мире
Россия, Алексей Можин, МВФ, В мире
В МВФ допустили возможность краха мировой валютной системы

Можин: возможность краха мировой валютной системы существует

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Международного валютного фонда в Вашингтоне
Здание Международного валютного фонда в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 03.05.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Международного валютного фонда в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 3 мая - РИА Новости. Возможность краха мировой валютной системы существует, заявил в интервью РИА Новости исполнительный директор от России в Международном валютном фонде (МВФ) Алексей Можин.
"Существует ли возможность краха мировой валютной системы? Мне кажется, такая возможность существует", - сообщил он.
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По словам Можина, существующая система держится на доверии к тому, что долларовые активы являются безопасными, однако уже сейчас центральные банки и домохозяйства продают долларовые активы и покупают золото из-за роста недоверия к их безопасности.
"Как только это доверие пропадет, наступит хаос в мировой экономике", - предостерег исполнительный директор.
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