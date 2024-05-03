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В МВФ допустили возможность краха мировой валютной системы
В МВФ допустили возможность краха мировой валютной системы - РИА Новости, 03.05.2024
В МВФ допустили возможность краха мировой валютной системы
Возможность краха мировой валютной системы существует, заявил в интервью РИА Новости исполнительный директор от России в Международном валютном фонде (МВФ)... РИА Новости, 03.05.2024
2024-05-03T06:05
2024-05-03T06:05
2024-05-03T07:16
россия
алексей можин
мвф
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ВАШИНГТОН, 3 мая - РИА Новости. Возможность краха мировой валютной системы существует, заявил в интервью РИА Новости исполнительный директор от России в Международном валютном фонде (МВФ) Алексей Можин. "Существует ли возможность краха мировой валютной системы? Мне кажется, такая возможность существует", - сообщил он. По словам Можина, существующая система держится на доверии к тому, что долларовые активы являются безопасными, однако уже сейчас центральные банки и домохозяйства продают долларовые активы и покупают золото из-за роста недоверия к их безопасности. "Как только это доверие пропадет, наступит хаос в мировой экономике", - предостерег исполнительный директор.
https://ria.ru/20240426/gosdolg-1942269569.html
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россия, алексей можин, мвф, в мире
Россия, Алексей Можин, МВФ, В мире
В МВФ допустили возможность краха мировой валютной системы
Можин: возможность краха мировой валютной системы существует
ВАШИНГТОН, 3 мая - РИА Новости. Возможность краха мировой валютной системы существует, заявил в интервью РИА Новости исполнительный директор от России в Международном валютном фонде (МВФ) Алексей Можин.
"Существует ли возможность краха мировой валютной системы? Мне кажется, такая возможность существует", - сообщил он.
По словам Можина, существующая система держится на доверии к тому, что долларовые активы являются безопасными, однако уже сейчас центральные банки и домохозяйства продают долларовые активы и покупают золото из-за роста недоверия к их безопасности.
"Как только это доверие пропадет, наступит хаос в мировой экономике", - предостерег исполнительный директор.