https://ria.ru/20240503/mvd-1943592493.html

МВД объявило в розыск секретаря СНБО Украины Литвиненко

МВД объявило в розыск секретаря СНБО Украины Литвиненко - РИА Новости, 03.05.2024

МВД объявило в розыск секретаря СНБО Украины Литвиненко

МВД России объявило в розыск секретаря совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александра Литвиненко, следует из базы ведомства. РИА Новости, 03.05.2024

2024-05-03T01:29

2024-05-03T01:29

2024-05-03T08:59

россия

украина

совет национальной безопасности и обороны украины

алексей данилов

владимир зеленский

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МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. МВД России объявило в розыск секретаря совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александра Литвиненко, следует из базы ведомства."Александр Валерьевич Литвиненко, 27.4.1972. Разыскивается по статье УК", — указано в базе розыска МВД.Статья, по которой он разыскивается, не разглашается.В конце марта Владимир Зеленский сменил секретаря СНБО. Вместо Алексея Данилова пост занял Александр Литвиненко, до этого возглавлявший службу внешней разведки.

https://ria.ru/20240502/nalivaychenko-1943574408.html

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2024

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россия, украина, совет национальной безопасности и обороны украины, алексей данилов, владимир зеленский