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МВД объявило в розыск секретаря СНБО Украины Литвиненко - РИА Новости, 03.05.2024
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01:29 03.05.2024 (обновлено: 08:59 03.05.2024)
https://ria.ru/20240503/mvd-1943592493.html
МВД объявило в розыск секретаря СНБО Украины Литвиненко
МВД объявило в розыск секретаря СНБО Украины Литвиненко - РИА Новости, 03.05.2024
МВД объявило в розыск секретаря СНБО Украины Литвиненко
МВД России объявило в розыск секретаря совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александра Литвиненко, следует из базы ведомства. РИА Новости, 03.05.2024
2024-05-03T01:29
2024-05-03T08:59
россия
украина
совет национальной безопасности и обороны украины
алексей данилов
владимир зеленский
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МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. МВД России объявило в розыск секретаря совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александра Литвиненко, следует из базы ведомства."Александр Валерьевич Литвиненко, 27.4.1972. Разыскивается по статье УК", — указано в базе розыска МВД.Статья, по которой он разыскивается, не разглашается.В конце марта Владимир Зеленский сменил секретаря СНБО. Вместо Алексея Данилова пост занял Александр Литвиненко, до этого возглавлявший службу внешней разведки.
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россия, украина, совет национальной безопасности и обороны украины, алексей данилов, владимир зеленский
Россия, Украина, Совет национальной безопасности и обороны Украины, Алексей Данилов, Владимир Зеленский
МВД объявило в розыск секретаря СНБО Украины Литвиненко

База МВД: секретаря СНБО Украины Литвиненко объявили в розыск

© Фото : Служба внешней разведки УкраиныАлександр Литвиненко
Александр Литвиненко - РИА Новости, 1920, 03.05.2024
© Фото : Служба внешней разведки Украины
Александр Литвиненко. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. МВД России объявило в розыск секретаря совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александра Литвиненко, следует из базы ведомства.
«
"Александр Валерьевич Литвиненко, 27.4.1972. Разыскивается по статье УК", — указано в базе розыска МВД.
Статья, по которой он разыскивается, не разглашается.
В конце марта Владимир Зеленский сменил секретаря СНБО. Вместо Алексея Данилова пост занял Александр Литвиненко, до этого возглавлявший службу внешней разведки.
Валентин Наливайченко - РИА Новости, 1920, 02.05.2024
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Вчера, 21:21
 
РоссияУкраинаСовет национальной безопасности и обороны УкраиныАлексей ДаниловВладимир Зеленский
 
 
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