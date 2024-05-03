https://ria.ru/20240503/mtsk-1943692982.html
Работу МЦК в пасхальную ночь продлили
Работу МЦК в пасхальную ночь продлили - РИА Новости, 03.05.2024
Работу МЦК в пасхальную ночь продлили
Поезда "Ласточка" на Московском центральном кольце (МЦК) будут курсировать до 2 часов ночи в пасхальную ночь, сообщила Московская железная дорога (МЖД, филиал... РИА Новости, 03.05.2024
2024-05-03T14:46
2024-05-03T14:46
2024-05-03T14:46
общество
московское центральное кольцо (мцк)
ржд
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Поезда "Ласточка" на Московском центральном кольце (МЦК) будут курсировать до 2 часов ночи в пасхальную ночь, сообщила Московская железная дорога (МЖД, филиал РЖД). "В пасхальную ночь, с 4 на 5 мая, работа МЦК продлевается до 2 часов ночи, что позволит пассажирам добраться домой на общественном транспорте после праздничных церковных мероприятий. С 12:30 до 18:00 поезда будут прибывать на станции через 4 минуты, а в остальное время – через 8 минут", - говорится в сообщении.
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общество, московское центральное кольцо (мцк), ржд
Общество, Московское центральное кольцо (МЦК), РЖД
Работу МЦК в пасхальную ночь продлили
В пасхальную ночь "Ласточки" на МЦК будут курсировать до двух часов