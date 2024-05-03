https://ria.ru/20240503/msp-1943567291.html

Мария Багреева: в Москве число субъектов МСП превысило 917 тысяч

Мария Багреева: в Москве число субъектов МСП превысило 917 тысяч - РИА Новости, 03.05.2024

Мария Багреева: в Москве число субъектов МСП превысило 917 тысяч

На территории Москвы количество субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) на начало апреля текущего года превысило 917 тысяч, увеличившись за год на РИА Новости, 03.05.2024

2024-05-03T09:20

2024-05-03T09:20

2024-05-03T09:28

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МОСКВА, 3 мая – РИА Новости. На территории Москвы количество субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) на начало апреля текущего года превысило 917 тысяч, увеличившись за год на 5,7%, заявила заместитель мэра Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития города Мария Багреева."В Москве создан благоприятный климат для работы малого и среднего бизнеса благодаря масштабной системе льгот и мерам поддержки в самых различных отраслях столичной экономики. На начало апреля в реестре субъектов МСП было зарегистрировано 431,2 тысячи индивидуальных предпринимателей – на 10,6% больше, чем годом ранее. Число юридических лиц выросло на 1,7% – почти до 486 тысяч", – сказала Багреева, ее слова приводит пресс-служба департамента.Отмечается, что порядка 96% из них, или почти 876 тыс., относятся к микропредприятиям с годовым доходом меньше, чем 120 млн руб. и штатом не более 15 сотрудников. За год их количество было увеличено на 5,7%. При этом 4% (37,2 тыс.) – это малые предприятия с годовой выручкой до 800 млн руб. и количеством работников не более ста человек. Их стало больше на 5,3%. Менее 0,5% составляют средние предприятия, где трудятся до 250 человек, а годовой оборот не превышает 2 млрд руб. Их среди субъектов малого и среднего предпринимательства порядка 4 тыс. Это на 6,6% выше, чем в апреле прошлого года.В департаменте пояснили, что почти треть субъектов малого и среднего предпринимательства – 296,6 тыс. – заняты в торговле, при этом юрлица чаще предпочитают оптовую торговлю, а индивидуальные предприниматели – розницу. Более 12% – 113,4 тыс. МСП – трудятся в профессиональной, научной и технической деятельности, 9,5% – 87,3 тыс. – в строительстве.Кроме того, наибольший прирост субъектов малого и среднего предпринимательства произошел в образовании. За годовой период количество субъектов малого и среднего предпринимательства в этой сфере было увеличено на 12,7% – до 14,8 тыс. В торговле прирост составил 8,6%, в административной деятельности – 7,6%. А у юрлиц самыми быстрорастущими стали: сфера транспортировки и хранения – рост на 9,3%, административная деятельность – на 6,8%, образование – на 4,5%. Среди ИП наибольший рост был отмечен в торговле – 16,1%, образовании – 14,3%, строительстве – 12,9%.В материале отмечается, что МСБ – это еще и крупный работодатель. По данным реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, на конец первого квартала текущего года в этом секторе работали почти 2,3 млн наемных работников. За год их число было увеличено на 2,5%, при этом у юрлиц увеличение составило порядка 2,2%, а у индивидуальных предпринимателей – 7,4%.Ранее Багреева сообщила, что кредитным рейтинговым агентством "Эксперт РА" зеленые облигации Москвы были вновь признаны соответствующими принципам зеленых облигаций и критериям зеленого финансового инструмента.

https://ria.ru/20240201/moskva-1924758845.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

эксперт ра, москва, малое и среднее предпринимательство — мсп (малый и средний бизнес — мсб), предприниматели, нацпроекты, твой бизнес – новости