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Мария Багреева: в Москве число субъектов МСП превысило 917 тысяч - РИА Новости, 03.05.2024
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09:20 03.05.2024 (обновлено: 09:28 03.05.2024)
https://ria.ru/20240503/msp-1943567291.html
Мария Багреева: в Москве число субъектов МСП превысило 917 тысяч
Мария Багреева: в Москве число субъектов МСП превысило 917 тысяч - РИА Новости, 03.05.2024
Мария Багреева: в Москве число субъектов МСП превысило 917 тысяч
На территории Москвы количество субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) на начало апреля текущего года превысило 917 тысяч, увеличившись за год на РИА Новости, 03.05.2024
2024-05-03T09:20
2024-05-03T09:28
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малое и среднее предпринимательство — мсп (малый и средний бизнес — мсб)
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МОСКВА, 3 мая – РИА Новости. На территории Москвы количество субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) на начало апреля текущего года превысило 917 тысяч, увеличившись за год на 5,7%, заявила заместитель мэра Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития города Мария Багреева."В Москве создан благоприятный климат для работы малого и среднего бизнеса благодаря масштабной системе льгот и мерам поддержки в самых различных отраслях столичной экономики. На начало апреля в реестре субъектов МСП было зарегистрировано 431,2 тысячи индивидуальных предпринимателей – на 10,6% больше, чем годом ранее. Число юридических лиц выросло на 1,7% – почти до 486 тысяч", – сказала Багреева, ее слова приводит пресс-служба департамента.Отмечается, что порядка 96% из них, или почти 876 тыс., относятся к микропредприятиям с годовым доходом меньше, чем 120 млн руб. и штатом не более 15 сотрудников. За год их количество было увеличено на 5,7%. При этом 4% (37,2 тыс.) – это малые предприятия с годовой выручкой до 800 млн руб. и количеством работников не более ста человек. Их стало больше на 5,3%. Менее 0,5% составляют средние предприятия, где трудятся до 250 человек, а годовой оборот не превышает 2 млрд руб. Их среди субъектов малого и среднего предпринимательства порядка 4 тыс. Это на 6,6% выше, чем в апреле прошлого года.В департаменте пояснили, что почти треть субъектов малого и среднего предпринимательства – 296,6 тыс. – заняты в торговле, при этом юрлица чаще предпочитают оптовую торговлю, а индивидуальные предприниматели – розницу. Более 12% – 113,4 тыс. МСП – трудятся в профессиональной, научной и технической деятельности, 9,5% – 87,3 тыс. – в строительстве.Кроме того, наибольший прирост субъектов малого и среднего предпринимательства произошел в образовании. За годовой период количество субъектов малого и среднего предпринимательства в этой сфере было увеличено на 12,7% – до 14,8 тыс. В торговле прирост составил 8,6%, в административной деятельности – 7,6%. А у юрлиц самыми быстрорастущими стали: сфера транспортировки и хранения – рост на 9,3%, административная деятельность – на 6,8%, образование – на 4,5%. Среди ИП наибольший рост был отмечен в торговле – 16,1%, образовании – 14,3%, строительстве – 12,9%.В материале отмечается, что МСБ – это еще и крупный работодатель. По данным реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, на конец первого квартала текущего года в этом секторе работали почти 2,3 млн наемных работников. За год их число было увеличено на 2,5%, при этом у юрлиц увеличение составило порядка 2,2%, а у индивидуальных предпринимателей – 7,4%.Ранее Багреева сообщила, что кредитным рейтинговым агентством "Эксперт РА" зеленые облигации Москвы были вновь признаны соответствующими принципам зеленых облигаций и критериям зеленого финансового инструмента.
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эксперт ра, москва, малое и среднее предпринимательство — мсп (малый и средний бизнес — мсб), предприниматели, нацпроекты, твой бизнес – новости
Эксперт РА, Москва, Малое и среднее предпринимательство — МСП (Малый и средний бизнес — МСБ), Предприниматели, Нацпроекты, Твой бизнес, Твой бизнес – новости

Мария Багреева: в Москве число субъектов МСП превысило 917 тысяч

© Фото предоставлено пресс-службой департамента экономической политики и развития города МосквыЗаместитель мэра Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития Мария Багреева
Заместитель мэра Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития Мария Багреева
© Фото предоставлено пресс-службой департамента экономической политики и развития города Москвы
Заместитель мэра Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития Мария Багреева. Архивное фото
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МОСКВА, 3 мая – РИА Новости. На территории Москвы количество субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) на начало апреля текущего года превысило 917 тысяч, увеличившись за год на 5,7%, заявила заместитель мэра Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.
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"В Москве создан благоприятный климат для работы малого и среднего бизнеса благодаря масштабной системе льгот и мерам поддержки в самых различных отраслях столичной экономики. На начало апреля в реестре субъектов МСП было зарегистрировано 431,2 тысячи индивидуальных предпринимателей – на 10,6% больше, чем годом ранее. Число юридических лиц выросло на 1,7% – почти до 486 тысяч", – сказала Багреева, ее слова приводит пресс-служба департамента.
Отмечается, что порядка 96% из них, или почти 876 тыс., относятся к микропредприятиям с годовым доходом меньше, чем 120 млн руб. и штатом не более 15 сотрудников. За год их количество было увеличено на 5,7%. При этом 4% (37,2 тыс.) – это малые предприятия с годовой выручкой до 800 млн руб. и количеством работников не более ста человек. Их стало больше на 5,3%. Менее 0,5% составляют средние предприятия, где трудятся до 250 человек, а годовой оборот не превышает 2 млрд руб. Их среди субъектов малого и среднего предпринимательства порядка 4 тыс. Это на 6,6% выше, чем в апреле прошлого года.
Министр правительства Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития Мария Багреева. Архивное фото. - РИА Новости, 1920, 01.02.2024
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В департаменте пояснили, что почти треть субъектов малого и среднего предпринимательства – 296,6 тыс. – заняты в торговле, при этом юрлица чаще предпочитают оптовую торговлю, а индивидуальные предприниматели – розницу. Более 12% – 113,4 тыс. МСП – трудятся в профессиональной, научной и технической деятельности, 9,5% – 87,3 тыс. – в строительстве.
Кроме того, наибольший прирост субъектов малого и среднего предпринимательства произошел в образовании. За годовой период количество субъектов малого и среднего предпринимательства в этой сфере было увеличено на 12,7% – до 14,8 тыс. В торговле прирост составил 8,6%, в административной деятельности – 7,6%. А у юрлиц самыми быстрорастущими стали: сфера транспортировки и хранения – рост на 9,3%, административная деятельность – на 6,8%, образование – на 4,5%. Среди ИП наибольший рост был отмечен в торговле – 16,1%, образовании – 14,3%, строительстве – 12,9%.
Руководитель Департамента экономической политики и развития города Москвы Мария Багреева - РИА Новости, 1920, 02.05.2024
Мария Багреева: "Эксперт РА" подтвердило зеленый статус облигаций Москвы
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В материале отмечается, что МСБ – это еще и крупный работодатель. По данным реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, на конец первого квартала текущего года в этом секторе работали почти 2,3 млн наемных работников. За год их число было увеличено на 2,5%, при этом у юрлиц увеличение составило порядка 2,2%, а у индивидуальных предпринимателей – 7,4%.
Ранее Багреева сообщила, что кредитным рейтинговым агентством "Эксперт РА" зеленые облигации Москвы были вновь признаны соответствующими принципам зеленых облигаций и критериям зеленого финансового инструмента.
 
Твой бизнесЭксперт РАМоскваМалое и среднее предпринимательство — МСП (Малый и средний бизнес — МСБ)ПредпринимателиНацпроектыТвой бизнес – новости
 
 
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