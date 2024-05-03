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Алексей Можин: МВФ занимается финансированием терроризма, помогая Украине

Алексей Можин: МВФ занимается финансированием терроризма, помогая Украине - РИА Новости, 03.05.2024

Алексей Можин: МВФ занимается финансированием терроризма, помогая Украине

Исполнительный директор от России в Международном валютном фонде (МВФ) Алексей Можин в интервью РИА Новости рассказал о том, почему фонд становится все более... РИА Новости, 03.05.2024

2024-05-03T09:00

2024-05-03T09:00

2024-05-03T09:00

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Исполнительный директор от России в Международном валютном фонде (МВФ) Алексей Можин в интервью РИА Новости рассказал о том, почему фонд становится все более политизированным и нечестным под влиянием геополитических разногласий, как США сорвали встречу БРИКС на площадке фонда, не выдав делегации от РФ визы в необходимые сроки, и как выход из МВФ лишит организацию глобального статуса. Беседовал Игорь Наймушин.– В Вашингтоне недавно завершились весенние министерские встречи Международного валютного фонда и Всемирного банка. Как вы оцениваете прошедшие мероприятия?– Если говорить о состоявшихся мероприятиях, то я бы сказал, что настолько отвратительных весенних министерских встреч, как в этом году, не было никогда. Дело закончилось тем, что российской делегации не поставили даже кресла за столом на пленарном заседании министерского Международного валютно-финансового комитета (МВФК). Более того, нам об этом заранее не сообщили. Естественно, я сразу же высказал претензии секретарю комитета, который объяснил это тем, что от нас никто из руководителей высокого уровня не приехал. Хотя министр финансов Антон Силуанов очень хорошо выступал по видеообращению.При этом каждый раз, когда в преддверии этих мероприятий организаторы просят указывать временно исполняющего обязанности заместителя управляющего, то мы всегда записываем заместителей министров и меня. Но в результате мы были лишены возможности вообще что-то сказать. Например, если бы прозвучали нападки на Россию в выступлениях других участников, мы не смогли бы на них ответить. Но их, к счастью, не прозвучало. Никогда в жизни такого не было.– Были ли сложности с получением американских виз для членов российской делегации, которые планировали приехать в США?– Должны были приехать заместитель министра финансов Иван Чебесков и первый заместитель председателя Банка России Владимир Чистюхин. Они подали заявления на визы. Кроме того, с ними должны были приехать сотрудники этих ведомств. Визы дали младшим сотрудникам Банка России, они получили их в приемлемые сроки, но не заместитель председателя. Из Минфина никому не дали – тянули. В итоге они получили уведомления от американского посольства на прошлой неделе во вторник (16 апреля – ред.) о том, что могут визы получить, проставить. К этому времени все, включая первого зампреда Банка России и представителей Минфина, отменили авиабилеты и гостиничное бронирование, чтобы не платить крупные штрафы в случае неявки. Крайние сроки отмены наступили за несколько дней до возможности получить визы. Кстати, как раз на вторник была назначена встреча заместителей министров финансов и председателей ЦБ стран БРИКС, которая оказалась сорвана.Это был откровенный садизм, если называть вещи своими словами. Когда визы дали, они были не нужны. Это низость и подлость, доходящая до садизма. Я не представляю себе, чтобы в России могли так вести себя по отношению к злейшим нашим врагам. Это вопрос культуры, мы просто разные.– На весенней встрече Международного валютно-финансового комитета вновь не удалось согласовать итоговое коммюнике. Что помешало членам МВФК прийти к соглашению?– Участники не смогли прийти к соглашению уже в пятый раз подряд. Комитет собирается два раза в год: осенью в рамках ежегодных собраний и весной на весенние министерские встречи. Ранее в течение двух лет и четырех заседаний председателем комитета была Испания. Запад настаивал на политической преамбуле, где высказывались оскорбления и обвинения в адрес России, которые мы отказывались подписывать. В результате вместо коммюнике выпускалось заявление председателя. Сейчас первый раз председательствовала Саудовская Аравия, которая провела очень большую работу в попытке согласовать текст, хотя стало еще сложнее, поскольку помимо украинского конфликта возник еще и совершенно ужасный ближневосточный. Ключевое предложение звучало так: "Члены МВФК обсудили глобальное макроэкономическое и финансовое воздействие войн и конфликтов, включая войну на Украине и гуманитарный кризис в секторе Газа, а также перебои в судоходстве в Красном море". В итоге мы согласились с этим текстом, который был вынесен на обсуждение, учитывая огромные усилия, предпринятые саудовским председательством. С ним не согласились три кресла. Два кресла, представляющие группы небольших европейских стран, а также кресло, представляющее группу крупных мусульманских стран. Европейцы хотели напрямую осудить Россию, в то время как мусульманские страны не устроило выражение "гуманитарный кризис" без упоминания Израиля. Эти участники и не допустили принятия коммюнике. К слову, на предыдущем заседании в столице Марокко городе Марракеш "убили" коммюнике также небольшие европейские страны.– Как вы оцениваете влияние усиливающихся геопололитических противоречий на работу Международного валютного фонда?– У нас нет оснований радоваться тому, что происходит в МВФ. К сожалению, мы видим, что геополитические разногласия оказали влияние на деятельность фонда. МВФ стал жертвой, возможно, главной жертвой геополитической ситуации. Мы видим, как фонд становится все более и более политизированным и, как следствие, все более и более нечестным. Мы видим очень много примеров того, как отдельные негативные события выпячиваются в отношении одних стран и замалчиваются в отношении других. Также позитивные события для кого-то замалчиваются, а для кого-то выставляются вперед. В документах фонда таких примеров масса.Так, например, когда говорится о проблемах высокого государственного долга, то упор всегда делается на долги в бедных странах и государствах со средним доходом, но это замалчивается в отношении государств с высоким доходом, где эти долги зашкаливают, а что с ними делать – ответа нет. Предвзятость в аналитике фонда существовала всегда, но та степень, которой она достигла сейчас, уже зашкаливает.– Долговой кризис в мире является одной из главных тем обсуждения на площадке МВФ. Какие вы видите пути решения высокого госдолга?– Госдолг разделяется на обязательства по двусторонней линии иностранным государствам, либо таким международным организациям, как МВФ или Всемирный банк. Существенная часть долга приходится на частных держателей гособлигаций. Это представители частного сектора, которые не хотят ничего списывать.Что делать с бедными странами, в общем и целом понятно – эти долги нужно списывать или реструктурировать. То же и со странами среднего уровня дохода. Главный вопрос – что собираются делать с этим госдолгом богатые страны, например, США. По моим представлениям у них положение безвыходное. Какие здесь опции? Первое – пойти по прямому пути: достичь первичного профицита бюджета, поддерживать его в течение ряда лет в зависимости от целей по срокам сокращения госдолга. Медленно сокращать госдолг в сочетании с неизбежной рецессией.Вторая возможность – это вырасти из долга за счет роста экономики, сократить пропорцию госдолга к ВВП за счет высокого роста. Третья – обесценить госдолг при помощи инфляции, как это сделали после окончания Второй мировой войны американцы и британцы, раскрутив инфляцию и просто обесценив долг.Четвертый вариант – ничего не делать и смотреть, как этот долг бесконечно растет по опыту Японии. Пример Японии показывает, что можно довольно долго "пинать банку вдоль дороги", ничего не предпринимая, но это имеет высокую цену. Японская экономика больше 30 лет не растет.В Америке в 2023 году одни только процентные платежи по госдолгу составили 10% общего объема доходов бюджета. Существует также показатель валовой потребности в финансировании, который показывает, сколько необходимо занять для финансирования и дефицита бюджета, и выплат основного долга. В США эта сумма достигла 37% ВВП в 2023 году.Вопрос о возможностях сокращения госдолга США я поднимал на заседании совета директоров. Мне ответили, что прямого подхода в условиях внутриполитических обстоятельств Соединенных Штатов просто невозможно себе представить. По всем прогнозам фонда ожидается очень вялый рост в ближайшем и среднесрочном интервале. Вырасти из долга или обесценить его за счет инфляции также невозможно. По умолчанию получилось, что единственный вариант – это ничего не делать по примеру Японии.Еще есть самый отвратительный пятый вариант – это односторонняя реструктуризация американского долга, при которой власти объявят обязательный обмен старых гособлигаций на новые с другими условиями, более длительным обращением и низкими процентами. Если они это делают для всех владельцев облигаций, то сразу убивают свои же банки, которые являются крупными держателями бумаг минфина США. Поэтому более вероятен вариант, при котором это сделают только для иностранных держателей государственных облигаций – центральных банков всех стран мира. Что будет уже совсем за пределами добра и зла.– Насколько высоко вы оцениваете риск краха существующей международной валютной системы?– Американский доллар играет ключевую роль в том, что называется международной валютной системой, которая основана на трех главных элементах: плавающих рыночных курсах валют, свободном трансграничном движении капиталов и роли американского доллара как главной резервной валюты.В конечном итоге, система держится на доверии к тому, что долларовые активы являются безопасными. По моим оценкам, если американский долг будет только увеличиваться – что сейчас является базовым сценарием – то, конечно, будет снижаться доверие к безопасности долларовых активов. Как только это доверие пропадет, наступит хаос в мировой экономике.Существует ли возможность краха мировой валютной системы? Мне кажется, такая возможность существует. Более того "набег" на доллар уже происходит, если посмотреть на то, что происходит с ценами на золото. Интересно, что центральные банки продают долларовые активы и покупают золото. Беспрецедентный спрос на золото наблюдается и со стороны домохозяйств. Это происходит из-за роста недоверия к безопасности долларовых активов.– Может ли БРИКС предложить замену устаревшей мировой валютной системе, зависимой от американской валюты?– Про недостатки нынешней системы сейчас пишут очень много. Причем во многих публикациях упоминается БРИКС в контексте того, что это объединение может предложить альтернативу. Для начала возможно создать учетную единицу БРИКС, которая будет построена на корзине из валют пяти стран-членов объединения: 40% – китайский юань, 25% – индийская рупия, по 15% – российский рубль и бразильский реал и 5% – южноафриканский ранд. Своего рода "бриксовский СДР". Также возможно ежедневно делать котировки основных биржевых товаров: нефть, зерно, золото, другие металлы, древесина и другое. Кроме того, в нее можно будет пересчитывать и конвертировать взаимную торговлю внутри БРИКС. Это очень хороший проект. Во-первых, технически он очень простой и совсем недорогой. На основе данной учетной единицы возможно ежедневно давать котировки всех других валют. Такое предложение обсуждается. В случае краха доллара и международной валютной системы потребуется делать из указанной учетной единицы БРИКС уже настоящую валюту с обеспечением биржевыми товарами.– Одной из угроз для мировой валютной системы в МВФ признают возможную конфискацию Западом суверенных активов РФ. Как эти действия отразятся на доверии инвесторов?– Наши резервы у нас украли, и это крупнейшая кража за всю историю человечества. Мы не первые, у кого украли, были Иран, Венесуэла, Афганистан. Но, конечно, кражи в 300 миллиардов долларов не было никогда. За происходящим наблюдает весь мир, и для всех это однозначный сигнал того, что с ними могут поступить точно так же, если появится такая надобность. При этом американцы выступают держателями только 5% суммы. Что касается европeйских стран, то, с одной стороны, президент Европейского центрального банка Кристин Лагард недавно заявила, что это противозаконно. С другой, существует предложение выпустить облигации на 30 лет, обеспеченные этими активами и доходами от них, предоставив средства Украине. Таким образом, предлагается 30 лет не возвращать активы России и присваивать доходы от них.– Как поддержка со стороны МВФ помогает экономике Украине?– Предоставляя поддержку Украине, фонд занимается прямым финансированием терроризма, о чем я неоднократно заявлял на заседаниях совета директоров. При этом те кредиты, которые выдаются, в основном позволяют Украине погашать старые. В результате чистого прироста средств фонда практически не происходит.– В чем ценность сохранения членства России в МВФ, учитывая нынешнюю политизированность фонда и его повестки?– Конечно, главные акционеры фонда на сегодня являются нашими злейшими врагами. Однако и они понимают, что если мы уходим, то фонд перестает быть глобальным институтом. Кроме того, вслед за Россией выйдут и другие страны. Нам ничего не надо от фонда, но есть польза от документов и доступа к информации. Мы направляем множество аналитических материалов в Минфин и Центральный банк. Кроме того, если мы уйдем, то ослабим позиции тех участников фонда, кто нуждается в нашей поддержке. Ведь состав совета директоров разделился поровну: по 12 кресел у западных и незападных стран. При этом распределение голосов примерно 60% на 40% в пользу западных стран.Кстати, популярность российской дирекции никогда не была такой высокой среди представителей незападных стран, как после начала спецоперации. Наш уход сильно ослабит их позиции. Россия – сильный союзник. Мы бросили вызов Западу, причем как военный, так и экономический вызов, и справляемся, в том числе показываем мощь нашей экономики.

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Алёна Пава

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