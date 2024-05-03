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Рогов заявил об уничтожении моста, по которому шло снабжение ВСУ - РИА Новости, 03.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:37 03.05.2024 (обновлено: 17:53 03.05.2024)
https://ria.ru/20240503/most-1943740009.html
Рогов заявил об уничтожении моста, по которому шло снабжение ВСУ
Рогов заявил об уничтожении моста, по которому шло снабжение ВСУ - РИА Новости, 03.05.2024
Рогов заявил об уничтожении моста, по которому шло снабжение ВСУ
Мост через реку Мокрые Ялы, по которому шло основное снабжение украинских войск на Времевском направлении, уничтожен точным ударом российской фронтовой авиации, РИА Новости, 03.05.2024
2024-05-03T17:37
2024-05-03T17:53
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
запорожская область
владимир рогов
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая — РИА Новости. Мост через реку Мокрые Ялы, по которому шло основное снабжение украинских войск на Времевском направлении, уничтожен точным ударом российской фронтовой авиации, сообщил РИА Новости сопредседатель координационного совета Общественной палаты РФ по интеграции новых регионов Владимир Рогов."Фронтовая авиация качественно и точно отработала по мосту через реку Мокрые Ялы. Удар нанесен высокоточной ракетой. По мосту ранее шла переброска основных сил и вооружений врагом на Времевском направлении в сторону села Урожайное", — сказал Рогов. По его словам, мост соединял села Времевка и Великая Новоселка на линии фронта на границе Запорожской области и ДНР. "Думаю, что сейчас резко сократится интенсивность обстрелов наших позиций и ритмичность поставок техники, боеприпасов и живой силы врага", — сказал Рогов. По его словам, российские войска постепенно продвигаются на Времевском направлении, закрепившись на окраинах Урожайного и Старомайорского. "Там идут активные боевые действия", — подчеркнул Рогов. Запорожская область — регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признает его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области. Остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
https://ria.ru/20240501/rabotino-1943341086.html
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безопасность, россия, запорожская область, владимир рогов, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Запорожская область, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Рогов заявил об уничтожении моста, по которому шло снабжение ВСУ

Рогов: ВС России уничтожили мост через Мокрые Ялы, по которому снабжали ВСУ

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкИстребитель-бомбардировщик Су-34
Истребитель-бомбардировщик Су-34 - РИА Новости, 1920, 03.05.2024
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая — РИА Новости. Мост через реку Мокрые Ялы, по которому шло основное снабжение украинских войск на Времевском направлении, уничтожен точным ударом российской фронтовой авиации, сообщил РИА Новости сопредседатель координационного совета Общественной палаты РФ по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
"Фронтовая авиация качественно и точно отработала по мосту через реку Мокрые Ялы. Удар нанесен высокоточной ракетой. По мосту ранее шла переброска основных сил и вооружений врагом на Времевском направлении в сторону села Урожайное", — сказал Рогов. По его словам, мост соединял села Времевка и Великая Новоселка на линии фронта на границе Запорожской области и ДНР.
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"Думаю, что сейчас резко сократится интенсивность обстрелов наших позиций и ритмичность поставок техники, боеприпасов и живой силы врага", — сказал Рогов.
По его словам, российские войска постепенно продвигаются на Времевском направлении, закрепившись на окраинах Урожайного и Старомайорского. "Там идут активные боевые действия", — подчеркнул Рогов.
Запорожская область — регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признает его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области. Остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
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