https://ria.ru/20240503/most-1943652169.html

Источник рассказал, с помощью чего могли взорвать Крымский мост в 2022 году

Источник рассказал, с помощью чего могли взорвать Крымский мост в 2022 году - РИА Новости, 03.05.2024

Источник рассказал, с помощью чего могли взорвать Крымский мост в 2022 году

Основу взрывного устройства для подрыва Крымского моста осенью 2022 года могла составить аммиачная селитра, усиленная промышленной тротиловой шашкой весом 400... РИА Новости, 03.05.2024

2024-05-03T12:15

2024-05-03T12:15

2024-05-03T12:17

происшествия

крымский мост

республика крым

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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Основу взрывного устройства для подрыва Крымского моста осенью 2022 года могла составить аммиачная селитра, усиленная промышленной тротиловой шашкой весом 400 граммов, рассказал РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. В пятницу газета "Коммерсант", ссылаясь на результаты взрывотехнической экспертизы, сообщила, что Крымский мост в октябре 2022 года подорвали самодельной бомбой, равной по мощности 10 тоннам тротила. "Предварительно, в основе взрывного устройства для подрыва Крымского моста могла быть аммиачная селитра в большом объеме", - сказал собеседник агентства, добавив, что ее могли усилить для мощности "специальным составом". Он отметил, что привести в действие это взрывное устройство могла тротиловая шашка ТП-400 весом 400 граммов со специальным капсюлем-гнездом для электродетонатора. Скорость детонации такого устройства составляет от 6,5 до 6,8 километров в секунду. На Крымском мосту рано утром 8 октября 2022 года произошел подрыв грузового автомобиля, в результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета правой части моста. Взрывное устройство было закамуфлировано в рулоны со строительной полиэтиленовой пленкой на 22 паллетах общим весом почти 22,8 тонны. Взрывчатку при досмотре фуры при подъезде к Крымскому мосту вполне могли "замаскировать" специальная пленка и датчики, отражающие сигналы сканеров при проверке груза, рассказывали ранее РИА Новости эксперты.

https://ria.ru/20240502/most-1943576850.html

https://ria.ru/20240502/ukraina-1943384739.html

республика крым

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, крымский мост, республика крым