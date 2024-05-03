https://ria.ru/20240503/most-1943652169.html
Источник рассказал, с помощью чего могли взорвать Крымский мост в 2022 году
Источник рассказал, с помощью чего могли взорвать Крымский мост в 2022 году - РИА Новости, 03.05.2024
Источник рассказал, с помощью чего могли взорвать Крымский мост в 2022 году
Основу взрывного устройства для подрыва Крымского моста осенью 2022 года могла составить аммиачная селитра, усиленная промышленной тротиловой шашкой весом 400... РИА Новости, 03.05.2024
2024-05-03T12:15
2024-05-03T12:15
2024-05-03T12:17
происшествия
крымский мост
республика крым
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Основу взрывного устройства для подрыва Крымского моста осенью 2022 года могла составить аммиачная селитра, усиленная промышленной тротиловой шашкой весом 400 граммов, рассказал РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. В пятницу газета "Коммерсант", ссылаясь на результаты взрывотехнической экспертизы, сообщила, что Крымский мост в октябре 2022 года подорвали самодельной бомбой, равной по мощности 10 тоннам тротила. "Предварительно, в основе взрывного устройства для подрыва Крымского моста могла быть аммиачная селитра в большом объеме", - сказал собеседник агентства, добавив, что ее могли усилить для мощности "специальным составом". Он отметил, что привести в действие это взрывное устройство могла тротиловая шашка ТП-400 весом 400 граммов со специальным капсюлем-гнездом для электродетонатора. Скорость детонации такого устройства составляет от 6,5 до 6,8 километров в секунду. На Крымском мосту рано утром 8 октября 2022 года произошел подрыв грузового автомобиля, в результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета правой части моста. Взрывное устройство было закамуфлировано в рулоны со строительной полиэтиленовой пленкой на 22 паллетах общим весом почти 22,8 тонны. Взрывчатку при досмотре фуры при подъезде к Крымскому мосту вполне могли "замаскировать" специальная пленка и датчики, отражающие сигналы сканеров при проверке груза, рассказывали ранее РИА Новости эксперты.
https://ria.ru/20240502/most-1943576850.html
https://ria.ru/20240502/ukraina-1943384739.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, крымский мост, республика крым
Происшествия, Крымский мост, Республика Крым
Источник рассказал, с помощью чего могли взорвать Крымский мост в 2022 году
Крымский мост в 2022 году могли взорвать с помощью аммиачной селитры и тротила
МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Основу взрывного устройства для подрыва Крымского моста осенью 2022 года могла составить аммиачная селитра, усиленная промышленной тротиловой шашкой весом 400 граммов, рассказал РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
В пятницу газета "Коммерсант", ссылаясь на результаты взрывотехнической экспертизы, сообщила, что Крымский мост в октябре 2022 года подорвали самодельной бомбой, равной по мощности 10 тоннам тротила.
"Предварительно, в основе взрывного устройства для подрыва Крымского моста
могла быть аммиачная селитра в большом объеме", - сказал собеседник агентства, добавив, что ее могли усилить для мощности "специальным составом".
Он отметил, что привести в действие это взрывное устройство могла тротиловая шашка ТП-400 весом 400 граммов со специальным капсюлем-гнездом для электродетонатора. Скорость детонации такого устройства составляет от 6,5 до 6,8 километров в секунду.
На Крымском мосту рано утром 8 октября 2022 года произошел подрыв грузового автомобиля, в результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета правой части моста. Взрывное устройство было закамуфлировано в рулоны со строительной полиэтиленовой пленкой на 22 паллетах общим весом почти 22,8 тонны.
Взрывчатку при досмотре фуры при подъезде к Крымскому мосту вполне могли "замаскировать" специальная пленка и датчики, отражающие сигналы сканеров при проверке груза, рассказывали ранее РИА Новости эксперты.