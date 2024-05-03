https://ria.ru/20240503/most-1943590031.html

Крымский мост в 2022 году подорвали самодельной бомбой, пишут СМИ

Крымский мост в 2022 году подорвали самодельной бомбой, пишут СМИ - РИА Новости, 03.05.2024

Крымский мост в 2022 году подорвали самодельной бомбой, пишут СМИ

Крымский мост в октябре 2022 года подорвали самодельной бомбой, равной по мощности 10 тоннам тротила, утверждает газета "Коммерсант", ссылаясь на... РИА Новости, 03.05.2024

2024-05-03T00:43

2024-05-03T00:43

2024-05-03T00:47

россия

украина

киев

происшествия

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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Крымский мост в октябре 2022 года подорвали самодельной бомбой, равной по мощности 10 тоннам тротила, утверждает газета "Коммерсант", ссылаясь на взрывотехническую судебную экспертизу, с которой она ознакомились. На Крымском мосту рано утром 8 октября 2022 года произошел подрыв грузового автомобиля. В результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета моста, погибли четыре человека. Железнодорожное движение по мосту было полностью восстановлено уже к вечеру, тогда же запустили реверсивное автомобильное сообщение для легковушек сначала по одной, а позже по двум полосам. ФСБ России заявила, что организатором теракта на Крымском мосту было Главное управление разведки минобороны Украины и лично его руководитель Кирилл Буданов. По данным ФСБ, взрывное устройство, закамуфлированное в рулоны со строительной полиэтиленовой пленкой на 22 паллетах общим весом почти 22,8 тонны, тогда везли из Одессы через Болгарию, Грузию и Армению. "Участники группы в точно не установленное время, но не позднее августа 2022 года, предположительно, на территории Украины "с использованием промышленно произведенных компонентов изготовили самодельное взрывное устройство (СВУ) фугасного действия мощностью около 10 тонн в тротиловом эквиваленте", - утверждает газета. В качестве основного заряда, согласно выводам экспертов, на которые ссылается издание, использовалось смесевое взрывчатое вещество на основе твердого ракетного топлива, содержащего перхлораты калия или натрия, а также мелкодисперсные металлы. Газета также указывает, что камуфлирование СВУ было обеспечено полиэтиленовой пленкой толщиной 100 микрометров, или 0,1 миллиметра. "Плотный слой пленки выступил и в роли оболочки взрывного устройства", - пишет издание. "Согласно выводам экспертов, "для возбуждения детонации" взрывчатой смеси использовалось взрывчатое вещество иностранного производства на основе гексогена, наиболее вероятно, С-4 или РЕ-8", - отмечает "Коммерсант". При этом детонатор, также скрытый под пленкой, сработал от сигнала GPS-навигатора "в момент прохождения заранее заданной точки маршрута", это был 156-й километр участка автомобильной дороги общего пользования федерального значения А-290 Новороссийск-Керчь. В феврале этого года Служба государственной безопасности Грузии (СГБ) сообщила о задержании груза с шестью единицами взрывных устройств, который был ввезен из Одессы через Румынию, Болгарию и Турцию в Грузию через пункт пропуска "Сарфи" на микроавтобусе, принадлежащему гражданину Украины. Груз затем планировалось доставить в Воронеж. В СГБ сообщили, что взрывные устройства содержали пластичную взрывчатку С-4 военного назначения, которую можно активировать с помощью электродетонатора и специального таймера. Общий вес взрывчатого вещества достигает 14 килограммов. Согласно информации СГБ, к этому причастны граждане Грузии, Украины и Армении, а организатором был гражданин Украины и уроженец Батуми Андрей Шарашидзе. Тогда же почетный президент международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" Сергей Гончаров сообщали РИА Новости, что маршрут перевозки взрывчатки с Украины в Россию, обнаруженный грузинскими силовиками, схож с тем, что использовался при подготовке теракта на Крымском мосту осенью 2022 года, а значит Киев в своих диверсиях опирается на агентуру в сопредельных с Россией государствах.

https://ria.ru/20240502/most-1943576850.html

https://ria.ru/20240502/krym-1943407718.html

https://ria.ru/20240428/polyanskiy-1942875481.html

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