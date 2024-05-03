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Уровень воды в реке Ишим в Тюменской области превысил рекорд 2017 года - РИА Новости, 03.05.2024
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10:35 03.05.2024
https://ria.ru/20240503/moor-1943627431.html
Уровень воды в реке Ишим в Тюменской области превысил рекорд 2017 года
Уровень воды в реке Ишим в Тюменской области превысил рекорд 2017 года - РИА Новости, 03.05.2024
Уровень воды в реке Ишим в Тюменской области превысил рекорд 2017 года
Уровень воды в реке Ишим в Викуловском районе Тюменской области достиг 1152 сантиметров, превысив исторический рекорд 2017 года на 54 сантиметра, до пика еще... РИА Новости, 03.05.2024
2024-05-03T10:35
2024-05-03T10:35
происшествия
ишим (река)
тюменская область
александр моор
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ТЮМЕНЬ, 3 мая – РИА Новости. Уровень воды в реке Ишим в Викуловском районе Тюменской области достиг 1152 сантиметров, превысив исторический рекорд 2017 года на 54 сантиметра, до пика еще неделя, заявил губернатор Александр Моор в своем Telegram-канале, комментируя паводковую обстановку в регионе. "Главная точка паводка сейчас – это Викуловский район, село Викулово. Сегодня новый рекорд – уровень воды в реке Ишим на 54 сантиметра превышает максимальный уровень 2017 года. …Сотрудники МЧС, дорожных служб работают на защитных сооружениях. До максимума в Викуловском районе еще неделя", – сообщил Моор. По данным на 10.00 (8.00 мск) пятницы уровень реки Ишим на гидропосту Викулово достиг 1152 сантиметров, поднявшись за последние два часа на один сантиметр. Критическая отметка опасного явления для этого населенного пункта составляет 1000 сантиметров. Ранее сообщалось, что подъем воды в реке может достичь максимального прогнозного уровня в 12 метров. В Викуловском районе, согласно информации из открытых источников, проживает около 15 тысяч человек. В зоне потенциального подтопления находятся 19 населенных пунктов, включая райцентр – село Викулово, в котором более 7 тысяч жителей. Режим ЧС по паводку в Тюменской области ввели 8 апреля. По данным МЧС, на пятницу в регионе подтоплены 361 жилой дом, 523 дачных дома, 3 169 приусадебных участков, 30 участков автодорог. Эвакуированы более 6 500 человек.
https://ria.ru/20240419/reka_ishim-1940950631.html
https://ria.ru/20240428/pavodok-1942951305.html
ишим (река)
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происшествия, ишим (река), тюменская область, александр моор, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), наводнения в россии — 2024
Происшествия, Ишим (река), Тюменская область, Александр Моор, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Наводнения в России — 2024
Уровень воды в реке Ишим в Тюменской области превысил рекорд 2017 года

Уровень реки Ишим под Тюменью превысил рекорд 2017 года на 54 сантиметра

© РИА НовостиРека Ишим в Тюменской области
Река Ишим в Тюменской области
© РИА Новости
Река Ишим в Тюменской области. Архивное фото
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ТЮМЕНЬ, 3 мая – РИА Новости. Уровень воды в реке Ишим в Викуловском районе Тюменской области достиг 1152 сантиметров, превысив исторический рекорд 2017 года на 54 сантиметра, до пика еще неделя, заявил губернатор Александр Моор в своем Telegram-канале, комментируя паводковую обстановку в регионе.
"Главная точка паводка сейчас – это Викуловский район, село Викулово. Сегодня новый рекорд – уровень воды в реке Ишим на 54 сантиметра превышает максимальный уровень 2017 года. …Сотрудники МЧС, дорожных служб работают на защитных сооружениях. До максимума в Викуловском районе еще неделя", – сообщил Моор.
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По данным на 10.00 (8.00 мск) пятницы уровень реки Ишим на гидропосту Викулово достиг 1152 сантиметров, поднявшись за последние два часа на один сантиметр.
Критическая отметка опасного явления для этого населенного пункта составляет 1000 сантиметров. Ранее сообщалось, что подъем воды в реке может достичь максимального прогнозного уровня в 12 метров.
В Викуловском районе, согласно информации из открытых источников, проживает около 15 тысяч человек. В зоне потенциального подтопления находятся 19 населенных пунктов, включая райцентр – село Викулово, в котором более 7 тысяч жителей.
Режим ЧС по паводку в Тюменской области ввели 8 апреля. По данным МЧС, на пятницу в регионе подтоплены 361 жилой дом, 523 дачных дома, 3 169 приусадебных участков, 30 участков автодорог. Эвакуированы более 6 500 человек.
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ПроисшествияИшим (река)Тюменская областьАлександр МоорМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Наводнения в России — 2024
 
 
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