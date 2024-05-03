https://ria.ru/20240503/moor-1943627431.html

Уровень воды в реке Ишим в Тюменской области превысил рекорд 2017 года

Уровень воды в реке Ишим в Тюменской области превысил рекорд 2017 года - РИА Новости, 03.05.2024

Уровень воды в реке Ишим в Тюменской области превысил рекорд 2017 года

Уровень воды в реке Ишим в Викуловском районе Тюменской области достиг 1152 сантиметров, превысив исторический рекорд 2017 года на 54 сантиметра, до пика еще... РИА Новости, 03.05.2024

2024-05-03T10:35

2024-05-03T10:35

2024-05-03T10:35

происшествия

ишим (река)

тюменская область

александр моор

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

наводнения в россии — 2024

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ТЮМЕНЬ, 3 мая – РИА Новости. Уровень воды в реке Ишим в Викуловском районе Тюменской области достиг 1152 сантиметров, превысив исторический рекорд 2017 года на 54 сантиметра, до пика еще неделя, заявил губернатор Александр Моор в своем Telegram-канале, комментируя паводковую обстановку в регионе. "Главная точка паводка сейчас – это Викуловский район, село Викулово. Сегодня новый рекорд – уровень воды в реке Ишим на 54 сантиметра превышает максимальный уровень 2017 года. …Сотрудники МЧС, дорожных служб работают на защитных сооружениях. До максимума в Викуловском районе еще неделя", – сообщил Моор. По данным на 10.00 (8.00 мск) пятницы уровень реки Ишим на гидропосту Викулово достиг 1152 сантиметров, поднявшись за последние два часа на один сантиметр. Критическая отметка опасного явления для этого населенного пункта составляет 1000 сантиметров. Ранее сообщалось, что подъем воды в реке может достичь максимального прогнозного уровня в 12 метров. В Викуловском районе, согласно информации из открытых источников, проживает около 15 тысяч человек. В зоне потенциального подтопления находятся 19 населенных пунктов, включая райцентр – село Викулово, в котором более 7 тысяч жителей. Режим ЧС по паводку в Тюменской области ввели 8 апреля. По данным МЧС, на пятницу в регионе подтоплены 361 жилой дом, 523 дачных дома, 3 169 приусадебных участков, 30 участков автодорог. Эвакуированы более 6 500 человек.

https://ria.ru/20240419/reka_ishim-1940950631.html

https://ria.ru/20240428/pavodok-1942951305.html

ишим (река)

тюменская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, ишим (река), тюменская область, александр моор, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), наводнения в россии — 2024