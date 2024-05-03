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В Молдавии впервые за 30 лет не будут транслировать пасхальную службу - РИА Новости, 03.05.2024
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20:13 03.05.2024
https://ria.ru/20240503/moldaviya-1943765312.html
В Молдавии впервые за 30 лет не будут транслировать пасхальную службу
В Молдавии впервые за 30 лет не будут транслировать пасхальную службу - РИА Новости, 03.05.2024
В Молдавии впервые за 30 лет не будут транслировать пасхальную службу
Государственное телевидение Молдавии впервые за 30 лет не будет транслировать в прямом эфире пасхальную службу в кафедральном соборе Кишинева, заявил в пятницу... РИА Новости, 03.05.2024
2024-05-03T20:13
2024-05-03T20:13
в мире
молдавия
кишинев
ион чебан
майя санду
владимир (митрополит кишиневский и всея молдовы)
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КИШИНЕВ, 3 мая – РИА Новости. Государственное телевидение Молдавии впервые за 30 лет не будет транслировать в прямом эфире пасхальную службу в кафедральном соборе Кишинева, заявил в пятницу мэр молдавской столицы Ион Чебан. "Сегодня я с удивлением узнал, что общественное телевидение Moldova-1 не будет вести трансляцию богослужения в канун Пасхи", - сказал Чебан в видеокомментарии, который он опубликовал в своем Telegram-канале. По его словам, мэрия Кишинева намерена своими силами организовать онлайн-трансляцию в соцсетях. "Мы приняли решение транслировать богослужение в прямом эфире на страницах мэрии в соцсетях, но приглашаем к сотрудничеству все желающие телеканалы. Мы подключим к потоку трансляции бесплатно", - сказал Чебан. Ранее в пятницу пресс-служба администрации молдавского президента сообщила, что глава республики Майя Санду провела отдельные встречи с митрополитом Кишинёва и всея Молдовы Владимиром и с митрополитом Бессарабии Петром, между ними состоялась беседа в контексте пасхальных праздников. Санду призвала митрополитов "способствовать сохранению мира в Молдавии и во всем мире". Другие подробности не приводятся.
https://ria.ru/20240501/prazdniki-1943199960.html
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в мире, молдавия, кишинев, ион чебан, майя санду, владимир (митрополит кишиневский и всея молдовы)
В мире, Молдавия, Кишинев, Ион Чебан, Майя Санду, Владимир (митрополит Кишиневский и всея Молдовы)
В Молдавии впервые за 30 лет не будут транслировать пасхальную службу

Мэр Кишинева: телевидение не будет вести трансляцию богослужения в канун Пасхи

© Sputnik / Михай Карауш | Перейти в медиабанкФлаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 03.05.2024
© Sputnik / Михай Карауш
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Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 3 мая – РИА Новости. Государственное телевидение Молдавии впервые за 30 лет не будет транслировать в прямом эфире пасхальную службу в кафедральном соборе Кишинева, заявил в пятницу мэр молдавской столицы Ион Чебан.
«
"Сегодня я с удивлением узнал, что общественное телевидение Moldova-1 не будет вести трансляцию богослужения в канун Пасхи", - сказал Чебан в видеокомментарии, который он опубликовал в своем Telegram-канале.
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По его словам, мэрия Кишинева намерена своими силами организовать онлайн-трансляцию в соцсетях.
«
"Мы приняли решение транслировать богослужение в прямом эфире на страницах мэрии в соцсетях, но приглашаем к сотрудничеству все желающие телеканалы. Мы подключим к потоку трансляции бесплатно", - сказал Чебан.
Ранее в пятницу пресс-служба администрации молдавского президента сообщила, что глава республики Майя Санду провела отдельные встречи с митрополитом Кишинёва и всея Молдовы Владимиром и с митрополитом Бессарабии Петром, между ними состоялась беседа в контексте пасхальных праздников. Санду призвала митрополитов "способствовать сохранению мира в Молдавии и во всем мире". Другие подробности не приводятся.
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В миреМолдавияКишиневИон ЧебанМайя СандуВладимир (митрополит Кишиневский и всея Молдовы)
 
 
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