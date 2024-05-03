https://ria.ru/20240503/moldaviya-1943765312.html

В Молдавии впервые за 30 лет не будут транслировать пасхальную службу

В Молдавии впервые за 30 лет не будут транслировать пасхальную службу - РИА Новости, 03.05.2024

В Молдавии впервые за 30 лет не будут транслировать пасхальную службу

Государственное телевидение Молдавии впервые за 30 лет не будет транслировать в прямом эфире пасхальную службу в кафедральном соборе Кишинева, заявил в пятницу... РИА Новости, 03.05.2024

2024-05-03T20:13

2024-05-03T20:13

2024-05-03T20:13

в мире

молдавия

кишинев

ион чебан

майя санду

владимир (митрополит кишиневский и всея молдовы)

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КИШИНЕВ, 3 мая – РИА Новости. Государственное телевидение Молдавии впервые за 30 лет не будет транслировать в прямом эфире пасхальную службу в кафедральном соборе Кишинева, заявил в пятницу мэр молдавской столицы Ион Чебан. "Сегодня я с удивлением узнал, что общественное телевидение Moldova-1 не будет вести трансляцию богослужения в канун Пасхи", - сказал Чебан в видеокомментарии, который он опубликовал в своем Telegram-канале. По его словам, мэрия Кишинева намерена своими силами организовать онлайн-трансляцию в соцсетях. "Мы приняли решение транслировать богослужение в прямом эфире на страницах мэрии в соцсетях, но приглашаем к сотрудничеству все желающие телеканалы. Мы подключим к потоку трансляции бесплатно", - сказал Чебан. Ранее в пятницу пресс-служба администрации молдавского президента сообщила, что глава республики Майя Санду провела отдельные встречи с митрополитом Кишинёва и всея Молдовы Владимиром и с митрополитом Бессарабии Петром, между ними состоялась беседа в контексте пасхальных праздников. Санду призвала митрополитов "способствовать сохранению мира в Молдавии и во всем мире". Другие подробности не приводятся.

https://ria.ru/20240501/prazdniki-1943199960.html

https://ria.ru/20240427/vykhodnye-1942793926.html

молдавия

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в мире, молдавия, кишинев, ион чебан, майя санду, владимир (митрополит кишиневский и всея молдовы)