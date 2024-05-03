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ВС России поразили нефтебазу "Баловное", которая снабжала топливом ВСУ - РИА Новости, 03.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
15:38 03.05.2024 (обновлено: 16:25 03.05.2024)
https://ria.ru/20240503/mo-1943711813.html
ВС России поразили нефтебазу "Баловное", которая снабжала топливом ВСУ
ВС России поразили нефтебазу "Баловное", которая снабжала топливом ВСУ - РИА Новости, 03.05.2024
ВС России поразили нефтебазу "Баловное", которая снабжала топливом ВСУ
Российские подразделения нанесли удар по украинской нефтебазе "Баловное", с которой поставлялось топливо для ВСУ, сообщило Минобороны. РИА Новости, 03.05.2024
2024-05-03T15:38
2024-05-03T16:25
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
германия
франция
харьковская область
донецкая народная республика
сша
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МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Российские подразделения нанесли удар по украинской нефтебазе "Баловное", с которой поставлялось топливо для ВСУ, сообщило Минобороны.&quot;Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации &lt;...&gt; поражена нефтебаза &quot;Баловное&quot;, с которой осуществлялось снабжение топливом воинских частей ВСУ, а также живая сила и военная техника противника в 102 районах&quot;, — говорится в сводке.Кроме того, удалось уничтожить радиолокатор подсвета и наведения с двумя пусковыми установками зенитного ракетного комплекса С-300ПТ, а также пусковую установку ЗРК IRIS-T производства Германии.В свою очередь, средства противовоздушной обороны за сутки сбили 40 беспилотников и три управляемые авиационные бомбы Hammer производства Франции.Группировка войск "Запад"Бойцы группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю и поразили живую силу и технику 14-й и 44-й механизированных бригад ВСУ возле Синьковки и Двуречной в Харьковской области. Кроме того, удалось отразить три атаки украинских штурмовых отрядов в районах Берестового в Харьковской области, а также Стельмаховки и Червоной Дибровы в ЛНР.Потери противника составили:Помимо этого, при контрбатарейной борьбе поражены:Группировка войск "Юг"Подразделения группировки войск "Юг" заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение отрядам 79-й, 80-й десантно-штурмовых, 46-й аэромобильной, 24-й механизированной бригад ВСУ, а также 4-й бригады украинской Нацгвардии возле Спорного, Константиновки и Красногоровки в Донецкой Народной Республике.Потери противника составили:Группировка войск "Центр"Солдаты группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение и нанесли поражение формированиям 3-й штурмовой, 24-й, 110-й механизированных бригад ВСУ и 109-й бригады территориальной обороны в районах Майорска, Новгородского, Семеновки и Розовки в ДНР. Кроме того, удалось отразить десять контратак украинских штурмовых отрядов возле населенных пунктов Керамик, Новокалиново, Очеретино, Соловьево и Нетайлово.Потери противника составили:Группировка войск "Восток"Бойцы группировки войск "Восток" заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение формированиям 58-й мотопехотной бригады ВСУ и 128-й бригады территориальной обороны в районах Старомайорского и Пречистовки в Донецкой Народной Республике. Помимо этого, возле Урожайного удалось отразить три контратаки украинских штурмовых групп.Потери противника составили:Группировка войск "Днепр"Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли огневое поражение живой силе украинских 35-й бригады морской пехоты и 121-й бригады территориальной обороны в районах Михайловки и Ивановки в Херсонской области.Потери противника составили:
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россия, вооруженные силы украины, германия, франция, харьковская область, донецкая народная республика, сша, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Германия, Франция, Харьковская область, Донецкая Народная Республика, США, Вооруженные силы РФ
ВС России поразили нефтебазу "Баловное", которая снабжала топливом ВСУ

МО: ВС России поразили нефтебазу "Баловное", с которой ВСУ снабжались топливом

© Минобороны РФКадр видео запуска крылатой ракеты Р-500 комплексом "Искандер-К" по военному объекту на Украине
Кадр видео запуска крылатой ракеты Р-500 комплексом Искандер-К по военному объекту на Украине
© Минобороны РФ
Кадр видео запуска крылатой ракеты Р-500 комплексом "Искандер-К" по военному объекту на Украине. Архивное фото
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МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Российские подразделения нанесли удар по украинской нефтебазе "Баловное", с которой поставлялось топливо для ВСУ, сообщило Минобороны.
«

"Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации <...> поражена нефтебаза "Баловное", с которой осуществлялось снабжение топливом воинских частей ВСУ, а также живая сила и военная техника противника в 102 районах", — говорится в сводке.

Кроме того, удалось уничтожить радиолокатор подсвета и наведения с двумя пусковыми установками зенитного ракетного комплекса С-300ПТ, а также пусковую установку ЗРК IRIS-T производства Германии.
В свою очередь, средства противовоздушной обороны за сутки сбили 40 беспилотников и три управляемые авиационные бомбы Hammer производства Франции.
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Потери противника составили:
  • до 355 военнослужащих;
  • два автомобиля.
Помимо этого, при контрбатарейной борьбе поражены:
  • самоходная артиллерийская установка Krab производства Польши;
  • гаубицы М777 и М198, а также два орудия М119 производства США;
  • самоходная артиллерийская установка "Акация";
  • гаубица Д-30;
  • гаубица L119 производства Великобритании;
  • боевая машина БМ-21 РСЗО "Град".
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Потери противника составили:
  • до 340 военнослужащих;
  • один танк;
  • бронетранспортер М113 производства США;
  • четыре автомобиля;
  • гаубица Д-20;
  • орудие Д-30;
  • гаубица L119 производства Великобритании;
  • станция радиоэлектронной борьбы "Нота".
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Потери противника составили:
  • до 360 военнослужащих;
  • танк Abrams и самоходная артиллерийская установка M109 Paladin производства США;
  • две боевые машины пехоты;
  • две боевые бронированные машины;
  • пять пикапов;
  • самоходная пушка DANA M2 производства Чехии;
  • две гаубицы Д-30.
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Потери противника составили:
  • до 135 военнослужащих;
  • два автомобиля;
  • гаубица М777 производства США.
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Потери противника составили:
  • до 30 военнослужащих;
  • три автомобиля;
  • самоходная артиллерийская установка М109 Paladin и гаубица М777 производства США.
Изображение сгенерировано ИИ
Украину придется спасать от нее самой
1 мая, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныГерманияФранцияХарьковская областьДонецкая Народная РеспубликаСШАВооруженные силы РФ
 
 
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