ВС России поразили нефтебазу "Баловное", которая снабжала топливом ВСУ
МО: ВС России поразили нефтебазу "Баловное", с которой ВСУ снабжались топливом
© Минобороны РФКадр видео запуска крылатой ракеты Р-500 комплексом "Искандер-К" по военному объекту на Украине
© Минобороны РФ
Кадр видео запуска крылатой ракеты Р-500 комплексом "Искандер-К" по военному объекту на Украине. Архивное фото
МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Российские подразделения нанесли удар по украинской нефтебазе "Баловное", с которой поставлялось топливо для ВСУ, сообщило Минобороны.
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"Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации <...> поражена нефтебаза "Баловное", с которой осуществлялось снабжение топливом воинских частей ВСУ, а также живая сила и военная техника противника в 102 районах", — говорится в сводке.
Кроме того, удалось уничтожить радиолокатор подсвета и наведения с двумя пусковыми установками зенитного ракетного комплекса С-300ПТ, а также пусковую установку ЗРК IRIS-T производства Германии.
В свою очередь, средства противовоздушной обороны за сутки сбили 40 беспилотников и три управляемые авиационные бомбы Hammer производства Франции.
Группировка войск "Запад"
Бойцы группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю и поразили живую силу и технику 14-й и 44-й механизированных бригад ВСУ возле Синьковки и Двуречной в Харьковской области. Кроме того, удалось отразить три атаки украинских штурмовых отрядов в районах Берестового в Харьковской области, а также Стельмаховки и Червоной Дибровы в ЛНР.
Потери противника составили:
- до 355 военнослужащих;
- два автомобиля.
Помимо этого, при контрбатарейной борьбе поражены:
- самоходная артиллерийская установка Krab производства Польши;
- гаубицы М777 и М198, а также два орудия М119 производства США;
- самоходная артиллерийская установка "Акация";
- гаубица Д-30;
- гаубица L119 производства Великобритании;
- боевая машина БМ-21 РСЗО "Град".
Группировка войск "Юг"
Подразделения группировки войск "Юг" заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение отрядам 79-й, 80-й десантно-штурмовых, 46-й аэромобильной, 24-й механизированной бригад ВСУ, а также 4-й бригады украинской Нацгвардии возле Спорного, Константиновки и Красногоровки в Донецкой Народной Республике.
Потери противника составили:
- до 340 военнослужащих;
- один танк;
- бронетранспортер М113 производства США;
- четыре автомобиля;
- гаубица Д-20;
- орудие Д-30;
- гаубица L119 производства Великобритании;
- станция радиоэлектронной борьбы "Нота".
Группировка войск "Центр"
Солдаты группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение и нанесли поражение формированиям 3-й штурмовой, 24-й, 110-й механизированных бригад ВСУ и 109-й бригады территориальной обороны в районах Майорска, Новгородского, Семеновки и Розовки в ДНР. Кроме того, удалось отразить десять контратак украинских штурмовых отрядов возле населенных пунктов Керамик, Новокалиново, Очеретино, Соловьево и Нетайлово.
Потери противника составили:
- до 360 военнослужащих;
- танк Abrams и самоходная артиллерийская установка M109 Paladin производства США;
- две боевые машины пехоты;
- две боевые бронированные машины;
- пять пикапов;
- самоходная пушка DANA M2 производства Чехии;
- две гаубицы Д-30.
Группировка войск "Восток"
Бойцы группировки войск "Восток" заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение формированиям 58-й мотопехотной бригады ВСУ и 128-й бригады территориальной обороны в районах Старомайорского и Пречистовки в Донецкой Народной Республике. Помимо этого, возле Урожайного удалось отразить три контратаки украинских штурмовых групп.
Потери противника составили:
- до 135 военнослужащих;
- два автомобиля;
- гаубица М777 производства США.
Группировка войск "Днепр"
Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли огневое поражение живой силе украинских 35-й бригады морской пехоты и 121-й бригады территориальной обороны в районах Михайловки и Ивановки в Херсонской области.
Потери противника составили:
- до 30 военнослужащих;
- три автомобиля;
- самоходная артиллерийская установка М109 Paladin и гаубица М777 производства США.
Украину придется спасать от нее самой
1 мая, 08:00