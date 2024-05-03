https://ria.ru/20240503/mo-1943711813.html

ВС России поразили нефтебазу "Баловное", которая снабжала топливом ВСУ

ВС России поразили нефтебазу "Баловное", которая снабжала топливом ВСУ - РИА Новости, 03.05.2024

ВС России поразили нефтебазу "Баловное", которая снабжала топливом ВСУ

Российские подразделения нанесли удар по украинской нефтебазе "Баловное", с которой поставлялось топливо для ВСУ, сообщило Минобороны. РИА Новости, 03.05.2024

2024-05-03T15:38

2024-05-03T15:38

2024-05-03T16:25

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Российские подразделения нанесли удар по украинской нефтебазе "Баловное", с которой поставлялось топливо для ВСУ, сообщило Минобороны."Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации <...> поражена нефтебаза "Баловное", с которой осуществлялось снабжение топливом воинских частей ВСУ, а также живая сила и военная техника противника в 102 районах", — говорится в сводке.Кроме того, удалось уничтожить радиолокатор подсвета и наведения с двумя пусковыми установками зенитного ракетного комплекса С-300ПТ, а также пусковую установку ЗРК IRIS-T производства Германии.В свою очередь, средства противовоздушной обороны за сутки сбили 40 беспилотников и три управляемые авиационные бомбы Hammer производства Франции.Группировка войск "Запад"Бойцы группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю и поразили живую силу и технику 14-й и 44-й механизированных бригад ВСУ возле Синьковки и Двуречной в Харьковской области. Кроме того, удалось отразить три атаки украинских штурмовых отрядов в районах Берестового в Харьковской области, а также Стельмаховки и Червоной Дибровы в ЛНР.Потери противника составили:Помимо этого, при контрбатарейной борьбе поражены:Группировка войск "Юг"Подразделения группировки войск "Юг" заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение отрядам 79-й, 80-й десантно-штурмовых, 46-й аэромобильной, 24-й механизированной бригад ВСУ, а также 4-й бригады украинской Нацгвардии возле Спорного, Константиновки и Красногоровки в Донецкой Народной Республике.Потери противника составили:Группировка войск "Центр"Солдаты группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение и нанесли поражение формированиям 3-й штурмовой, 24-й, 110-й механизированных бригад ВСУ и 109-й бригады территориальной обороны в районах Майорска, Новгородского, Семеновки и Розовки в ДНР. Кроме того, удалось отразить десять контратак украинских штурмовых отрядов возле населенных пунктов Керамик, Новокалиново, Очеретино, Соловьево и Нетайлово.Потери противника составили:Группировка войск "Восток"Бойцы группировки войск "Восток" заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение формированиям 58-й мотопехотной бригады ВСУ и 128-й бригады территориальной обороны в районах Старомайорского и Пречистовки в Донецкой Народной Республике. Помимо этого, возле Урожайного удалось отразить три контратаки украинских штурмовых групп.Потери противника составили:Группировка войск "Днепр"Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли огневое поражение живой силе украинских 35-й бригады морской пехоты и 121-й бригады территориальной обороны в районах Михайловки и Ивановки в Херсонской области.Потери противника составили:

https://ria.ru/20240503/vsu-1943664252.html

https://ria.ru/20240503/vsu-1943629738.html

https://ria.ru/20240503/sbu-1943696642.html

https://ria.ru/20240503/otstuplenie-1943640548.html

https://ria.ru/20240502/ukraina-1943338000.html

https://ria.ru/20240501/ukraine-1943193026.html

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россия, вооруженные силы украины, германия, франция, харьковская область, донецкая народная республика, сша, вооруженные силы рф