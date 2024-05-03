Митрополит призвал духовно просвещать молодежь после инцидента с Библией
Митрополит Кирилл призвал к духовному просвещению молодежи после сожжения Библии
© СУ СК России по Ставропольскому краюПодозреваемый в сожжении Библии в Ставропольском крае. Кадр видео
Подозреваемый в сожжении Библии в Ставропольском крае. Кадр видео. Архивное фото
МОСКВА, 3 мая – РИА Новости. Председатель синодального отдела РПЦ по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными органами митрополит Ставропольский и Невиномысский Кирилл (Покровский) призвал бросить все силы на просвещение молодежи в области духовно-нравственной культуры после сожжения Библии в Новоалександровске.
"Верующие Ставрополья возмущены данным кощунственным поступком, совершенным в Великую Пятницу, когда вся Святая Церковь вспоминает страдания и смерть Христа Спасителя на Кресте. Это действие является результатом невоспитанности и полной религиозной неграмотности нашего подрастающего поколения... Будем ли мы после этого еще дискутировать над вопросом, вводить ли нам "Основы духовно-нравственной Культуры народов России" для школьников с 5 по 9 классы В настоящее время нам необходимо бросить все усилия на духовно-нравственное просвещение нашего подрастающего поколения", – приводит обращение митрополита Кирилла Telegram-канал отдела.
В СК сообщили о возбуждении уголовного дела в отношении троих молодых людей, которые сожгли Новый Завет во дворе частного дома в Новоалександровске в Ставропольском крае. По данным следствия, они сняли это на видео и опубликовали, публично оскорбив религиозные чувства верующих. Сейчас они задержаны, скоро будет решен вопрос об избрании им меры пресечения. Позже они извинились, их видеообращение опубликовал губернатор Владимир Владимиров в своем Telegram-канале.