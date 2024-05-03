https://ria.ru/20240503/mitropolit-1943783419.html

Митрополит призвал духовно просвещать молодежь после инцидента с Библией

Митрополит призвал духовно просвещать молодежь после инцидента с Библией - РИА Новости, 03.05.2024

Митрополит призвал духовно просвещать молодежь после инцидента с Библией

Председатель синодального отдела РПЦ по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными органами митрополит Ставропольский и Невиномысский Кирилл... РИА Новости, 03.05.2024

2024-05-03T23:24

2024-05-03T23:24

2024-05-03T23:30

религия

новоалександровск

ставропольский край

владимир владимиров

русская православная церковь

следственный комитет россии (ск рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/03/1943737479_4:0:1266:710_1920x0_80_0_0_b0031d2b0800b786b9f442b2aaa33a40.jpg

МОСКВА, 3 мая – РИА Новости. Председатель синодального отдела РПЦ по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными органами митрополит Ставропольский и Невиномысский Кирилл (Покровский) призвал бросить все силы на просвещение молодежи в области духовно-нравственной культуры после сожжения Библии в Новоалександровске. "Верующие Ставрополья возмущены данным кощунственным поступком, совершенным в Великую Пятницу, когда вся Святая Церковь вспоминает страдания и смерть Христа Спасителя на Кресте. Это действие является результатом невоспитанности и полной религиозной неграмотности нашего подрастающего поколения... Будем ли мы после этого еще дискутировать над вопросом, вводить ли нам "Основы духовно-нравственной Культуры народов России" для школьников с 5 по 9 классы В настоящее время нам необходимо бросить все усилия на духовно-нравственное просвещение нашего подрастающего поколения", – приводит обращение митрополита Кирилла Telegram-канал отдела.В СК сообщили о возбуждении уголовного дела в отношении троих молодых людей, которые сожгли Новый Завет во дворе частного дома в Новоалександровске в Ставропольском крае. По данным следствия, они сняли это на видео и опубликовали, публично оскорбив религиозные чувства верующих. Сейчас они задержаны, скоро будет решен вопрос об избрании им меры пресечения. Позже они извинились, их видеообращение опубликовал губернатор Владимир Владимиров в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20240503/izvineniya-1943779434.html

новоалександровск

ставропольский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

новоалександровск, ставропольский край, владимир владимиров, русская православная церковь, следственный комитет россии (ск рф)