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Митрополит призвал духовно просвещать молодежь после инцидента с Библией - РИА Новости, 03.05.2024
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Религия
 
23:24 03.05.2024 (обновлено: 23:30 03.05.2024)
https://ria.ru/20240503/mitropolit-1943783419.html
Митрополит призвал духовно просвещать молодежь после инцидента с Библией
Митрополит призвал духовно просвещать молодежь после инцидента с Библией - РИА Новости, 03.05.2024
Митрополит призвал духовно просвещать молодежь после инцидента с Библией
Председатель синодального отдела РПЦ по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными органами митрополит Ставропольский и Невиномысский Кирилл... РИА Новости, 03.05.2024
2024-05-03T23:24
2024-05-03T23:30
религия
новоалександровск
ставропольский край
владимир владимиров
русская православная церковь
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 3 мая – РИА Новости. Председатель синодального отдела РПЦ по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными органами митрополит Ставропольский и Невиномысский Кирилл (Покровский) призвал бросить все силы на просвещение молодежи в области духовно-нравственной культуры после сожжения Библии в Новоалександровске. "Верующие Ставрополья возмущены данным кощунственным поступком, совершенным в Великую Пятницу, когда вся Святая Церковь вспоминает страдания и смерть Христа Спасителя на Кресте. Это действие является результатом невоспитанности и полной религиозной неграмотности нашего подрастающего поколения... Будем ли мы после этого еще дискутировать над вопросом, вводить ли нам "Основы духовно-нравственной Культуры народов России" для школьников с 5 по 9 классы В настоящее время нам необходимо бросить все усилия на духовно-нравственное просвещение нашего подрастающего поколения", – приводит обращение митрополита Кирилла Telegram-канал отдела.В СК сообщили о возбуждении уголовного дела в отношении троих молодых людей, которые сожгли Новый Завет во дворе частного дома в Новоалександровске в Ставропольском крае. По данным следствия, они сняли это на видео и опубликовали, публично оскорбив религиозные чувства верующих. Сейчас они задержаны, скоро будет решен вопрос об избрании им меры пресечения. Позже они извинились, их видеообращение опубликовал губернатор Владимир Владимиров в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20240503/izvineniya-1943779434.html
новоалександровск
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новоалександровск, ставропольский край, владимир владимиров, русская православная церковь, следственный комитет россии (ск рф)
Религия, Новоалександровск, Ставропольский край, Владимир Владимиров, Русская православная церковь, Следственный комитет России (СК РФ)
Митрополит призвал духовно просвещать молодежь после инцидента с Библией

Митрополит Кирилл призвал к духовному просвещению молодежи после сожжения Библии

© СУ СК России по Ставропольскому краюПодозреваемый в сожжении Библии в Ставропольском крае. Кадр видео
Подозреваемый в сожжении Библии в Ставропольском крае. Кадр видео
© СУ СК России по Ставропольскому краю
Подозреваемый в сожжении Библии в Ставропольском крае. Кадр видео. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 мая – РИА Новости. Председатель синодального отдела РПЦ по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными органами митрополит Ставропольский и Невиномысский Кирилл (Покровский) призвал бросить все силы на просвещение молодежи в области духовно-нравственной культуры после сожжения Библии в Новоалександровске.
"Верующие Ставрополья возмущены данным кощунственным поступком, совершенным в Великую Пятницу, когда вся Святая Церковь вспоминает страдания и смерть Христа Спасителя на Кресте. Это действие является результатом невоспитанности и полной религиозной неграмотности нашего подрастающего поколения... Будем ли мы после этого еще дискутировать над вопросом, вводить ли нам "Основы духовно-нравственной Культуры народов России" для школьников с 5 по 9 классы В настоящее время нам необходимо бросить все усилия на духовно-нравственное просвещение нашего подрастающего поколения", – приводит обращение митрополита Кирилла Telegram-канал отдела.
В СК сообщили о возбуждении уголовного дела в отношении троих молодых людей, которые сожгли Новый Завет во дворе частного дома в Новоалександровске в Ставропольском крае. По данным следствия, они сняли это на видео и опубликовали, публично оскорбив религиозные чувства верующих. Сейчас они задержаны, скоро будет решен вопрос об избрании им меры пресечения. Позже они извинились, их видеообращение опубликовал губернатор Владимир Владимиров в своем Telegram-канале.
Библия в руках осужденного в колонии - РИА Новости, 1920, 03.05.2024
Молодые люди, которые публично сожгли Библию на Ставрополье, извинились
Вчера, 22:32
 
РелигияНовоалександровскСтавропольский крайВладимир ВладимировРусская православная церковьСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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