https://ria.ru/20240503/mintsifry-1943592979.html

Минцифры предложило штрафовать операторов связи за нарушение оказания услуг

Минцифры предложило штрафовать операторов связи за нарушение оказания услуг - РИА Новости, 03.05.2024

Минцифры предложило штрафовать операторов связи за нарушение оказания услуг

Минцифры РФ предложило штрафовать операторов от 1 миллиона рублей до 2 миллионов рублей за нарушение оказания услуг мобильной связи иностранцам, соответствующий РИА Новости, 03.05.2024

2024-05-03T01:39

2024-05-03T01:39

2024-05-03T02:30

общество

россия

технологии

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/04/1937842336_0:24:3003:1713_1920x0_80_0_0_3e8773faf2719b2e44f9eee4a796057b.jpg

МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Минцифры РФ предложило штрафовать операторов от 1 миллиона рублей до 2 миллионов рублей за нарушение оказания услуг мобильной связи иностранцам, соответствующий законопроект размещен на портале проектов нормативных правовых актов. "Законопроектом предусматривается дополнение статьи 13.29 КоАП частью 6, которой вводится административная ответственность операторов связи либо лиц, действующим от имени оператора связи, за нарушение требований к оказанию услуг подвижной радиотелефонной связи иностранными гражданами и лицами без гражданства … На юридических лиц – от одного до двух миллионов рублей", - говорится в документе. Отмечается, что для должностных лиц штраф составит от 100 до 200 тысяч рублей. Ранее в конце апреля министерство предложило обязать иностранцев сдавать биометрию для покупки сим-карты, ограничив максимальное число зарегистрированных на одного иностранца сотовых номеров десятью, а переоформить действующие договоры можно будет до 1 марта 2025 года. Министерство уточнило, что заключить договор на услуги связи иностранцы смогут только после регистрации в Единой биометрической системе (ЕБС). Купить сим-карту можно будет только в официальных салонах связи или точках продаж, а заключить договор онлайн будет нельзя. Также в договоре будет указан IMEI-код идентификации устройства, в которое будет установлена сим-карта. Операторы будут отключать связь в случае использования сим-карты на других устройствах. Ведомство также сообщило, что согласно законопроекту, на "Госуслугах" россияне смогут видеть информацию обо всех номерах, которые зарегистрированы на их паспортные данные. Оповещение об этом придет в смс и в личный кабинет абонента. Вся информация будет отображена в аккаунте гражданина на портале, а номера, которые он не оформлял или фактически не использует, можно будет отключить.

https://ria.ru/20240408/sim-karta-1938584706.html

https://ria.ru/20231019/abonenty-1903963302.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия, технологии