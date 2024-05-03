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МИД России пригрозил ответом за попытки отрезать доступ к Калининграду - РИА Новости, 03.05.2024
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15:45 03.05.2024 (обновлено: 16:07 03.05.2024)
https://ria.ru/20240503/mid-1943713337.html
МИД России пригрозил ответом за попытки отрезать доступ к Калининграду
МИД России пригрозил ответом за попытки отрезать доступ к Калининграду - РИА Новости, 03.05.2024
МИД России пригрозил ответом за попытки отрезать доступ к Калининграду
Москва ответит на любые попытки ограничить проход российских судов через Балтийские проливы, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. РИА Новости, 03.05.2024
2024-05-03T15:45
2024-05-03T16:07
россия
калининград
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мария захарова
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Москва ответит на любые попытки ограничить проход российских судов через Балтийские проливы, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова."Любые попытки ограничения права судоходства российских судов будут расценены как очередной недружественный шаг, за которым последуют жесткие ответные меры", - сказала она в ходе брифинга, говоря о возможных ограничениях в отношении танкеров с российской нефтью через Балтийские проливы.По ее словам, порядок прохода судов регламентируется Копенгагенским трактатом 1857 года и положениями конвенции ООН по морскому праву 1982 года, в соответствии которыми, добавила она, все суда имеют право на беспрепятственные и безопасный проход через Балтийские проливы.
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россия, калининград, в мире, москва, мария захарова, оон
Россия, Калининград, В мире, Москва, Мария Захарова, ООН
МИД России пригрозил ответом за попытки отрезать доступ к Калининграду

МИД России пригрозил ответом за попытки ограничить доступ судов через Балтику

© РИА Новости / Виталий Невар | Перейти в медиабанкТуристы в Рыбной деревне в Калининграде
Туристы в Рыбной деревне в Калининграде - РИА Новости, 1920, 03.05.2024
© РИА Новости / Виталий Невар
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Туристы в Рыбной деревне в Калининграде. Архивное фото
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Москва ответит на любые попытки ограничить проход российских судов через Балтийские проливы, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«
"Любые попытки ограничения права судоходства российских судов будут расценены как очередной недружественный шаг, за которым последуют жесткие ответные меры", - сказала она в ходе брифинга, говоря о возможных ограничениях в отношении танкеров с российской нефтью через Балтийские проливы.
По ее словам, порядок прохода судов регламентируется Копенгагенским трактатом 1857 года и положениями конвенции ООН по морскому праву 1982 года, в соответствии которыми, добавила она, все суда имеют право на беспрепятственные и безопасный проход через Балтийские проливы.
Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко - РИА Новости, 1920, 23.10.2023
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