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Россия продолжит зачистку территорий от нацистов, заявил Медведев - РИА Новости, 03.05.2024
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11:46 03.05.2024 (обновлено: 12:00 03.05.2024)
https://ria.ru/20240503/medvedev-1943643323.html
Россия продолжит зачистку территорий от нацистов, заявил Медведев
Россия продолжит зачистку территорий от нацистов, заявил Медведев - РИА Новости, 03.05.2024
Россия продолжит зачистку территорий от нацистов, заявил Медведев
Вооруженные силы России и дальше без оглядки на чужие "мирные инициативы" будут продолжать зачистку территорий от нацистов и возвращать исконные земли в состав... РИА Новости, 03.05.2024
2024-05-03T11:46
2024-05-03T12:00
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Вооруженные силы России и дальше без оглядки на чужие "мирные инициативы" будут продолжать зачистку территорий от нацистов и возвращать исконные земли в состав России, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале. &quot;Она позволит нашим Вооруженным силам и дальше без помех и оглядок на чьи-то... &quot;мирные инициативы&quot; продолжать зачистку малороссийской территории от неонацистов, а всем нам вести скрупулезную работу по окончательному развалу политического режима б. Украины и скорейшему возвращению наших исконных территорий в состав Российской Федерации&quot;, - написал он."Спасибо, страна сыра и часов!" - с иронией добавил он.
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в мире, россия, украина, москва, дмитрий медведев, сергей гармонин, дмитрий песков
В мире, Россия, Украина, Москва, Дмитрий Медведев, Сергей Гармонин, Дмитрий Песков
Россия продолжит зачистку территорий от нацистов, заявил Медведев

Медведев: Россия без оглядок на чужие инициативы будет возвращать исконные земли

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 03.05.2024
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Вооруженные силы России и дальше без оглядки на чужие "мирные инициативы" будут продолжать зачистку территорий от нацистов и возвращать исконные земли в состав России, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.
«

"Она позволит нашим Вооруженным силам и дальше без помех и оглядок на чьи-то... "мирные инициативы" продолжать зачистку малороссийской территории от неонацистов, а всем нам вести скрупулезную работу по окончательному развалу политического режима б. Украины и скорейшему возвращению наших исконных территорий в состав Российской Федерации", - написал он.

"Спасибо, страна сыра и часов!" - с иронией добавил он.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 30.04.2024
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