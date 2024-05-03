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Ребенка, которому пришили откушенную псом часть лица, выписали из больницы - РИА Новости, 03.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
14:20 03.05.2024 (обновлено: 14:59 03.05.2024)
https://ria.ru/20240503/malchik-1943688274.html
Ребенка, которому пришили откушенную псом часть лица, выписали из больницы
Ребенка, которому пришили откушенную псом часть лица, выписали из больницы - РИА Новости, 03.05.2024
Ребенка, которому пришили откушенную псом часть лица, выписали из больницы
Четырехлетнего ребенка, которому за одну операцию пришили нос, губы и щёки, откушенные псом, выписан из больницы Краснодара, мальчик находится в стабильном... РИА Новости, 03.05.2024
2024-05-03T14:20
2024-05-03T14:59
общество
специальная военная операция на украине
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КРАСНОДАР, 3 мая – РИА Новости. Четырехлетнего ребенка, которому за одну операцию пришили нос, губы и щёки, откушенные псом, выписан из больницы Краснодара, мальчик находится в стабильном состоянии, сообщил проводивший операцию хирург Алексей Дикарев. "Сегодня Александр выписан из краснодарской детской краевой больницы и едет домой. В стабильном состоянии. С восстановленными возможностями дышать через носик и питаться и пить воду, как едят и пьют все дети. Говорит, дома ждут "друзья" и "Силезка", с которым они катаются на велосипедах. Его ждут в домашнем регионе, где он пройдет подготовку, необходимую для проведения кожной пластики - стандартной, но все же хирургической процедуры", - написал Дикарев в социальных сетях. По его словам, реплантат у мальчика уже прижился на 95%, оставшиеся 5% будут выполнены через пару недель. "Мы обязательно в этом будем участвовать", - добавил Дикарев.Ранее Дикарев рассказал РИА Новости, что в конце марта была проведена операция ребенку, пострадавшему от нападения пса в Карачаево-Черкесии. Ему пришили откушенные нос, губы и щёки. По словам хирурга, операция в таком объеме стала первой в мире, альтернативой могла стать трансплантация лица от другого человека, что для пациента означало бы пожизненный прием седативных препаратов.
https://ria.ru/20240416/moskva-1940345780.html
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общество
Общество, Специальная военная операция на Украине
Ребенка, которому пришили откушенную псом часть лица, выписали из больницы

Мальчика, которому пришили откушенную псом часть лица, выписали из больницы

© РИА Новости / Таисия ВоронцоваМедицинский сотрудник в коридоре больницы
Медицинский сотрудник в коридоре больницы - РИА Новости, 1920, 03.05.2024
© РИА Новости / Таисия Воронцова
Медицинский сотрудник в коридоре больницы. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 3 мая – РИА Новости. Четырехлетнего ребенка, которому за одну операцию пришили нос, губы и щёки, откушенные псом, выписан из больницы Краснодара, мальчик находится в стабильном состоянии, сообщил проводивший операцию хирург Алексей Дикарев.
«
"Сегодня Александр выписан из краснодарской детской краевой больницы и едет домой. В стабильном состоянии. С восстановленными возможностями дышать через носик и питаться и пить воду, как едят и пьют все дети. Говорит, дома ждут "друзья" и "Силезка", с которым они катаются на велосипедах. Его ждут в домашнем регионе, где он пройдет подготовку, необходимую для проведения кожной пластики - стандартной, но все же хирургической процедуры", - написал Дикарев в социальных сетях.
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По его словам, реплантат у мальчика уже прижился на 95%, оставшиеся 5% будут выполнены через пару недель. "Мы обязательно в этом будем участвовать", - добавил Дикарев.
Ранее Дикарев рассказал РИА Новости, что в конце марта была проведена операция ребенку, пострадавшему от нападения пса в Карачаево-Черкесии. Ему пришили откушенные нос, губы и щёки. По словам хирурга, операция в таком объеме стала первой в мире, альтернативой могла стать трансплантация лица от другого человека, что для пациента означало бы пожизненный прием седативных препаратов.
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