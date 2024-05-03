https://ria.ru/20240503/malchik-1943688274.html

Ребенка, которому пришили откушенную псом часть лица, выписали из больницы

Ребенка, которому пришили откушенную псом часть лица, выписали из больницы - РИА Новости, 03.05.2024

Ребенка, которому пришили откушенную псом часть лица, выписали из больницы

Четырехлетнего ребенка, которому за одну операцию пришили нос, губы и щёки, откушенные псом, выписан из больницы Краснодара, мальчик находится в стабильном... РИА Новости, 03.05.2024

2024-05-03T14:20

2024-05-03T14:20

2024-05-03T14:59

общество

специальная военная операция на украине

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КРАСНОДАР, 3 мая – РИА Новости. Четырехлетнего ребенка, которому за одну операцию пришили нос, губы и щёки, откушенные псом, выписан из больницы Краснодара, мальчик находится в стабильном состоянии, сообщил проводивший операцию хирург Алексей Дикарев. "Сегодня Александр выписан из краснодарской детской краевой больницы и едет домой. В стабильном состоянии. С восстановленными возможностями дышать через носик и питаться и пить воду, как едят и пьют все дети. Говорит, дома ждут "друзья" и "Силезка", с которым они катаются на велосипедах. Его ждут в домашнем регионе, где он пройдет подготовку, необходимую для проведения кожной пластики - стандартной, но все же хирургической процедуры", - написал Дикарев в социальных сетях. По его словам, реплантат у мальчика уже прижился на 95%, оставшиеся 5% будут выполнены через пару недель. "Мы обязательно в этом будем участвовать", - добавил Дикарев.Ранее Дикарев рассказал РИА Новости, что в конце марта была проведена операция ребенку, пострадавшему от нападения пса в Карачаево-Черкесии. Ему пришили откушенные нос, губы и щёки. По словам хирурга, операция в таком объеме стала первой в мире, альтернативой могла стать трансплантация лица от другого человека, что для пациента означало бы пожизненный прием седативных препаратов.

https://ria.ru/20240416/moskva-1940345780.html

https://ria.ru/20240418/vrach-1940648991.html

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общество