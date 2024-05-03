Рейтинг@Mail.ru
В Кремле оценили заявление Макрона о возможной отправке войск на Украину - РИА Новости, 03.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:47 03.05.2024
https://ria.ru/20240503/makron-1943661011.html
В Кремле оценили заявление Макрона о возможной отправке войск на Украину
В Кремле оценили заявление Макрона о возможной отправке войск на Украину - РИА Новости, 03.05.2024
В Кремле оценили заявление Макрона о возможной отправке войск на Украину
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал важным и опасным заявление президента Франции Эммануэля Макрона о возможности отправки войск на Украину. РИА Новости, 03.05.2024
2024-05-03T12:47
2024-05-03T12:47
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
франция
эммануэль макрон
дмитрий песков
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1b/1929712158_146:0:2935:1569_1920x0_80_0_0_081b17157287eae4636dd52def137084.jpg
МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал важным и опасным заявление президента Франции Эммануэля Макрона о возможности отправки войск на Украину. Ранее Макрон в интервью изданию Economist заявил, что не исключает возможности отправки войск на Украину, если РФ прорвет линии фронта и будет просьба со стороны Украины. По его словам, "многие страны ЕС" согласились с подходом Франции о возможной отправке войск. "Заявление очень важное. Оно очень важное и очень опасное", - сказал Песков журналистам, комментируя заявления Макрона.
https://ria.ru/20240503/makron-1943601021.html
украина
россия
франция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1b/1929712158_351:0:3082:2048_1920x0_80_0_0_89d6ffe09d7a1991a0d9f4e056f96382.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, франция, эммануэль макрон, дмитрий песков, евросоюз
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Франция, Эммануэль Макрон, Дмитрий Песков, Евросоюз
В Кремле оценили заявление Макрона о возможной отправке войск на Украину

Песков назвал заявление Макрона о возможной отправке войск на Украину опасным

© AP Photo / Gonzalo FuentesПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 03.05.2024
© AP Photo / Gonzalo Fuentes
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал важным и опасным заявление президента Франции Эммануэля Макрона о возможности отправки войск на Украину.
Ранее Макрон в интервью изданию Economist заявил, что не исключает возможности отправки войск на Украину, если РФ прорвет линии фронта и будет просьба со стороны Украины. По его словам, "многие страны ЕС" согласились с подходом Франции о возможной отправке войск.
"Заявление очень важное. Оно очень важное и очень опасное", - сказал Песков журналистам, комментируя заявления Макрона.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 03.05.2024
Макрону не терпится повторить главную ошибку Наполеона, заявили в Крыму
05:41
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияФранцияЭммануэль МакронДмитрий ПесковЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала