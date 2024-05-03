https://ria.ru/20240503/makron-1943661011.html

В Кремле оценили заявление Макрона о возможной отправке войск на Украину

В Кремле оценили заявление Макрона о возможной отправке войск на Украину - РИА Новости, 03.05.2024

В Кремле оценили заявление Макрона о возможной отправке войск на Украину

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал важным и опасным заявление президента Франции Эммануэля Макрона о возможности отправки войск на Украину. РИА Новости, 03.05.2024

2024-05-03T12:47

2024-05-03T12:47

2024-05-03T12:47

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эммануэль макрон

дмитрий песков

евросоюз

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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал важным и опасным заявление президента Франции Эммануэля Макрона о возможности отправки войск на Украину. Ранее Макрон в интервью изданию Economist заявил, что не исключает возможности отправки войск на Украину, если РФ прорвет линии фронта и будет просьба со стороны Украины. По его словам, "многие страны ЕС" согласились с подходом Франции о возможной отправке войск. "Заявление очень важное. Оно очень важное и очень опасное", - сказал Песков журналистам, комментируя заявления Макрона.

https://ria.ru/20240503/makron-1943601021.html

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в мире, украина, россия, франция, эммануэль макрон, дмитрий песков, евросоюз