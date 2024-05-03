https://ria.ru/20240503/makron-1943661011.html
В Кремле оценили заявление Макрона о возможной отправке войск на Украину
В Кремле оценили заявление Макрона о возможной отправке войск на Украину - РИА Новости, 03.05.2024
В Кремле оценили заявление Макрона о возможной отправке войск на Украину
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал важным и опасным заявление президента Франции Эммануэля Макрона о возможности отправки войск на Украину. РИА Новости, 03.05.2024
2024-05-03T12:47
2024-05-03T12:47
2024-05-03T12:47
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
франция
эммануэль макрон
дмитрий песков
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1b/1929712158_146:0:2935:1569_1920x0_80_0_0_081b17157287eae4636dd52def137084.jpg
МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал важным и опасным заявление президента Франции Эммануэля Макрона о возможности отправки войск на Украину. Ранее Макрон в интервью изданию Economist заявил, что не исключает возможности отправки войск на Украину, если РФ прорвет линии фронта и будет просьба со стороны Украины. По его словам, "многие страны ЕС" согласились с подходом Франции о возможной отправке войск. "Заявление очень важное. Оно очень важное и очень опасное", - сказал Песков журналистам, комментируя заявления Макрона.
https://ria.ru/20240503/makron-1943601021.html
украина
россия
франция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1b/1929712158_351:0:3082:2048_1920x0_80_0_0_89d6ffe09d7a1991a0d9f4e056f96382.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, россия, франция, эммануэль макрон, дмитрий песков, евросоюз
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Франция, Эммануэль Макрон, Дмитрий Песков, Евросоюз
В Кремле оценили заявление Макрона о возможной отправке войск на Украину
Песков назвал заявление Макрона о возможной отправке войск на Украину опасным