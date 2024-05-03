https://ria.ru/20240503/makron-1943601021.html

Макрону не терпится повторить главную ошибку Наполеона, заявили в Крыму

Макрону не терпится повторить главную ошибку Наполеона, заявили в Крыму - РИА Новости, 03.05.2024

Макрону не терпится повторить главную ошибку Наполеона, заявили в Крыму

Первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс, комментируя озвученные президентом Франции Эммануэлем Макроном основания для ввода войск на Украину, заявил,... РИА Новости, 03.05.2024

2024-05-03T05:41

2024-05-03T05:41

2024-05-03T05:45

в мире

севастополь

россия

эммануэль макрон

ефим фикс

специальная военная операция на украине

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая — РИА Новости. Первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс, комментируя озвученные президентом Франции Эммануэлем Макроном основания для ввода войск на Украину, заявил, что французский народ не простит тому новых военных кладбищ. Ранее Макрон в интервью изданию Economist заявил, что не исключает возможности отправки войск на Украину, если Россия прорвет линии фронта и будет просьба со стороны Киева. По его словам, "многие страны ЕС" согласились с подходом Франции о возможной отправке войск."Макрону, видимо, не терпится повторить главную ошибку Наполеона, отправив войска к границам России. Если он решится на этот шаг, то его ждет та же бесславная и позорная участь. Французский народ не простит ему новых кладбищ французских солдат", — сказал Фикс РИА Новости. По его словам, Макрон так не любит французский народ, что стремится любой ценой втянуть его в прямой военный конфликт, живя по принципу "а дальше хоть потоп". Вице-спикер напомнил, что только на мемориальном комплексе в Севастополе захоронено около 28 тысяч французских солдат, пришедших с оружием на территорию России и павших в годы Крымской войны.

https://ria.ru/20240502/ukraina-1943338000.html

https://ria.ru/20240503/makron-1943600587.html

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в мире, севастополь, россия, эммануэль макрон, ефим фикс