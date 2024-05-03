Рейтинг@Mail.ru
На Украине заметили "интересный нюанс" в словах Макрона - РИА Новости, 03.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:31 03.05.2024 (обновлено: 10:16 03.05.2024)
https://ria.ru/20240503/makron-1943600587.html
На Украине заметили "интересный нюанс" в словах Макрона
На Украине заметили "интересный нюанс" в словах Макрона - РИА Новости, 03.05.2024
На Украине заметили "интересный нюанс" в словах Макрона
Президент Франции Эммануэль Макрон не приезжает в Киев и не выполняет поставленные им же условия для ввода войск на Украину, заметили в украинском издании... РИА Новости, 03.05.2024
2024-05-03T05:31
2024-05-03T10:16
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
франция
владимир зеленский
эммануэль макрон
киев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/09/1850759898_0:126:3054:1844_1920x0_80_0_0_cd5e957176780a217a2db49c56a6db85.jpg
МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон не приезжает в Киев и не выполняет поставленные им же условия для ввода войск на Украину, заметили в украинском издании "Страна.ua".Макрон, отвечая в интервью изданию Economist на вопрос, придерживается ли он все еще идеи возможной отправки войск на Украину, сказал: "Безусловно". Президент также отметил, что Парижу придется поднять эту тему, если Россия прорвет линию фронта, и если будет просьба со стороны Украины.&quot;Если бы все зависело только от желания Киева, то Владимир Зеленский уже давно обратился с такой просьбой. То же касается и прорыва армии России. С начала года их уже было два: в Авдеевке и Очеретино. Но никто войска вводить не торопится&quot;, — говорится в статье.Журналисты отметили, что ведущие страны НАТО ранее не поддерживали заявления Макрона о возможной отправке контингента. В издании считают новое заявление французского лидера лишь очередным "зондажом" реакции Запада и России.На Украине также поспешили припомнить Макрону так и не состоявшийся визит в Киев."И еще интересный нюанс. Макрон, который с зимы постоянно заявляет о готовности ввести свои войска в Украину, сам почему-то в Киев не торопится. &lt;...&gt; В марте заявлялось, что он приедет то ли в ближайшие дни, то ли в ближайшие недели. Но уже май, а Макрона все нет", — обратили внимание авторы материала.В феврале президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж сделает все, чтобы Россия "не выиграла эту войну". На конференции по вопросам помощи киевскому режиму он поднял вопрос о переброске войск в зону боевых действий, но его не поддержали ни европейские лидеры, ни оппозиция в собственной стране. В начале марта глава республики также подчеркнул, что у Франции нет лимитов и красных линий в вопросах поддержки Украины.В марте Макрон также заявлял, что обязательно приедет на Украину. Французская газета Tribune сообщала, что визит Макрона в Киев, который был запланирован на март и уже ранее переносившийся, может вновь быть отложен из соображений безопасности и с целью организации совместной с другими лидерами ЕС поездки.Издание Politico со ссылкой на неназванного французского дипломата писало, что Макрон отложил визит на Украину на фоне разногласий с союзниками после резких заявлений политика по украинскому конфликту. По информации дипломата, президент Франции хочет "выделить необходимое время" для обсуждений с союзниками.В апреле Макрон написал в соцсети X, что не отказался от поездки на Украину, но пока не знает точной даты визиты.
https://ria.ru/20240502/frantsiya-1942734405.html
https://ria.ru/20240430/makron-1943124939.html
https://ria.ru/20240427/makron-1942603008.html
украина
россия
франция
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/09/1850759898_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_81e8a6c20cfddea001fd2b57f79da87b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, франция, владимир зеленский, эммануэль макрон, киев
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Франция, Владимир Зеленский, Эммануэль Макрон, Киев
На Украине заметили "интересный нюанс" в словах Макрона

"Страна.ua": Макрон не присылает войска даже после прорывов России

© AP Photo / Sarah MeyssonnierПрезидент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Париже
Президент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Париже - РИА Новости, 1920, 03.05.2024
© AP Photo / Sarah Meyssonnier
Президент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Париже. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон не приезжает в Киев и не выполняет поставленные им же условия для ввода войск на Украину, заметили в украинском издании "Страна.ua".
Макрон, отвечая в интервью изданию Economist на вопрос, придерживается ли он все еще идеи возможной отправки войск на Украину, сказал: "Безусловно". Президент также отметил, что Парижу придется поднять эту тему, если Россия прорвет линию фронта, и если будет просьба со стороны Украины.
Акция протеста Марш суверенности под лозунгом Прочь из Евросоюза в Варшаве - РИА Новости, 1920, 02.05.2024
"Европа погибнет". На Западе рассказали о последствиях конфликта с Россией
Вчера, 08:00
«

"Если бы все зависело только от желания Киева, то Владимир Зеленский уже давно обратился с такой просьбой. То же касается и прорыва армии России. С начала года их уже было два: в Авдеевке и Очеретино. Но никто войска вводить не торопится", — говорится в статье.

Журналисты отметили, что ведущие страны НАТО ранее не поддерживали заявления Макрона о возможной отправке контингента. В издании считают новое заявление французского лидера лишь очередным "зондажом" реакции Запада и России.
На Украине также поспешили припомнить Макрону так и не состоявшийся визит в Киев.
"И еще интересный нюанс. Макрон, который с зимы постоянно заявляет о готовности ввести свои войска в Украину, сам почему-то в Киев не торопится. <...> В марте заявлялось, что он приедет то ли в ближайшие дни, то ли в ближайшие недели. Но уже май, а Макрона все нет", — обратили внимание авторы материала.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 30.04.2024
СМИ: Макрон придумал неожиданный способ, как можно повлиять на Путина
30 апреля, 10:58
В феврале президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж сделает все, чтобы Россия "не выиграла эту войну". На конференции по вопросам помощи киевскому режиму он поднял вопрос о переброске войск в зону боевых действий, но его не поддержали ни европейские лидеры, ни оппозиция в собственной стране. В начале марта глава республики также подчеркнул, что у Франции нет лимитов и красных линий в вопросах поддержки Украины.
В марте Макрон также заявлял, что обязательно приедет на Украину. Французская газета Tribune сообщала, что визит Макрона в Киев, который был запланирован на март и уже ранее переносившийся, может вновь быть отложен из соображений безопасности и с целью организации совместной с другими лидерами ЕС поездки.
Издание Politico со ссылкой на неназванного французского дипломата писало, что Макрон отложил визит на Украину на фоне разногласий с союзниками после резких заявлений политика по украинскому конфликту. По информации дипломата, президент Франции хочет "выделить необходимое время" для обсуждений с союзниками.
В апреле Макрон написал в соцсети X, что не отказался от поездки на Украину, но пока не знает точной даты визиты.
Изображение сгенерировано ИИ
Макрон увидел спасение Европы в Украине
27 апреля, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияФранцияВладимир ЗеленскийЭммануэль МакронКиев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала