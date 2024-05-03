https://ria.ru/20240503/makron-1943600587.html
На Украине заметили "интересный нюанс" в словах Макрона
На Украине заметили "интересный нюанс" в словах Макрона - РИА Новости, 03.05.2024
На Украине заметили "интересный нюанс" в словах Макрона
Президент Франции Эммануэль Макрон не приезжает в Киев и не выполняет поставленные им же условия для ввода войск на Украину, заметили в украинском издании... РИА Новости, 03.05.2024
2024-05-03T05:31
2024-05-03T05:31
2024-05-03T10:16
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МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон не приезжает в Киев и не выполняет поставленные им же условия для ввода войск на Украину, заметили в украинском издании "Страна.ua".Макрон, отвечая в интервью изданию Economist на вопрос, придерживается ли он все еще идеи возможной отправки войск на Украину, сказал: "Безусловно". Президент также отметил, что Парижу придется поднять эту тему, если Россия прорвет линию фронта, и если будет просьба со стороны Украины."Если бы все зависело только от желания Киева, то Владимир Зеленский уже давно обратился с такой просьбой. То же касается и прорыва армии России. С начала года их уже было два: в Авдеевке и Очеретино. Но никто войска вводить не торопится", — говорится в статье.Журналисты отметили, что ведущие страны НАТО ранее не поддерживали заявления Макрона о возможной отправке контингента. В издании считают новое заявление французского лидера лишь очередным "зондажом" реакции Запада и России.На Украине также поспешили припомнить Макрону так и не состоявшийся визит в Киев."И еще интересный нюанс. Макрон, который с зимы постоянно заявляет о готовности ввести свои войска в Украину, сам почему-то в Киев не торопится. <...> В марте заявлялось, что он приедет то ли в ближайшие дни, то ли в ближайшие недели. Но уже май, а Макрона все нет", — обратили внимание авторы материала.В феврале президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж сделает все, чтобы Россия "не выиграла эту войну". На конференции по вопросам помощи киевскому режиму он поднял вопрос о переброске войск в зону боевых действий, но его не поддержали ни европейские лидеры, ни оппозиция в собственной стране. В начале марта глава республики также подчеркнул, что у Франции нет лимитов и красных линий в вопросах поддержки Украины.В марте Макрон также заявлял, что обязательно приедет на Украину. Французская газета Tribune сообщала, что визит Макрона в Киев, который был запланирован на март и уже ранее переносившийся, может вновь быть отложен из соображений безопасности и с целью организации совместной с другими лидерами ЕС поездки.Издание Politico со ссылкой на неназванного французского дипломата писало, что Макрон отложил визит на Украину на фоне разногласий с союзниками после резких заявлений политика по украинскому конфликту. По информации дипломата, президент Франции хочет "выделить необходимое время" для обсуждений с союзниками.В апреле Макрон написал в соцсети X, что не отказался от поездки на Украину, но пока не знает точной даты визиты.
https://ria.ru/20240502/frantsiya-1942734405.html
https://ria.ru/20240430/makron-1943124939.html
https://ria.ru/20240427/makron-1942603008.html
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в мире, украина, россия, франция, владимир зеленский, эммануэль макрон, киев
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Франция, Владимир Зеленский, Эммануэль Макрон, Киев
На Украине заметили "интересный нюанс" в словах Макрона
"Страна.ua": Макрон не присылает войска даже после прорывов России
МОСКВА, 3 мая — РИА Новости.
Президент Франции Эммануэль Макрон не приезжает в Киев и не выполняет поставленные им же условия для ввода войск на Украину, заметили в украинском издании "Страна.ua"
.
Макрон, отвечая в интервью изданию Economist на вопрос, придерживается ли он все еще идеи возможной отправки войск на Украину, сказал: "Безусловно". Президент также отметил, что Парижу
придется поднять эту тему, если Россия
прорвет линию фронта, и если будет просьба со стороны Украины.
«
"Если бы все зависело только от желания Киева, то Владимир Зеленский уже давно обратился с такой просьбой. То же касается и прорыва армии России. С начала года их уже было два: в Авдеевке и Очеретино. Но никто войска вводить не торопится", — говорится в статье.
Журналисты отметили, что ведущие страны НАТО
ранее не поддерживали заявления Макрона о возможной отправке контингента. В издании считают новое заявление французского лидера лишь очередным "зондажом" реакции Запада и России.
На Украине также поспешили припомнить Макрону так и не состоявшийся визит в Киев.
"И еще интересный нюанс. Макрон, который с зимы постоянно заявляет о готовности ввести свои войска в Украину, сам почему-то в Киев не торопится. <...> В марте заявлялось, что он приедет то ли в ближайшие дни, то ли в ближайшие недели. Но уже май, а Макрона все нет", — обратили внимание авторы материала.
В феврале президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж сделает все, чтобы Россия "не выиграла эту войну". На конференции по вопросам помощи киевскому режиму он поднял вопрос о переброске войск в зону боевых действий, но его не поддержали ни европейские лидеры, ни оппозиция в собственной стране. В начале марта глава республики также подчеркнул, что у Франции нет лимитов и красных линий в вопросах поддержки Украины.
В марте Макрон также заявлял, что обязательно приедет на Украину
. Французская газета Tribune сообщала, что визит Макрона в Киев, который был запланирован на март и уже ранее переносившийся, может вновь быть отложен из соображений безопасности и с целью организации совместной с другими лидерами ЕС
поездки.
Издание Politico со ссылкой на неназванного французского дипломата писало, что Макрон отложил визит на Украину на фоне разногласий с союзниками после резких заявлений политика по украинскому конфликту. По информации дипломата, президент Франции хочет "выделить необходимое время" для обсуждений с союзниками.
В апреле Макрон написал в соцсети X, что не отказался от поездки на Украину, но пока не знает точной даты визиты.