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Во Франции полиция разогнала студенческий протест в поддержку Палестины - РИА Новости, 03.05.2024
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13:10 03.05.2024
https://ria.ru/20240503/lion-1943667821.html
Во Франции полиция разогнала студенческий протест в поддержку Палестины
Во Франции полиция разогнала студенческий протест в поддержку Палестины - РИА Новости, 03.05.2024
Во Франции полиция разогнала студенческий протест в поддержку Палестины
Полиция в Лионе разогнала студенческий протест в поддержку Палестины, сообщает телеканал BFMTV. РИА Новости, 03.05.2024
2024-05-03T13:10
2024-05-03T13:10
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ПАРИЖ, 3 мая - РИА Новости. Полиция в Лионе разогнала студенческий протест в поддержку Палестины, сообщает телеканал BFMTV. Накануне вечером студенты Института политических исследований в Лионе заблокировали вход в учебное заведение. В акции принимали участие около ста студентов. Утром в пятницу полиция прогнала бастующих учащихся, сообщает телеканал. Последнее время во Франции студенческие протесты в поддержку Палестины набирают обороты. Так, накануне вечером студенты устроили акцию протеста в Лилле на севере страны. Поскольку администрация Института политических исследований города решила закрыть учебное заведение, студенты устроили протест около Школы журналистики Лилля, находящейся неподалеку. В пятницу акции проходят также в таких городах, как Ментон, Сент-Этьен, Париж и Реймс. В пятницу вечером администрация Института политических исследований в Париже сообщила, что учебное заведение не откроется на фоне студенческих протестов. После дебатов по Ближнему Востоку с руководством института в четверг утром, которые студенты сочли "разочаровывающими", члены студенческого комитета по Палестине объявили, что начинают "мирную сидячую забастовку" в холле учебного заведения. Шесть студентов начали голодовку в знак солидарности с "палестинскими жертвами". Студенты выражают протест против политики Парижа по поддержке Израиля и требуют немедленного прекращения огня в секторе Газа. Студенческие акции в Сорбонне и в Париже неоднократно разгоняла полиция. Ранее глава региона Иль-де-Франс Валери Пекресс сообщала, что прекращает все финансирование института от региона до тех пор, пока протесты не прекратятся.
https://ria.ru/20240429/protest-1943052581.html
https://ria.ru/20231022/parizh-1904517311.html
https://ria.ru/20240503/palestina-1943663928.html
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в мире, париж, палестина, лион, валери пекресс, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Париж, Палестина, Лион, Валери Пекресс, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Во Франции полиция разогнала студенческий протест в поддержку Палестины

В Лионе полиция разогнала студентов на акции в поддержку Палестины

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкСотрудник полиции во Франции
Сотрудник полиции во Франции - РИА Новости, 1920, 03.05.2024
© РИА Новости / Владимир Песня
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Сотрудник полиции во Франции. Архивное фото
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ПАРИЖ, 3 мая - РИА Новости. Полиция в Лионе разогнала студенческий протест в поддержку Палестины, сообщает телеканал BFMTV.
Накануне вечером студенты Института политических исследований в Лионе заблокировали вход в учебное заведение. В акции принимали участие около ста студентов.
Акция протеста в поддержку Палестины у университета Сорбонна - РИА Новости, 1920, 29.04.2024
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29 апреля, 17:05
Утром в пятницу полиция прогнала бастующих учащихся, сообщает телеканал.
Последнее время во Франции студенческие протесты в поддержку Палестины набирают обороты. Так, накануне вечером студенты устроили акцию протеста в Лилле на севере страны. Поскольку администрация Института политических исследований города решила закрыть учебное заведение, студенты устроили протест около Школы журналистики Лилля, находящейся неподалеку.
В пятницу акции проходят также в таких городах, как Ментон, Сент-Этьен, Париж и Реймс.
В пятницу вечером администрация Института политических исследований в Париже сообщила, что учебное заведение не откроется на фоне студенческих протестов.
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В Париже политические партии проводят акции в поддержку Палестины
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После дебатов по Ближнему Востоку с руководством института в четверг утром, которые студенты сочли "разочаровывающими", члены студенческого комитета по Палестине объявили, что начинают "мирную сидячую забастовку" в холле учебного заведения. Шесть студентов начали голодовку в знак солидарности с "палестинскими жертвами".
Студенты выражают протест против политики Парижа по поддержке Израиля и требуют немедленного прекращения огня в секторе Газа.
Студенческие акции в Сорбонне и в Париже неоднократно разгоняла полиция. Ранее глава региона Иль-де-Франс Валери Пекресс сообщала, что прекращает все финансирование института от региона до тех пор, пока протесты не прекратятся.
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В миреПарижПалестинаЛионВалери ПекрессОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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