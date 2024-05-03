Во Франции полиция разогнала студенческий протест в поддержку Палестины
В Лионе полиция разогнала студентов на акции в поддержку Палестины
Сотрудник полиции во Франции. Архивное фото
ПАРИЖ, 3 мая - РИА Новости. Полиция в Лионе разогнала студенческий протест в поддержку Палестины, сообщает телеканал BFMTV.
Накануне вечером студенты Института политических исследований в Лионе заблокировали вход в учебное заведение. В акции принимали участие около ста студентов.
В Париже полиция разогнала пропалестинский протест студентов
29 апреля, 17:05
Утром в пятницу полиция прогнала бастующих учащихся, сообщает телеканал.
Последнее время во Франции студенческие протесты в поддержку Палестины набирают обороты. Так, накануне вечером студенты устроили акцию протеста в Лилле на севере страны. Поскольку администрация Института политических исследований города решила закрыть учебное заведение, студенты устроили протест около Школы журналистики Лилля, находящейся неподалеку.
В пятницу акции проходят также в таких городах, как Ментон, Сент-Этьен, Париж и Реймс.
В пятницу вечером администрация Института политических исследований в Париже сообщила, что учебное заведение не откроется на фоне студенческих протестов.
В Париже политические партии проводят акции в поддержку Палестины
22 октября 2023, 17:23
После дебатов по Ближнему Востоку с руководством института в четверг утром, которые студенты сочли "разочаровывающими", члены студенческого комитета по Палестине объявили, что начинают "мирную сидячую забастовку" в холле учебного заведения. Шесть студентов начали голодовку в знак солидарности с "палестинскими жертвами".
Студенты выражают протест против политики Парижа по поддержке Израиля и требуют немедленного прекращения огня в секторе Газа.
Студенческие акции в Сорбонне и в Париже неоднократно разгоняла полиция. Ранее глава региона Иль-де-Франс Валери Пекресс сообщала, что прекращает все финансирование института от региона до тех пор, пока протесты не прекратятся.