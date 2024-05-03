https://ria.ru/20240503/lion-1943667821.html

Во Франции полиция разогнала студенческий протест в поддержку Палестины

Во Франции полиция разогнала студенческий протест в поддержку Палестины - РИА Новости, 03.05.2024

Во Франции полиция разогнала студенческий протест в поддержку Палестины

Полиция в Лионе разогнала студенческий протест в поддержку Палестины, сообщает телеканал BFMTV. РИА Новости, 03.05.2024

2024-05-03T13:10

2024-05-03T13:10

2024-05-03T13:10

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лион

валери пекресс

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ПАРИЖ, 3 мая - РИА Новости. Полиция в Лионе разогнала студенческий протест в поддержку Палестины, сообщает телеканал BFMTV. Накануне вечером студенты Института политических исследований в Лионе заблокировали вход в учебное заведение. В акции принимали участие около ста студентов. Утром в пятницу полиция прогнала бастующих учащихся, сообщает телеканал. Последнее время во Франции студенческие протесты в поддержку Палестины набирают обороты. Так, накануне вечером студенты устроили акцию протеста в Лилле на севере страны. Поскольку администрация Института политических исследований города решила закрыть учебное заведение, студенты устроили протест около Школы журналистики Лилля, находящейся неподалеку. В пятницу акции проходят также в таких городах, как Ментон, Сент-Этьен, Париж и Реймс. В пятницу вечером администрация Института политических исследований в Париже сообщила, что учебное заведение не откроется на фоне студенческих протестов. После дебатов по Ближнему Востоку с руководством института в четверг утром, которые студенты сочли "разочаровывающими", члены студенческого комитета по Палестине объявили, что начинают "мирную сидячую забастовку" в холле учебного заведения. Шесть студентов начали голодовку в знак солидарности с "палестинскими жертвами". Студенты выражают протест против политики Парижа по поддержке Израиля и требуют немедленного прекращения огня в секторе Газа. Студенческие акции в Сорбонне и в Париже неоднократно разгоняла полиция. Ранее глава региона Иль-де-Франс Валери Пекресс сообщала, что прекращает все финансирование института от региона до тех пор, пока протесты не прекратятся.

https://ria.ru/20240429/protest-1943052581.html

https://ria.ru/20231022/parizh-1904517311.html

https://ria.ru/20240503/palestina-1943663928.html

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в мире, париж, палестина, лион, валери пекресс, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году