https://ria.ru/20240503/lgoty-1943653809.html

В Совфеде предложили ввести налоговый вычет на гумпомощь новым регионам

В Совфеде предложили ввести налоговый вычет на гумпомощь новым регионам - РИА Новости, 03.05.2024

В Совфеде предложили ввести налоговый вычет на гумпомощь новым регионам

Сенатор Айрат Гибатдинов сообщил РИА Новости, что разработал и направил на отзыв кабмина законопроект, которым предлагается установить возможность получения... РИА Новости, 03.05.2024

2024-05-03T12:20

2024-05-03T12:20

2024-05-03T12:20

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общество

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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Сенатор Айрат Гибатдинов сообщил РИА Новости, что разработал и направил на отзыв кабмина законопроект, которым предлагается установить возможность получения социального налогового вычета за покупку товаров в целях оказания гуманитарной помощи новым регионам РФ. "Законопроект разработан в целях предоставления налогового вычета за покупку товаров, безвозмездно переданных по договору пожертвования в целях осуществления решения отдельных задач в интересах гуманитарных миссий, оказания содействия ВС РФ и мирным гражданам, а также поддержания режима безопасности на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской области и Херсонской области. В настоящее время законодательство предусматривает налоговый вычет в сумме доходов, перечисляемых налогоплательщиком в виде пожертвований некоммерческим организациям, которые, в том числе, осуществляют деятельность в целях содействия защите граждан от чрезвычайных ситуаций", - говорится в пояснительной записке к законопроекту (текст есть в распоряжении агентства). В беседе с РИА Новости Гибатдинов объяснил, что проект федерального закона предполагает социальный налоговый вычет на товары, которые были пожертвованы в новые регионы. По его словам, юридические лица-налоговые агенты "смогут вывести данные товары из налогооблагаемой базы и перевести их в категорию нереализационнных расходов". "Предлагаемые поправки позволят компенсировать часть расходов, понесенных налогоплательщиками, произведенных на покупку предметов, безвозмездно переданных по договору пожертвования для решения отдельных задач в интересах гуманитарных миссий и безопасности на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской области и Херсонской области", - отмечается в пояснительной записке.

https://ria.ru/20240425/gumpomosch-1942325189.html

https://ria.ru/20240101/vychety-1919307170.html

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донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, общество