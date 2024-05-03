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В Совфеде предложили ввести налоговый вычет на гумпомощь новым регионам - РИА Новости, 03.05.2024
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12:20 03.05.2024
https://ria.ru/20240503/lgoty-1943653809.html
В Совфеде предложили ввести налоговый вычет на гумпомощь новым регионам
В Совфеде предложили ввести налоговый вычет на гумпомощь новым регионам - РИА Новости, 03.05.2024
В Совфеде предложили ввести налоговый вычет на гумпомощь новым регионам
Сенатор Айрат Гибатдинов сообщил РИА Новости, что разработал и направил на отзыв кабмина законопроект, которым предлагается установить возможность получения... РИА Новости, 03.05.2024
2024-05-03T12:20
2024-05-03T12:20
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Сенатор Айрат Гибатдинов сообщил РИА Новости, что разработал и направил на отзыв кабмина законопроект, которым предлагается установить возможность получения социального налогового вычета за покупку товаров в целях оказания гуманитарной помощи новым регионам РФ. "Законопроект разработан в целях предоставления налогового вычета за покупку товаров, безвозмездно переданных по договору пожертвования в целях осуществления решения отдельных задач в интересах гуманитарных миссий, оказания содействия ВС РФ и мирным гражданам, а также поддержания режима безопасности на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской области и Херсонской области. В настоящее время законодательство предусматривает налоговый вычет в сумме доходов, перечисляемых налогоплательщиком в виде пожертвований некоммерческим организациям, которые, в том числе, осуществляют деятельность в целях содействия защите граждан от чрезвычайных ситуаций", - говорится в пояснительной записке к законопроекту (текст есть в распоряжении агентства). В беседе с РИА Новости Гибатдинов объяснил, что проект федерального закона предполагает социальный налоговый вычет на товары, которые были пожертвованы в новые регионы. По его словам, юридические лица-налоговые агенты "смогут вывести данные товары из налогооблагаемой базы и перевести их в категорию нереализационнных расходов". "Предлагаемые поправки позволят компенсировать часть расходов, понесенных налогоплательщиками, произведенных на покупку предметов, безвозмездно переданных по договору пожертвования для решения отдельных задач в интересах гуманитарных миссий и безопасности на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской области и Херсонской области", - отмечается в пояснительной записке.
https://ria.ru/20240425/gumpomosch-1942325189.html
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россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, общество
Россия, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Общество
В Совфеде предложили ввести налоговый вычет на гумпомощь новым регионам

Совфед предложил ввести налоговый вычет за покупку товаров для новых регионов

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Совета Федерации РФ
Здание Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 03.05.2024
© РИА Новости / Мария Девахина
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Сенатор Айрат Гибатдинов сообщил РИА Новости, что разработал и направил на отзыв кабмина законопроект, которым предлагается установить возможность получения социального налогового вычета за покупку товаров в целях оказания гуманитарной помощи новым регионам РФ.
"Законопроект разработан в целях предоставления налогового вычета за покупку товаров, безвозмездно переданных по договору пожертвования в целях осуществления решения отдельных задач в интересах гуманитарных миссий, оказания содействия ВС РФ и мирным гражданам, а также поддержания режима безопасности на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской области и Херсонской области. В настоящее время законодательство предусматривает налоговый вычет в сумме доходов, перечисляемых налогоплательщиком в виде пожертвований некоммерческим организациям, которые, в том числе, осуществляют деятельность в целях содействия защите граждан от чрезвычайных ситуаций", - говорится в пояснительной записке к законопроекту (текст есть в распоряжении агентства).
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В беседе с РИА Новости Гибатдинов объяснил, что проект федерального закона предполагает социальный налоговый вычет на товары, которые были пожертвованы в новые регионы. По его словам, юридические лица-налоговые агенты "смогут вывести данные товары из налогооблагаемой базы и перевести их в категорию нереализационнных расходов".
"Предлагаемые поправки позволят компенсировать часть расходов, понесенных налогоплательщиками, произведенных на покупку предметов, безвозмездно переданных по договору пожертвования для решения отдельных задач в интересах гуманитарных миссий и безопасности на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской области и Херсонской области", - отмечается в пояснительной записке.
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