В Совфеде предложили ввести налоговый вычет на гумпомощь новым регионам
Совфед предложил ввести налоговый вычет за покупку товаров для новых регионов
Здание Совета Федерации РФ. Архивное фото
МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Сенатор Айрат Гибатдинов сообщил РИА Новости, что разработал и направил на отзыв кабмина законопроект, которым предлагается установить возможность получения социального налогового вычета за покупку товаров в целях оказания гуманитарной помощи новым регионам РФ.
"Законопроект разработан в целях предоставления налогового вычета за покупку товаров, безвозмездно переданных по договору пожертвования в целях осуществления решения отдельных задач в интересах гуманитарных миссий, оказания содействия ВС РФ и мирным гражданам, а также поддержания режима безопасности на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской области и Херсонской области. В настоящее время законодательство предусматривает налоговый вычет в сумме доходов, перечисляемых налогоплательщиком в виде пожертвований некоммерческим организациям, которые, в том числе, осуществляют деятельность в целях содействия защите граждан от чрезвычайных ситуаций", - говорится в пояснительной записке к законопроекту (текст есть в распоряжении агентства).
В беседе с РИА Новости Гибатдинов объяснил, что проект федерального закона предполагает социальный налоговый вычет на товары, которые были пожертвованы в новые регионы. По его словам, юридические лица-налоговые агенты "смогут вывести данные товары из налогооблагаемой базы и перевести их в категорию нереализационнных расходов".
"Предлагаемые поправки позволят компенсировать часть расходов, понесенных налогоплательщиками, произведенных на покупку предметов, безвозмездно переданных по договору пожертвования для решения отдельных задач в интересах гуманитарных миссий и безопасности на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской области и Херсонской области", - отмечается в пояснительной записке.
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