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В Москве студента арестовали за пропаганду ЛГБТ* - РИА Новости, 03.05.2024
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13:27 03.05.2024
https://ria.ru/20240503/lgbt-1943673551.html
В Москве студента арестовали за пропаганду ЛГБТ*
В Москве студента арестовали за пропаганду ЛГБТ* - РИА Новости, 03.05.2024
В Москве студента арестовали за пропаганду ЛГБТ*
Тверской суд Москвы арестовал студента Высшей школы экономики Данилу Морозова на 15 суток за пропаганду запрещенного в РФ и признанного экстремистским движения... РИА Новости, 03.05.2024
2024-05-03T13:27
2024-05-03T13:27
происшествия
москва
россия
высшая школа экономики (вшэ)
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Тверской суд Москвы арестовал студента Высшей школы экономики Данилу Морозова на 15 суток за пропаганду запрещенного в РФ и признанного экстремистским движения ЛГБТ*, сообщили РИА Новости в Тверском суде Москвы. "Морозову назначен штраф в размере 50 тысяч рублей и арест на 15 суток",- сказала собеседница агентства. Согласно картотеке Тверского суда Москвы, на него было оставлено два административных протокола: по статье 20.3 (пропаганда либо публичное демонстрирование атрибутики или символики экстремистских организаций) и часть 1 статьи 20.3.3 (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ). В инстанции уточнили, что к ответственности студента ВШЭ привлекли за посты в Telegram-канале "Оперуполномоченный в отставке" (в открытом доступе такого канала сейчас нет). В одном он опубликовал материалы, выражающие негативное отношение к СВО, второй содержал различную символику и атрибут ЛГБТ*.* Экстремистская организация, запрещена в России
https://ria.ru/20240410/roskomnadzor-1939107571.html
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происшествия, москва, россия, высшая школа экономики (вшэ)
Происшествия, Москва, Россия, Высшая школа экономики (ВШЭ)
В Москве студента арестовали за пропаганду ЛГБТ*

Суд арестовал студента ВШЭ Морозова на 15 суток за пропаганду ЛГБТ

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 03.05.2024
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Тверской суд Москвы арестовал студента Высшей школы экономики Данилу Морозова на 15 суток за пропаганду запрещенного в РФ и признанного экстремистским движения ЛГБТ*, сообщили РИА Новости в Тверском суде Москвы.
"Морозову назначен штраф в размере 50 тысяч рублей и арест на 15 суток",- сказала собеседница агентства.
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Согласно картотеке Тверского суда Москвы, на него было оставлено два административных протокола: по статье 20.3 (пропаганда либо публичное демонстрирование атрибутики или символики экстремистских организаций) и часть 1 статьи 20.3.3 (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ).
В инстанции уточнили, что к ответственности студента ВШЭ привлекли за посты в Telegram-канале "Оперуполномоченный в отставке" (в открытом доступе такого канала сейчас нет). В одном он опубликовал материалы, выражающие негативное отношение к СВО, второй содержал различную символику и атрибут ЛГБТ*.
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