https://ria.ru/20240503/lgbt-1943673551.html
В Москве студента арестовали за пропаганду ЛГБТ*
В Москве студента арестовали за пропаганду ЛГБТ* - РИА Новости, 03.05.2024
В Москве студента арестовали за пропаганду ЛГБТ*
Тверской суд Москвы арестовал студента Высшей школы экономики Данилу Морозова на 15 суток за пропаганду запрещенного в РФ и признанного экстремистским движения... РИА Новости, 03.05.2024
2024-05-03T13:27
2024-05-03T13:27
2024-05-03T13:27
происшествия
москва
россия
высшая школа экономики (вшэ)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_0:193:3077:1924_1920x0_80_0_0_b605b356c7a3c8021a7bd11cb6ea294a.jpg
МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Тверской суд Москвы арестовал студента Высшей школы экономики Данилу Морозова на 15 суток за пропаганду запрещенного в РФ и признанного экстремистским движения ЛГБТ*, сообщили РИА Новости в Тверском суде Москвы. "Морозову назначен штраф в размере 50 тысяч рублей и арест на 15 суток",- сказала собеседница агентства. Согласно картотеке Тверского суда Москвы, на него было оставлено два административных протокола: по статье 20.3 (пропаганда либо публичное демонстрирование атрибутики или символики экстремистских организаций) и часть 1 статьи 20.3.3 (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ). В инстанции уточнили, что к ответственности студента ВШЭ привлекли за посты в Telegram-канале "Оперуполномоченный в отставке" (в открытом доступе такого канала сейчас нет). В одном он опубликовал материалы, выражающие негативное отношение к СВО, второй содержал различную символику и атрибут ЛГБТ*.* Экстремистская организация, запрещена в России
https://ria.ru/20240410/roskomnadzor-1939107571.html
https://ria.ru/20240228/shtraf-1929960948.html
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_348:0:3077:2047_1920x0_80_0_0_dd365bf8a62b0737aa1956c2f0d57228.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, россия, высшая школа экономики (вшэ)
Происшествия, Москва, Россия, Высшая школа экономики (ВШЭ)
В Москве студента арестовали за пропаганду ЛГБТ*
Суд арестовал студента ВШЭ Морозова на 15 суток за пропаганду ЛГБТ
МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Тверской суд Москвы арестовал студента Высшей школы экономики Данилу Морозова на 15 суток за пропаганду запрещенного в РФ и признанного экстремистским движения ЛГБТ*, сообщили РИА Новости в Тверском суде Москвы.
"Морозову назначен штраф в размере 50 тысяч рублей и арест на 15 суток",- сказала собеседница агентства.
Согласно картотеке Тверского суда Москвы, на него было оставлено два административных протокола: по статье 20.3 (пропаганда либо публичное демонстрирование атрибутики или символики экстремистских организаций) и часть 1 статьи 20.3.3 (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ).
В инстанции уточнили, что к ответственности студента ВШЭ
привлекли за посты в Telegram-канале "Оперуполномоченный в отставке" (в открытом доступе такого канала сейчас нет). В одном он опубликовал материалы, выражающие негативное отношение к СВО, второй содержал различную символику и атрибут ЛГБТ*.
* Экстремистская организация, запрещена в России