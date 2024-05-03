https://ria.ru/20240503/lgbt-1943673551.html

В Москве студента арестовали за пропаганду ЛГБТ*

В Москве студента арестовали за пропаганду ЛГБТ* - РИА Новости, 03.05.2024

В Москве студента арестовали за пропаганду ЛГБТ*

Тверской суд Москвы арестовал студента Высшей школы экономики Данилу Морозова на 15 суток за пропаганду запрещенного в РФ и признанного экстремистским движения... РИА Новости, 03.05.2024

2024-05-03T13:27

2024-05-03T13:27

2024-05-03T13:27

происшествия

москва

россия

высшая школа экономики (вшэ)

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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Тверской суд Москвы арестовал студента Высшей школы экономики Данилу Морозова на 15 суток за пропаганду запрещенного в РФ и признанного экстремистским движения ЛГБТ*, сообщили РИА Новости в Тверском суде Москвы. "Морозову назначен штраф в размере 50 тысяч рублей и арест на 15 суток",- сказала собеседница агентства. Согласно картотеке Тверского суда Москвы, на него было оставлено два административных протокола: по статье 20.3 (пропаганда либо публичное демонстрирование атрибутики или символики экстремистских организаций) и часть 1 статьи 20.3.3 (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ). В инстанции уточнили, что к ответственности студента ВШЭ привлекли за посты в Telegram-канале "Оперуполномоченный в отставке" (в открытом доступе такого канала сейчас нет). В одном он опубликовал материалы, выражающие негативное отношение к СВО, второй содержал различную символику и атрибут ЛГБТ*.* Экстремистская организация, запрещена в России

https://ria.ru/20240410/roskomnadzor-1939107571.html

https://ria.ru/20240228/shtraf-1929960948.html

москва

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, москва, россия, высшая школа экономики (вшэ)