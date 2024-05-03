https://ria.ru/20240503/kulich-1943658351.html

Врач рассказала, чем вредны магазинные куличи для детей

Врач рассказала, чем вредны магазинные куличи для детей - РИА Новости, 03.05.2024

Врач рассказала, чем вредны магазинные куличи для детей

Пасхальные куличи из магазина, обычно приготовленные с добавлением большого количества масла и сахара, не всегда имеют качественный состав, и переедание... РИА Новости, 03.05.2024

2024-05-03T12:35

2024-05-03T12:35

2024-05-03T12:35

московская область (подмосковье)

ника

пасха

общество

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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Пасхальные куличи из магазина, обычно приготовленные с добавлением большого количества масла и сахара, не всегда имеют качественный состав, и переедание ребенком таких десертов может вызвать тошноту и рвоту, сообщила главный педиатр минздрава Московской области, директор НИКИ детства Нисо Одинаева. "Основу пасхального меню составляют куличи и творожная пасха. Их обычно готовят с большим количеством масла, сахара, с добавлением патоки, меда и других сладостей. И если в составе домашней выпечки можно быть уверенным, то магазинные аналоги не всегда имеют хороший и качественный состав. Куличи из магазина существенно увеличивают нагрузку на пищеварительную систему малыша. При переедании таких десертов у малыша может случиться тошнота, рвота, расстройство стула. А различная обсыпка пасхальных куличей может грозить аллергическими проявлениями", - отметила Одинаева, слова которой цитирует пресс-служба министерства здравоохранения Московской области. По словам врача, для того, чтобы избежать неприятных последствий от покупных пасхальных блюд, стоит приготовить угощения к праздничному столу самостоятельно, используя проверенные и натуральные продукты без искусственных красителей. Но даже эти блюда можно давать детям в ограниченном количестве с обязательным соблюдением режима питания и объема порций, учитывая калорийность и свежесть блюд. Одинаева также подчеркнула, что неправильное хранение творожных блюд и яиц может вызвать размножение кишечных бактерий в этих продуктах. Поэтому хранить крашеные яйца и творожные массы следует в холодильнике. Что же касается количества яиц, которые можно съесть, то здоровому человеку разрешено не больше трех яиц в день, но не за один раз. Подросткам можно два, а маленьким детям достаточно одного. "В день Пасхи куличи и десерты с творогом нужно употреблять только после основного питания, которое у маленьких детей не должно существенно отличаться от привычного", - добавили в Минздраве. Праздник Светлого Христова Воскресения (Пасха) — главное событие года для православных христиан и самый большой православный праздник. Его отмечают в первое воскресенье после первого весеннего полнолуния. В этом году Пасха празднуется 5 мая.

https://ria.ru/20240427/paskha-1942829505.html

https://ria.ru/20240502/paskha-1943515175.html

московская область (подмосковье)

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

московская область (подмосковье), ника, пасха, общество