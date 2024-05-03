https://ria.ru/20240503/khudaynatov-1943760042.html
Прапорщику из Дагестана посмертно присвоили звание Героя России
Прапорщику из Дагестана посмертно присвоили звание Героя России - РИА Новости, 03.05.2024
Прапорщику из Дагестана посмертно присвоили звание Героя России
Прапорщику из Дагестана Фархаду Худайнатову посмертно присвоили звание Героя России, сообщил глава республики Сергей Меликов в Telegram-канале. РИА Новости, 03.05.2024
2024-05-03T19:29
2024-05-03T19:29
2024-05-03T22:00
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сергей меликов
республика дагестан
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МАХАЧКАЛА, 3 мая — РИА Новости. Прапорщику из Дагестана Фархаду Худайнатову посмертно присвоили звание Героя России, сообщил глава республики Сергей Меликов в Telegram-канале. "Дагестан может гордиться еще одним достойным сыном — звание Героя России присвоено нашему земляку Фархаду Худайнатову. Увы, посмертно", — говорится в публикации.Меликов отметил, что в одном из боев машина, в которой находился Худайнатов, была подбита. Несмотря на травмы и контузию, прапорщик вытащил боевых товарищей из горящей техники и оказал им первую помощь.Он уточнил, что в сентябре прошлого года в Запорожской области подгруппа под командованием Худайнатова попала под обстрел. В течение трех часов по заминированному участку и под непрекращающимся огнем он эвакуировал товарищей. Убедившись, что их жизням ничего не угрожает, прапорщик, несмотря на ранения, вернулся на опорный пункт и продолжал корректировать огонь. Когда противник отошел, он запросил эвакуацию. От полученных ран и большой кровопотери Худайнатов умер на операционном столе.Благодаря работе разведывательной группы под командованием прапорщика уничтожено свыше тысячи националистов, десять наблюдательных постов, 14 опорных пунктов, большое количество танков, автомобилей, оружия, склад с боеприпасами.Глава Дагестана добавил, что Худайнатов стал одиннадцатым уроженцем республики, которому присвоено звание Героя России с начала СВО.
https://ria.ru/20240502/magomedzhanov-1943453192.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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россия, сергей меликов, республика дагестан, запорожская область
Специальная военная операция на Украине, Россия, Сергей Меликов, Республика Дагестан, Запорожская область
Прапорщику из Дагестана посмертно присвоили звание Героя России
Меликов: прапорщику Фархаду Худайнатову посмертно присвоили звание Героя России
МАХАЧКАЛА, 3 мая — РИА Новости.
Прапорщику из Дагестана Фархаду Худайнатову посмертно присвоили звание Героя России, сообщил глава республики Сергей Меликов в Telegram-канале
.
"Дагестан может гордиться еще одним достойным сыном — звание Героя России присвоено нашему земляку Фархаду Худайнатову. Увы, посмертно", — говорится в публикации.
Меликов отметил, что в одном из боев машина, в которой находился Худайнатов, была подбита. Несмотря на травмы и контузию, прапорщик вытащил боевых товарищей из горящей техники и оказал им первую помощь.
Он уточнил, что в сентябре прошлого года в Запорожской области
подгруппа под командованием Худайнатова попала под обстрел. В течение трех часов по заминированному участку и под непрекращающимся огнем он эвакуировал товарищей. Убедившись, что их жизням ничего не угрожает, прапорщик, несмотря на ранения, вернулся на опорный пункт и продолжал корректировать огонь. Когда противник отошел, он запросил эвакуацию. От полученных ран и большой кровопотери Худайнатов умер на операционном столе.
Благодаря работе разведывательной группы под командованием прапорщика уничтожено свыше тысячи националистов, десять наблюдательных постов, 14 опорных пунктов, большое количество танков, автомобилей, оружия, склад с боеприпасами.
Глава Дагестана добавил, что Худайнатов стал одиннадцатым уроженцем республики, которому присвоено звание Героя России с начала СВО.