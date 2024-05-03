https://ria.ru/20240503/khristianstvo-1941579822.html

"Большой сговор". Куда пропал один из символов христианства

"Большой сговор". Куда пропал один из символов христианства - РИА Новости, 03.05.2024

"Большой сговор". Куда пропал один из символов христианства

У православных наступила Страстная пятница. Верующие вспоминают распятие Иисуса Христа. Орудие казни — Крест Господень — пожалуй, главная святыня христианства... РИА Новости, 03.05.2024

2024-05-03T08:00

2024-05-03T08:00

2024-05-03T08:08

религия

иерусалим

европа

рим

иисус христос

аналитика - религия и мировоззрение

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МОСКВА, 3 мая — РИА Новости, Сергей Проскурин. У православных наступила Страстная пятница. Верующие вспоминают распятие Иисуса Христа. Орудие казни — Крест Господень — пожалуй, главная святыня христианства. Однако найти ее не могут. О судьбе реликвии — в материале РИА Новости.Религиозный КлондайкОдин из основоположников протестантизма Жан Кальвин как-то раз иронично заметил: "Если собрать все части Креста Господня вместе, то получится Ноев ковчег".В XVI столетии, когда жил богослов, Европу охватила настоящая "лихорадка": города и монастыри охотились за различными артефактами. Чем их у владыки — светского или церковного — больше, тем охотнее паломники будут посещать его вотчину. А циники-продавцы, в свою очередь, без зазрения совести подделывали свидетельства о подлинности святынь и придумывали красивые легенды обретения.Разумеется, в этой гонке был фаворит — Крест Господень. Ведь верующие придают ему особое значение: не просто орудие казни Иисуса, но главный символ христианства. К тому же Кресту издревле приписывали различные чудеса.Вместе с тем уже во времена Кальвина простой крестьянин знал, что у реликвии нет единого местонахождения. А тот крест, что стоит в иерусалимском храме Гроба Господня, — копия с частичкой подлинника. Вопрос, где же остальные фрагменты.Вообще, история артефакта довольно туманна. В Священном Писании о нем ничего не сказано. Известно лишь, что после казни Спасителя римские власти смиловались: позволили забрать тело. Доверили это одному из иудейских старейшин и тайному ученику Христа — Иосифу Аримафейскому."На том месте, где Он распят, был сад, и в саду гроб новый, в котором еще никто не был положен. Там положили Иисуса ради пятницы Иудейской, потому что гроб был близко", — повествует евангелист Иоанн.По древнееврейскому обычаю орудие казни полагалось класть в погребальную пещеру. Но последователям это сделать не разрешили. По одной версии, артефакт закопали поблизости, по другой — бросили в цистерну городской канализации.Есть еще загвоздка: вместе с Иисусом в пятницу перед праздником Песах казнили еще двоих — разбойников Дисмаса и Гестаса. Поэтому все три креста зарыли рядом. Память о том месте хранили первые христиане, пока в 130 году римляне, подавляя очередное восстание, не сравняли Иерусалим с землей."Выхватывали и отрывали куски"Три века спустя Рим сменил гнев на милость. Тогда Елена, мать императора Константина Великого, снарядила на Святую Землю экспедицию. Несколько лет она искала места, связанные с земной жизнью Спасителя. И, конечно, Крест Господень.В Иерусалиме же понятия не имели, какая святыня зарыта в городе. Ведь после разрушения отсюда выгнали почти всех. Но нашелся один человек, сберегший тайну.По легенде, его звали Иудой. Сперва он отказался сообщить царице о местонахождении реликвии. Но после "допроса с пристрастием" все же признался. Церковное предание гласит: иерусалимский епископ Макарий предложил тяжелобольной женщине поочередно приложиться к каждому из найденных крестов. От прикосновения к тому, на котором распяли Господа, та исцелилась. По другой версии, то же сделали с мертвецом, который тотчас ожил.Святыню разделили надвое: половину оставили в Иерусалиме, вторую Елена забрала с собой в Константинополь. Однако некоторые ученые в этом сомневаются и полагают, что правительница оставила в Палестине лишь небольшой фрагмент. На это указывают свидетельства некоей монахини Эгерии, посетившей Святую Землю в конце IV столетия."Во время службы, — писала она, — на Голгофе перед епископом ставят стол и затем вносят серебряную шкатулку с древом священного Креста. Его вынимают, епископ крепко держит святыню в руках и дает всем людям приложиться к ней".А рядом непременно стояли диаконы — для охраны. Ведь, поговаривали, продолжает инокиня, были попытки украсть святое дерево, "выхватив или даже откусив от него часть".Главный критерийНесмотря на меры предосторожности, иерусалимский фрагмент все же пропал. В 614 году персидский царь Хосров опустошил Иерусалим и забрал реликвию.Расчет был прост: ради ее возвращения византийцы готовы на все, а значит, их можно шантажировать. Константинополь не поддался. Император Ираклий в течение следующих лет методично подрывал могущество персов. И те сдались — вернули Крест.Правда, уже в 638-м священный город пал под натиском новых завоевателей — арабских. Те сожгли дотла храм Гроба Господня. Но Крест удалось спасти."Христиане, посовещавшись, разрезав, разделили (Крест. — Прим. ред.) на много частей и по церквам верных распределили", — писал в XI веке католический монах Анселл.Самая большая осталась в Иерусалиме. История этого фрагмента заканчивается в 1187 году. Крестоносцы взяли его на битву с армией Саладина. Рыцарей разгромили, а реликвия таинственным образом исчезла. По преданию, папа римский Урбан III, узнав об этом, упал замертво.После по всей средневековой Европе ходили легенды: мол, Крест был из дерева райского сада, вот и вернулся обратно. В некоторых хрониках иерусалимский фрагмент упоминается еще пару раз. В 1219-м арабы предложили его тамплиерам в обмен на снятие осады с египетского города Думьят. В другом манускрипте говорится, что его спрятали где-то в Дамаске.Недолго пребывал в Константинополе и фрагмент святыни, привезенный Еленой. В 1204-м город захватили крестоносцы. Большинство святынь они увезли с собой. Вероятно, Крест Господень был в их числе.А уже в Европе его разделили на части. Наиболее крупные теперь находятся в Риме, Париже, Генте, Брюсселе, Испании и на Афоне. Частицы есть и в России: в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Иваново. В 2006-м одну из них доставили на околоземную орбиту.Примечательно, что исследователи не сомневаются в подлинности хранящихся в России фрагментов. Их история прослеживается довольно четко, а это — один из главных критериев.

https://ria.ru/20240406/sokrovischa-1938053754.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

иерусалим, европа, рим, иисус христос, аналитика - религия и мировоззрение