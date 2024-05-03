https://ria.ru/20240503/kherson-1943609121.html

В подконтрольной ВСУ части Херсонской области повреждена инфраструктура

В подконтрольной ВСУ части Херсонской области повреждена инфраструктура - РИА Новости, 03.05.2024

В подконтрольной ВСУ части Херсонской области повреждена инфраструктура

Припортовая инфраструктура повреждена в подконтрольной ВСУ части Херсонской области, сообщил назначенный украинскими властями глава областной военной... РИА Новости, 03.05.2024

2024-05-03T08:07

2024-05-03T08:07

2024-05-03T08:07

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херсонская область

днепр (город)

дмитрий песков

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Припортовая инфраструктура повреждена в подконтрольной ВСУ части Херсонской области, сообщил назначенный украинскими властями глава областной военной администрации Александр Прокудин. "Повреждены… объект коммунальной инфраструктуры, гаражные и складские помещения… припортовая инфраструктура и газопровод", - написал Прокудин в своем Telegram-канале. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20240503/provokatsiya-1943604803.html

https://ria.ru/20240503/ssha-1943605661.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, россия, херсонская область , днепр (город), дмитрий песков, вооруженные силы украины