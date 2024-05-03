https://ria.ru/20240503/katera-1943596889.html

KMZ заключил контракты на строительство 300 катеров для силовых структур

KMZ заключил контракты на строительство 300 катеров для силовых структур - РИА Новости, 03.05.2024

KMZ заключил контракты на строительство 300 катеров для силовых структур

Военно-промышленный холдинг KMZ (Кингисеппский машзавод) заключил контракты на строительство в течение ближайших трех лет 300 катеров для силовых структур РФ,... РИА Новости, 03.05.2024

2024-05-03T03:06

2024-05-03T03:06

2024-05-03T03:06

безопасность

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Военно-промышленный холдинг KMZ (Кингисеппский машзавод) заключил контракты на строительство в течение ближайших трех лет 300 катеров для силовых структур РФ, сообщил РИА Новости управляющий директор холдинга Михаил Даниленко. KMZ специализируется на строительстве патрульных катеров для силовых структур России: МЧС, Росгвардии, ФСБ. В 2023 году холдинг выполнил контракт на поставку Росгвардии шести катеров "Афалина", всего их поставлено 40 единиц. МЧС получило 42 патрульных катера ПК-500. "Суммарный объем заказов по подписанным контрактам приблизился к 300 единицам на ближайшие три года. Стоимость поставляемых катеров силами КМЗ достигнет 3 миллиардов рублей", - сказал Даниленко. По его словам, подъем судостроения в России отразился и на маломерном флоте. "Это рекордные цифры за последние годы, тем более выпускаемые одним предприятием", - сказал Даниленко. Он напомнил, что только в 2024 году холдинг построит сразу 150 катеров для силовых структур России.

https://ria.ru/20240426/kmz-1942393838.html

https://ria.ru/20240402/kater_master-1937229255.html

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безопасность, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), федеральная служба безопасности рф (фсб россии)