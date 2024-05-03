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KMZ заключил контракты на строительство 300 катеров для силовых структур - РИА Новости, 03.05.2024
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03:06 03.05.2024
https://ria.ru/20240503/katera-1943596889.html
KMZ заключил контракты на строительство 300 катеров для силовых структур
KMZ заключил контракты на строительство 300 катеров для силовых структур - РИА Новости, 03.05.2024
KMZ заключил контракты на строительство 300 катеров для силовых структур
Военно-промышленный холдинг KMZ (Кингисеппский машзавод) заключил контракты на строительство в течение ближайших трех лет 300 катеров для силовых структур РФ,... РИА Новости, 03.05.2024
2024-05-03T03:06
2024-05-03T03:06
безопасность
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федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Военно-промышленный холдинг KMZ (Кингисеппский машзавод) заключил контракты на строительство в течение ближайших трех лет 300 катеров для силовых структур РФ, сообщил РИА Новости управляющий директор холдинга Михаил Даниленко. KMZ специализируется на строительстве патрульных катеров для силовых структур России: МЧС, Росгвардии, ФСБ. В 2023 году холдинг выполнил контракт на поставку Росгвардии шести катеров "Афалина", всего их поставлено 40 единиц. МЧС получило 42 патрульных катера ПК-500. "Суммарный объем заказов по подписанным контрактам приблизился к 300 единицам на ближайшие три года. Стоимость поставляемых катеров силами КМЗ достигнет 3 миллиардов рублей", - сказал Даниленко. По его словам, подъем судостроения в России отразился и на маломерном флоте. "Это рекордные цифры за последние годы, тем более выпускаемые одним предприятием", - сказал Даниленко. Он напомнил, что только в 2024 году холдинг построит сразу 150 катеров для силовых структур России.
https://ria.ru/20240426/kmz-1942393838.html
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безопасность, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Безопасность, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
KMZ заключил контракты на строительство 300 катеров для силовых структур

KMZ заключил контракты на 3 млрд руб на строительство 300 катеров для силовиков

© Фото : KMZКатера для силовых структур России от KMZ
Катера для силовых структур России от KMZ - РИА Новости, 1920, 03.05.2024
© Фото : KMZ
Катера для силовых структур России от KMZ
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Военно-промышленный холдинг KMZ (Кингисеппский машзавод) заключил контракты на строительство в течение ближайших трех лет 300 катеров для силовых структур РФ, сообщил РИА Новости управляющий директор холдинга Михаил Даниленко.
KMZ специализируется на строительстве патрульных катеров для силовых структур России: МЧС, Росгвардии, ФСБ. В 2023 году холдинг выполнил контракт на поставку Росгвардии шести катеров "Афалина", всего их поставлено 40 единиц. МЧС получило 42 патрульных катера ПК-500.
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"Суммарный объем заказов по подписанным контрактам приблизился к 300 единицам на ближайшие три года. Стоимость поставляемых катеров силами КМЗ достигнет 3 миллиардов рублей", - сказал Даниленко.
По его словам, подъем судостроения в России отразился и на маломерном флоте.
"Это рекордные цифры за последние годы, тем более выпускаемые одним предприятием", - сказал Даниленко.
Он напомнил, что только в 2024 году холдинг построит сразу 150 катеров для силовых структур России.
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БезопасностьРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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