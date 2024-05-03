https://ria.ru/20240503/katera-1943596889.html
KMZ заключил контракты на строительство 300 катеров для силовых структур
KMZ заключил контракты на строительство 300 катеров для силовых структур - РИА Новости, 03.05.2024
KMZ заключил контракты на строительство 300 катеров для силовых структур
Военно-промышленный холдинг KMZ (Кингисеппский машзавод) заключил контракты на строительство в течение ближайших трех лет 300 катеров для силовых структур РФ,... РИА Новости, 03.05.2024
2024-05-03T03:06
2024-05-03T03:06
2024-05-03T03:06
безопасность
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/03/1943596512_0:0:1106:622_1920x0_80_0_0_c5e54407230d8946f97daf636bdb3c43.jpg
МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Военно-промышленный холдинг KMZ (Кингисеппский машзавод) заключил контракты на строительство в течение ближайших трех лет 300 катеров для силовых структур РФ, сообщил РИА Новости управляющий директор холдинга Михаил Даниленко. KMZ специализируется на строительстве патрульных катеров для силовых структур России: МЧС, Росгвардии, ФСБ. В 2023 году холдинг выполнил контракт на поставку Росгвардии шести катеров "Афалина", всего их поставлено 40 единиц. МЧС получило 42 патрульных катера ПК-500. "Суммарный объем заказов по подписанным контрактам приблизился к 300 единицам на ближайшие три года. Стоимость поставляемых катеров силами КМЗ достигнет 3 миллиардов рублей", - сказал Даниленко. По его словам, подъем судостроения в России отразился и на маломерном флоте. "Это рекордные цифры за последние годы, тем более выпускаемые одним предприятием", - сказал Даниленко. Он напомнил, что только в 2024 году холдинг построит сразу 150 катеров для силовых структур России.
https://ria.ru/20240426/kmz-1942393838.html
https://ria.ru/20240402/kater_master-1937229255.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/03/1943596512_0:0:830:622_1920x0_80_0_0_f409259921b41c03130a89b8ebf8f93c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Безопасность, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
KMZ заключил контракты на строительство 300 катеров для силовых структур
KMZ заключил контракты на 3 млрд руб на строительство 300 катеров для силовиков