https://ria.ru/20240503/kaliningrad-1943710127.html

Отрезать Калининград от России не получится, заявили в Госдуме

Отрезать Калининград от России не получится, заявили в Госдуме - РИА Новости, 03.05.2024

Отрезать Калининград от России не получится, заявили в Госдуме

Отрезать Калининград от России не удастся, там сосредоточена мощнейшая войсковая группировка, а всем, кто об этом говорит, следует сосредоточиться на своих... РИА Новости, 03.05.2024

2024-05-03T15:32

2024-05-03T15:32

2024-05-03T15:32

россия

калининград

госдума рф

финляндия

безопасность

мика аалтола

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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Отрезать Калининград от России не удастся, там сосредоточена мощнейшая войсковая группировка, а всем, кто об этом говорит, следует сосредоточиться на своих проблемах, заявил РИА Новости депутат Госдумы Александр Толмачев ("Единая Россия"). Ранее директор финского Института международных отношений и кандидат в евродепутаты от правящей в Финляндии партии Мика Аалтола предложил попытаться запретить или ограничить доступ для граждан России в Калининградскую область. Аалтола также обвинил РФ в причастности к сбоям в работе GPS в регионе, при этом не привел никаких доказательств. "Нашим недружественным соседям не может быть неизвестно, что в области сосредоточена, в том числе, мощнейшая войсковая группировка. Отрезать регион не удастся. А "отрезателям" могу порекомендовать следить за целостностью собственных стран и сосредоточиться на своих проблемах. А уж финнам, у которых такая огромная граница с нами, тем более", - сказал Толмачев. Депутат отметил, что Калининград не дает покоя многим в Европе, в том числе, в силу своего уникального географического положения. "Порой остается только удивляться идеям зарубежных политиков. Отнять Канта, не позволить победить в СВО, теперь предполагают отрезать Калининград. Конечно, мы следуем принципу "собака лает, караван идëт", но посягательство на территориальную целостность — это уже серьезное дело", - подчеркнул он.

https://ria.ru/20240426/polsha-1942553778.html

https://ria.ru/20240423/kant-1941737329.html

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калининград

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, калининград, госдума рф, финляндия, безопасность, мика аалтола