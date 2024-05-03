https://ria.ru/20240503/ivleeva-1943679133.html

Ивлеева рассказала, почему удалила все посты в Instagram*

Ивлеева рассказала, почему удалила все посты в Instagram* - РИА Новости, 03.05.2024

Ивлеева рассказала, почему удалила все посты в Instagram*

Блогер Анастасия Ивлеева рассказала, что удалила все посты в Instagram*, потому что испугалась. РИА Новости, 03.05.2024

2024-05-03T13:51

2024-05-03T13:51

2024-05-03T13:51

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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Блогер Анастасия Ивлеева рассказала, что удалила все посты в Instagram*, потому что испугалась. Ивлеева удалила все посты в двух аккаунтах в социальной сети Instagram 30 апреля. Один аккаунт насчитывает 17,9 миллиона подписчиков, другой – 7,7 миллиона. "Что касается удаления на недавнем этапе, что ходить вокруг да около – это обычный испуг. Я девчонка, с которой случился весь этот коллапс. На тебя атака по всем категориям, нет ни одной инстанции, которая бы не хейтила, не ненавидела. Тебе прилетает отовсюду: от тебя отказываются, от тебя открещиваются, ты не понимаешь своего будущего... Ты не знаешь, как действовать из-за растерянности, от незнания, от страха", - сказала она в интервью блогеру и ресторатору Андрею Третьякову. Свое видеообращение к аудитории после "голой вечеринки" Ивлеева назвала "абсолютно искренним". По словам блогера, в тот момент был самый пик "эмоциональной раздробленности", тогда она чувствовала себя виноватой во всем. "Реакция была искренне попросить прощения, поговорить, извиниться, признать, что какие-то ниточки были утеряны", - добавила она. В декабре 2023 года в московском клубе "Мутабор" прошла вечеринка, куда многие звезды российской эстрады, следуя дресс-коду, пришли в полуобнаженном виде. Организатором была Ивлеева. Действо вызвало негативный резонанс в обществе. Ивлеева и другие звездные участники вечеринки публично принесли извинения, клуб "Мутабор" решением суда был закрыт на 90 суток, а рэпер Vacío получил два ареста, на 15 и 10 суток. Ивлеева была оштрафована на 100 тысяч рублей за организацию массового одновременного пребывания граждан в общественных местах, повлекшее нарушение общественного порядка.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20240503/ivleeva-1943649851.html

https://ria.ru/20240503/ivleeva-1943639235.html

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россия, анастасия ивлеева, андрей третьяков, культура