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Ивлеева опровергла слухи об отъезде из России после "голой вечеринки" - РИА Новости, 03.05.2024
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
12:07 03.05.2024 (обновлено: 12:11 03.05.2024)
https://ria.ru/20240503/ivleeva-1943649851.html
Ивлеева опровергла слухи об отъезде из России после "голой вечеринки"
Ивлеева опровергла слухи об отъезде из России после "голой вечеринки" - РИА Новости, 03.05.2024
Ивлеева опровергла слухи об отъезде из России после "голой вечеринки"
Блогер Анастасия Ивлеева опровергла слухи о том, что покидала Россию после скандальной "голой вечеринки", отметив, что желания уехать у нее не возникало... РИА Новости, 03.05.2024
2024-05-03T12:07
2024-05-03T12:11
культура
россия
дубай
москва
анастасия ивлеева
андрей третьяков
"голая вечеринка"
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Блогер Анастасия Ивлеева опровергла слухи о том, что покидала Россию после скандальной "голой вечеринки", отметив, что желания уехать у нее не возникало никогда. "Желания покинуть Россию у меня не было никогда. Зачем мне покидать родную страну, в которой у меня все: друзья, семья, бизнес, работа, аудитория? Об этом вопрос не стоял никогда", - сказала она в интервью блогеру и ресторатору Андрею Третьякову. По словам Ивлеевой, она столкнулась "с тотальным враньем". Так, в январе в Telegram-каналах писали об обысках, проводимых в ее офисе, и об отъезде в Дубай на Рождество. "Зачем это писать? Зачем так поступать с человеком, за что и почему?.. Все время находилась здесь (в России - ред.): либо в Москве, либо в Петербурге", - уточнила блогер. В декабре 2023 года в московском клубе "Мутабор" прошла вечеринка, куда многие звезды российской эстрады, следуя дресс-коду, пришли в полуобнаженном виде. Организатором была Ивлеева. Действо вызвало негативный резонанс в обществе. Ивлеева и другие звездные участники вечеринки публично принесли извинения, клуб "Мутабор" решением суда был закрыт на 90 суток, а рэпер Vacío получил два ареста, на 15 и 10 суток. Ивлеева была оштрафована на 100 тысяч рублей за организацию массового одновременного пребывания граждан в общественных местах, повлекшее нарушение общественного порядка.
https://ria.ru/20240303/vecherinka-1930847019.html
https://ria.ru/20231228/golaya_vecherinka-1918521704.html
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россия, дубай, москва, анастасия ивлеева, андрей третьяков, "голая вечеринка"
Культура, Россия, Дубай, Москва, Анастасия Ивлеева, Андрей Третьяков, "Голая вечеринка"
Ивлеева опровергла слухи об отъезде из России после "голой вечеринки"

Ивлеева: желания уехать из России никогда не было

© Фото : Настя Ивлеева/TelegramАнастасия Ивлеева
Анастасия Ивлеева - РИА Новости, 1920, 03.05.2024
© Фото : Настя Ивлеева/Telegram
Анастасия Ивлеева. Архивное фото
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Блогер Анастасия Ивлеева опровергла слухи о том, что покидала Россию после скандальной "голой вечеринки", отметив, что желания уехать у нее не возникало никогда.
«
"Желания покинуть Россию у меня не было никогда. Зачем мне покидать родную страну, в которой у меня все: друзья, семья, бизнес, работа, аудитория? Об этом вопрос не стоял никогда", - сказала она в интервью блогеру и ресторатору Андрею Третьякову.
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По словам Ивлеевой, она столкнулась "с тотальным враньем". Так, в январе в Telegram-каналах писали об обысках, проводимых в ее офисе, и об отъезде в Дубай на Рождество.
"Зачем это писать? Зачем так поступать с человеком, за что и почему?.. Все время находилась здесь (в России - ред.): либо в Москве, либо в Петербурге", - уточнила блогер.
В декабре 2023 года в московском клубе "Мутабор" прошла вечеринка, куда многие звезды российской эстрады, следуя дресс-коду, пришли в полуобнаженном виде. Организатором была Ивлеева. Действо вызвало негативный резонанс в обществе. Ивлеева и другие звездные участники вечеринки публично принесли извинения, клуб "Мутабор" решением суда был закрыт на 90 суток, а рэпер Vacío получил два ареста, на 15 и 10 суток. Ивлеева была оштрафована на 100 тысяч рублей за организацию массового одновременного пребывания граждан в общественных местах, повлекшее нарушение общественного порядка.
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КультураРоссияДубайМоскваАнастасия ИвлееваАндрей Третьяков"Голая вечеринка"
 
 
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