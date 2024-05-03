https://ria.ru/20240503/ivleeva-1943639235.html
Ивлеева рассказала о своей поездке в Донбасс
Ивлеева рассказала о своей поездке в Донбасс - РИА Новости, 03.05.2024
Ивлеева рассказала о своей поездке в Донбасс
Блогер Анастасия Ивлеева рассказала, что в свой день рождения съездила в Донбасс, чтобы составить собственное мнение. РИА Новости, 03.05.2024
2024-05-03T11:29
2024-05-03T11:29
2024-05-03T13:30
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МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Блогер Анастасия Ивлеева рассказала, что в свой день рождения съездила в Донбасс, чтобы составить собственное мнение. "Мне было очень важно поехать самостоятельно, без подсвечивания СМИ, лишних комментариев и мнений, чтобы выстроить свое впечатление, понять свои ощущения, познакомиться с регионами, с людьми, которые там проживают", — сказала она в интервью блогеру и ресторатору Андрею Третьякову.Ивлеева рассказала, что побывала в нескольких городах, в том числе в Мариуполе.По ее словам, вид полуразрушенного города не может оставить равнодушным, но его восстановление — уникальное зрелище "Это уникальное зрелище — как из руин рождается новая жизнь", — добавила она. Кроме того, Ивлеева отметила, что люди в регионе постоянно "слышат войну": оружие, летящие снаряды и прочее. По ее словам, она побывала и на линии соприкосновения. "Люди на фоне военных действий живут жизнь. Ценность жизни, свободы, воли, выбора увеличивается в разы. Вот, что мне было важно, когда я приняла решение поехать и посмотреть на все своими глазами", — поделилась она.В конце апреля Тверской суд Москвы оштрафовал Ивлееву на 50 тысяч рублей по статье о дискредитации армии за пост в соцсети двухлетней давности, ее юристы обжаловали решение.
https://radiosputnik.ru/20240303/okhlobystin-1930884593.html
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донбасс, мариуполь, анастасия ивлеева, андрей третьяков, общество
Донбасс, Мариуполь, Анастасия Ивлеева, Андрей Третьяков, Общество
Ивлеева рассказала о своей поездке в Донбасс
Блогер Ивлеева рассказала, что посетила Донбасс в свой день рождения
МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Блогер Анастасия Ивлеева рассказала, что в свой день рождения съездила в Донбасс, чтобы составить собственное мнение.
"Мне было очень важно поехать самостоятельно, без подсвечивания СМИ, лишних комментариев и мнений, чтобы выстроить свое впечатление, понять свои ощущения, познакомиться с регионами, с людьми, которые там проживают", — сказала она в интервью блогеру и ресторатору Андрею Третьякову.
Ивлеева рассказала, что побывала в нескольких городах, в том числе в Мариуполе.
По ее словам, вид полуразрушенного города не может оставить равнодушным, но его восстановление — уникальное зрелище
«
"Это уникальное зрелище — как из руин рождается новая жизнь", — добавила она.
Кроме того, Ивлеева отметила, что люди в регионе постоянно "слышат войну": оружие, летящие снаряды и прочее. По ее словам, она побывала и на линии соприкосновения.
«
"Люди на фоне военных действий живут жизнь. Ценность жизни, свободы, воли, выбора увеличивается в разы. Вот, что мне было важно, когда я приняла решение поехать и посмотреть на все своими глазами", — поделилась она.
В конце апреля Тверской суд Москвы оштрафовал Ивлееву на 50 тысяч рублей по статье о дискредитации армии за пост в соцсети двухлетней давности, ее юристы обжаловали решение.