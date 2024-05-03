https://ria.ru/20240503/ivleeva-1943639235.html

Ивлеева рассказала о своей поездке в Донбасс

Ивлеева рассказала о своей поездке в Донбасс - РИА Новости, 03.05.2024

Ивлеева рассказала о своей поездке в Донбасс

Блогер Анастасия Ивлеева рассказала, что в свой день рождения съездила в Донбасс, чтобы составить собственное мнение. РИА Новости, 03.05.2024

2024-05-03T11:29

2024-05-03T11:29

2024-05-03T13:30

донбасс

мариуполь

анастасия ивлеева

андрей третьяков

общество

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МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Блогер Анастасия Ивлеева рассказала, что в свой день рождения съездила в Донбасс, чтобы составить собственное мнение. "Мне было очень важно поехать самостоятельно, без подсвечивания СМИ, лишних комментариев и мнений, чтобы выстроить свое впечатление, понять свои ощущения, познакомиться с регионами, с людьми, которые там проживают", — сказала она в интервью блогеру и ресторатору Андрею Третьякову.Ивлеева рассказала, что побывала в нескольких городах, в том числе в Мариуполе.По ее словам, вид полуразрушенного города не может оставить равнодушным, но его восстановление — уникальное зрелище "Это уникальное зрелище — как из руин рождается новая жизнь", — добавила она. Кроме того, Ивлеева отметила, что люди в регионе постоянно "слышат войну": оружие, летящие снаряды и прочее. По ее словам, она побывала и на линии соприкосновения. "Люди на фоне военных действий живут жизнь. Ценность жизни, свободы, воли, выбора увеличивается в разы. Вот, что мне было важно, когда я приняла решение поехать и посмотреть на все своими глазами", — поделилась она.В конце апреля Тверской суд Москвы оштрафовал Ивлееву на 50 тысяч рублей по статье о дискредитации армии за пост в соцсети двухлетней давности, ее юристы обжаловали решение.

https://radiosputnik.ru/20240303/okhlobystin-1930884593.html

https://ria.ru/20231227/ivleeva-1918357760.html

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донбасс, мариуполь, анастасия ивлеева, андрей третьяков, общество