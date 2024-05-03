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Шиитские группировки в Ираке заявили об ударе по городу на юге Израиля
Шиитские группировки в Ираке заявили об ударе по городу на юге Израиля - РИА Новости, 03.05.2024
Шиитские группировки в Ираке заявили об ударе по городу на юге Израиля
Входящие в так называемое "Исламское сопротивление Ирака" вооруженные шиитские группировки объявили о новом обстреле территории Израиля спустя непродолжительное РИА Новости, 03.05.2024
2024-05-03T00:11
2024-05-03T00:11
2024-05-03T01:53
в мире
ирак
израиль
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ДОХА, 3 мая - РИА Новости. Входящие в так называемое "Исламское сопротивление Ирака" вооруженные шиитские группировки объявили о новом обстреле территории Израиля спустя непродолжительное затишье, впервые заявив об атаке на город Беэр-Шева в Негеве на юге Израиля, говорится в сообщении "Исламского сопротивления Ирака" в его Telegram-канале."Продолжая нашу поддержку сопротивления оккупации, в поддержку нашего народа в секторе Газа и в ответ на массовые убийства, совершенные узурпаторским образованием против палестинского гражданского населения, включая детей, женщин и пожилых людей, бойцы "Исламского сопротивления в Ираке атаковали жизненно важную цель в Беэр-Шеве на оккупированных территориях в четверг, 2 мая, крылатыми ракетами "Аль-Аркаб", - говорится в сообщении.Иракские группировки добавили, что продолжат атаковать основные объекты в Израиле в ответ на военные действия в секторе Газа.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, ирак, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Ирак, Израиль, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Шиитские группировки в Ираке заявили об ударе по городу на юге Израиля
Иракские шиитские группировки заявили, что атаковали город Беэр-Шева в Израиле
ДОХА, 3 мая - РИА Новости. Входящие в так называемое "Исламское сопротивление Ирака" вооруженные шиитские группировки объявили о новом обстреле территории Израиля спустя непродолжительное затишье, впервые заявив об атаке на город Беэр-Шева в Негеве на юге Израиля, говорится в сообщении "Исламского сопротивления Ирака" в его Telegram-канале.
"Продолжая нашу поддержку сопротивления оккупации, в поддержку нашего народа в секторе Газа и в ответ на массовые убийства, совершенные узурпаторским образованием против палестинского гражданского населения, включая детей, женщин и пожилых людей, бойцы "Исламского сопротивления в Ираке атаковали жизненно важную цель в Беэр-Шеве на оккупированных территориях в четверг, 2 мая, крылатыми ракетами "Аль-Аркаб", - говорится в сообщении.
Иракские группировки добавили, что продолжат атаковать основные объекты в Израиле в ответ на военные действия в секторе Газа.