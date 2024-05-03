Рейтинг@Mail.ru
Шиитские группировки в Ираке заявили об ударе по городу на юге Израиля - РИА Новости, 03.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:11 03.05.2024 (обновлено: 01:53 03.05.2024)
https://ria.ru/20240503/irak-1943589108.html
Шиитские группировки в Ираке заявили об ударе по городу на юге Израиля
Шиитские группировки в Ираке заявили об ударе по городу на юге Израиля - РИА Новости, 03.05.2024
Шиитские группировки в Ираке заявили об ударе по городу на юге Израиля
Входящие в так называемое "Исламское сопротивление Ирака" вооруженные шиитские группировки объявили о новом обстреле территории Израиля спустя непродолжительное РИА Новости, 03.05.2024
2024-05-03T00:11
2024-05-03T01:53
в мире
ирак
израиль
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0b/1901938788_0:302:3069:2028_1920x0_80_0_0_157d452b53fd122b268790ff81f7bc8a.jpg
ДОХА, 3 мая - РИА Новости. Входящие в так называемое "Исламское сопротивление Ирака" вооруженные шиитские группировки объявили о новом обстреле территории Израиля спустя непродолжительное затишье, впервые заявив об атаке на город Беэр-Шева в Негеве на юге Израиля, говорится в сообщении "Исламского сопротивления Ирака" в его Telegram-канале."Продолжая нашу поддержку сопротивления оккупации, в поддержку нашего народа в секторе Газа и в ответ на массовые убийства, совершенные узурпаторским образованием против палестинского гражданского населения, включая детей, женщин и пожилых людей, бойцы "Исламского сопротивления в Ираке атаковали жизненно важную цель в Беэр-Шеве на оккупированных территориях в четверг, 2 мая, крылатыми ракетами "Аль-Аркаб", - говорится в сообщении.Иракские группировки добавили, что продолжат атаковать основные объекты в Израиле в ответ на военные действия в секторе Газа.
https://ria.ru/20240502/operatsiya-1943571846.html
ирак
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0b/1901938788_251:0:2982:2048_1920x0_80_0_0_54923fb7272a8b788359701da707aa0d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, ирак, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Ирак, Израиль, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Шиитские группировки в Ираке заявили об ударе по городу на юге Израиля

Иракские шиитские группировки заявили, что атаковали город Беэр-Шева в Израиле

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкРакета израильской системы "Железный купол" перехватывает ракету
Ракета израильской системы Железный купол перехватывает ракету - РИА Новости, 1920, 03.05.2024
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Ракета израильской системы "Железный купол" перехватывает ракету. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОХА, 3 мая - РИА Новости. Входящие в так называемое "Исламское сопротивление Ирака" вооруженные шиитские группировки объявили о новом обстреле территории Израиля спустя непродолжительное затишье, впервые заявив об атаке на город Беэр-Шева в Негеве на юге Израиля, говорится в сообщении "Исламского сопротивления Ирака" в его Telegram-канале.
"Продолжая нашу поддержку сопротивления оккупации, в поддержку нашего народа в секторе Газа и в ответ на массовые убийства, совершенные узурпаторским образованием против палестинского гражданского населения, включая детей, женщин и пожилых людей, бойцы "Исламского сопротивления в Ираке атаковали жизненно важную цель в Беэр-Шеве на оккупированных территориях в четверг, 2 мая, крылатыми ракетами "Аль-Аркаб", - говорится в сообщении.
Разрушения после израильского удара по Рафаху, сектор Газа - РИА Новости, 1920, 02.05.2024
СМИ: Блинкен предупредил Нетаньяху о риске разрыва соглашения с Эр-Риядом
Вчера, 21:00
Иракские группировки добавили, что продолжат атаковать основные объекты в Израиле в ответ на военные действия в секторе Газа.
 
В миреИракИзраильОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала