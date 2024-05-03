https://ria.ru/20240503/interia-1943706037.html

Необычное решение. Ход России в зоне СВО удивил польские СМИ

Необычное решение. Ход России в зоне СВО удивил польские СМИ - РИА Новости, 03.05.2024

Необычное решение. Ход России в зоне СВО удивил польские СМИ

Российские военные придумали необычную защиту для самоходной артиллерийской установки "Мста-С", используя броню из бревен для защиты от украинских БПЛА, пишет... РИА Новости, 03.05.2024

2024-05-03T15:09

2024-05-03T15:09

2024-05-03T15:10

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МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Российские военные придумали необычную защиту для самоходной артиллерийской установки "Мста-С", используя броню из бревен для защиты от украинских БПЛА, пишет польское издание Interia."Действительно ли такая деревянная броня эффективна? Как ни странно, это не такое уж глупое решение. Идея здесь состоит в том, чтобы отдалить взрыв от стандартной брони, заставив кумулятивный заряд снаряда взорваться на расстоянии, превышающем оптимальную для поражения техники дистанцию", — говорится в материале.Журналисты отметили, что с такой нестандартной модификацией самоходное орудие похоже на деревянную избу или же на технику из фильма в жанре "постапокалипсис".26 апреля немецкий журналист Юлиан Репке в репортаже для Bild отметил другой необычный способ модификации российских танков для защиты от дронов ВСУ: бронетехника была покрыта дополнительным слоем железных листов.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>>

https://ria.ru/20240503/sbu-1943696642.html

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