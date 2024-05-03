https://ria.ru/20240503/igry-1943481341.html

Геймерская лексика. Что такое "ачивка" и зачем "лутаться" в игре

Геймерская лексика. Что такое "ачивка" и зачем "лутаться" в игре - РИА Новости, 03.05.2024

Геймерская лексика. Что такое "ачивка" и зачем "лутаться" в игре

Что имеют в виду любители компьютерных игр, когда говорят про "изи катку" или "хилку из лутбокса"? Чем пвпешники отличаются от пвешников и пекашников, и что общего между читером, ламером и нубом? AFK, DC — о чем эти аббревиатуры? Разбираемся в языке геймеров.

2024-05-03T12:00

2024-05-03T12:00

2024-05-03T12:07

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Геймерская лексика. Что такое "ачивка" и зачем "лутаться" в игре Что имеют в виду любители компьютерных игр, когда говорят про "изи катку" или "хилку из лутбока"? Чем пвпешники отличаются от пвешников и пекашников, и что общего между читером, ламером и нубом? AFK, DC — о чем эти аббревиатуры? Разбираемся в языке геймеров. audio/mpeg

Геймерская лексика. Что такое "ачивка" и зачем "лутаться" в игре Что имеют в виду любители компьютерных игр, когда говорят про "изи катку" или "хилку из лутбока"? Чем пвпешники отличаются от пвешников и пекашников, и что общего между читером, ламером и нубом? AFK, DC — о чем эти аббревиатуры? Разбираемся в языке геймеров. audio/mpeg

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игра, видеоигры, компьютерные игры, аудио